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Общество

Опубликовано расписание Ораза айт намаза по Казахстану

Мусульманство, ислам, мусульмане, рамадан, священный месяц, рамазан, Курбан Айт, Курбан-байрам, мусульманский праздник, намаз, молитва в исламе, время намаза, ораза, ураза, мусульманский пост, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 16:46 Фото: freepik
Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) 27 марта 2025 года опубликовало расписание праздничного айт намаза в городах и областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте ДУМК, в воскресенье, 30 марта 2025 года, начинается праздник Ораза айт.

Время молитвы меняется в зависимости от региона страны.

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Священный месяц Рамазан: как правильно держать пост и что нельзя делать

К примеру, в Астане, Алматы, Шымкенте, Туркестане, Павлодаре, Караганде, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай, Жетысу и Улытау айт намаз начнется в 07:00.

Для жителей Актобе, Костаная, Кызылорды и Северо-Казахстанской области определено другое время – в 07:30.

Тогда как в Мангистауской, Западно-Казахстанской областях и Атырау айт намаз начнется в 08:00.

Фото: muftyat.kz

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Календарь мусульманских праздников на 2025 год опубликовало ДУМК

Священный месяц Рамазан начался 1 марта 2025 года. Расписание поста и намаза по регионам казахстанцы могут скачать с сайта ДУМК по этой ссылке.

12 марта 2025 года в ДУМК выступили с заявлением. Тогда к владельцем кафе, ресторанов и других заведений общественного питания обратились с просьбой предлагать доступные цены на меню для ауызашара в месяц Рамазан.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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