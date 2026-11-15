День национальной валюты: как тенге прошел путь от первых купюр до цифровых денег

15 ноября Казахстан отмечает День национальной валюты. За 33 года тенге прошел глобальный этап развития от первых банкнот до современных высокозащищенных купюр и цифровых денег. Как создавалась и менялась национальная валюта – в материале Zakon.kz.

Как Казахстан обрел собственные деньги

Национальная валюта стала одним из главных символов экономической независимости Казахстана. Решение о ее введении принималось в непростых условиях: после распада СССР нарушились прежние хозяйственные связи, производство сокращалось, инфляция стремительно росла, а рублевая зона фактически распалась.

Работа над созданием собственных денег началась еще в 1992 году. Специальная группа дизайнеров разрабатывала эскизы банкнот в условиях строгой секретности. Обсуждались разные названия: "акша", "алтын", "сом", "таньга" и "денге". В итоге остановились на историческом названии "теңге", предложенном академиком Сауком Такежановым. Стократную часть валюты назвали тиыном.

12 ноября 1993 года был подписан указ о введении национальной валюты, а утром 15 ноября первые тенге поступили в обращение. Обмен советских рублей проходил до 20 ноября по курсу 500 рублей за один тенге. В первый день курс казахстанской валюты составлял 4,75 тенге за доллар.

Первые банкноты номиналом 1, 3, 5, 10, 20 и 50 тенге изготовили в Великобритании на фабрике Harrison & Sons. Их дизайн посвящен выдающимся историческим личностям: на купюрах появились Аль-Фараби, Суюнбай Аронулы, Курмангазы, Шокан Уалиханов, Абай Кунанбаев, Абулхаир-хан и Абылай-хан.

Интересно, что первоначально максимальным номиналом планировали сделать 100 тенге. Расчет основывался на средней зарплате того времени, которая составляла примерно 120-150 тенге. Однако высокая инфляция вскоре потребовала выпуска более крупных купюр.

Как менялись казахстанские банкноты

За годы существования тенге несколько раз менял внешний вид. Первую серию условно называли "Портреты". В 2006 году появилась серия "Байтерек", объединившая банкноты единым художественным решением: вертикальные изображения на лицевой стороне и горизонтальные – на оборотной.

С 2011 года начался постепенный переход к серии "Қазақ елі", а в 2023 году, к 30-летию национальной валюты, Национальный банк представил новую художественную концепцию – "Сакский стиль".

В этом году статус тенге как национальной валюты получил закрепление в Конституции Казахстана.

Материал по теме В проект новой Конституции внесена норма, закрепляющая тенге в качестве национальной валюты

За 33 года существования национальные деньги неоднократно меняли облик, однако культурное наследие страны оставалось одной из главных основ их художественного оформления.

О том, почему для новой серии выбрали именно сакскую тематику, рассказал главный специалист – главный дизайнер проекта ДНДО Национального банка Казахстана Санжар Нуркасимов.

"При создании серии банкнот "Сакский стиль" мы обратились к искусству первого тысячелетия до нашей эры. Многие элементы традиционного казахского орнамента и прикладного искусства берут истоки в этом наследии. Через дизайн банкнот мы хотели показать эту связь и глубину нашей истории", – пояснил специалист.

В ее основе лежат мотивы древнего сакского звериного искусства: изображения животных, орнаменты и символические композиции. Таким образом, современные деньги объединили историческое наследие Казахстана и технологии защиты от подделок.

Переход на новую серию проходит постепенно. Банкноты номиналом 5 000, 10 000, 2 000, 1 000 и 500 тенге уже введены в обращение. Выпуск обновленной купюры номиналом 20 000 тенге запланирован на конец 2026 года.

"Через дизайн тенге мы стремимся сделать культурное наследие ближе людям. Ведь банкноту можно рассматривать как небольшой рассказ о Казахстане – рассказ, который ежедневно оказывается у нас в руках", – поделился Санжар Нуркасимов.

Работа над оформлением банкнот не ограничивалась художественными эскизами.

"При подготовке серии мы изучали труды отечественных археологов и ученых, в том числе Кемаля Акишева, Зайноллы Самашева, Виктора Зайберта и многих других. Археологические находки помогли нам выбрать образы и понять их значение, чтобы затем воплотить их в современном дизайне", – рассказал Санжар Нуркасимов.

Особое внимание уделили символике. Например, на лицевой стороне банкнот изображено "Древо жизни" – элемент головного убора "Золотого человека". Каждому номиналу соответствует отдельный образ животного из сакского искусства. На оборотной стороне представлены животные и природные ландшафты Казахстана.

"Так древние образы получают продолжение в изображениях нашей страны сегодня", – отметил дизайнер.

Деньги, которые получили международное признание

Фото: nationalbank

Казахстанские банкноты не раз становились победителями международных конкурсов. В 2007 году серия банкнот образца 2006 года получила награду Международной валютной ассоциации (IACA) как лучшая новая серия года.

Годом позже защитный элемент SPARK на памятной банкноте номиналом 5 000 тенге, выпущенной к 15-летию национальной валюты, был признан лучшим в своей категории.

Особенно заметным стало признание в 2012 году: памятная банкнота номиналом 10 000 тенге, посвященная 20-летию Независимости Казахстана, была признана Международным банкнотным сообществом (IBNS) лучшей банкнотой 2011 года.

Успехи продолжились и с новой серией. В 2024 году банкнота номиналом 10 000 тенге из серии "Сакский стиль" заняла первое место на международном конкурсе высокозащищенной печати в Бангкоке в номинации "Лучшая новая банкнота". Награду ей присудили за дизайн и инновационные технологии защиты.

Не отстают и казахстанские монеты. Например, в 2024 году монета BALQASH ALABUǴASY заняла первое место в номинации "Оригинальная технология" конкурса "Монетное созвездие". А в 2025 году монета AQ TUŃǴIYQ получила третье место в номинации "Лучшая памятная серебряная монета" конкурса MDC Coin Awards.

За этими достижениями стоит собственное производство. Банкнотная фабрика Национального банка открылась в Алматы 19 мая 1995 года. Сегодня предприятие располагает современной технологической базой и выпускает высокозащищенную полиграфическую продукцию.

Казахстанский монетный двор также освоил технологии, позволяющие создавать необычные коллекционные изделия: монеты сложной формы, с голограммами, эмалью, драгоценными вставками и даже трехмерными изображениями.

В 2024 году была освоена технология изготовления монет с медными вставками и прозрачной эмалью, создающей эффект объемной водной поверхности.

Бумажные или пластиковые: какими будут деньги будущего

Один из вопросов, который возникает при разговоре о будущем наличных денег: может ли Казахстан перейти на банкноты из полимерного материала, как это сделали некоторые страны мира?

Такие купюры отличаются повышенной износостойкостью и устойчивостью к влаге. Однако пока рассчитывать на скорое появление полностью пластиковых тенге не приходится. В марте 2025 года Национальный банк сообщил, что не рассматривает возможность выпуска банкнот всех номиналов из пластика. При этом для изготовления новых казахстанских банкнот используется бумага, состоящая на 100% из хлопка.

Вместо перехода на полимерный материал регулятор совершенствует защитные технологии. Например, в серии "Сакский стиль" впервые в мире применена микрооптическая двухцветная защитная нить. При наклоне купюры она создает динамический эффект пульсации, благодаря которому национальный узор словно оживает.

Что касается следующего художественного оформления, то пока Национальный банк реализует уже утвержденную концепцию "Сакский стиль" и озвученных заявлений об утверждении следующей серии или смене художественной концепции от регулятора не было.

Цифровой тенге: новая глава в истории национальной валюты

Пожалуй, самое масштабное направление развития тенге сегодня связано не с бумажными купюрами, а с цифровыми финансами.

Цифровой тенге – это цифровая форма национальной валюты, выпускаемая Национальным банком и являющаяся законным платежным средством. Это не криптовалюта и не обычные деньги на банковской карте. Для его обращения создана отдельная платформа Национального банка.

Одной из особенностей цифрового тенге является программируемость. Она позволяет заранее определять условия использования средств. Например, можно обеспечить целевое расходование бюджетных денег, чтобы средства, выделенные на конкретный проект, нельзя было направить на другие цели.

Еще одна перспективная возможность – офлайн-платежи, которые позволят проводить расчеты даже при отсутствии подключения к интернету. В Национальном банке отмечают, что цифровая форма денег может повысить эффективность платежей, сделать прозрачнее использование государственных средств и открыть новые возможности для финансовых сервисов.

В 2025 году проводились пилотные проекты с использованием цифрового тенге, а в 2026-м началось расширение сфер его применения. В частности, правительство планирует масштабировать использование цифровой валюты в государственных закупках и бюджетных расходах. В июле 2026 года сообщалось о планах довести число таких проектов до 100 к концу года.

Таким образом, цифровой тенге не должен заменить привычные наличные деньги или банковские платежи. Речь идет о развитии еще одного формата национальной валюты, который может оказаться особенно востребованным в государственных расчетах и цифровой экономике.

Криптовалютный рынок тоже набирает обороты

Параллельно с развитием национальной цифровой валюты в Казахстане формируется рынок частных цифровых активов. По данным, представленным главой Национального банка Тимуром Сулейменовым на Конгрессе финансистов, с июля 2026 года в стране начали выдавать лицензии криптообменникам. Сейчас работают восемь таких организаций, а их совокупный оборот достиг 45 млрд тенге.

Следующим этапом развития цифрового финансового рынка станет выпуск государственных облигаций в токенизированном формате. Национальный банк совместно с Министерством финансов планирует реализовать этот проект во втором квартале 2027 года. Первые операции уже состоялись 9 ноября 2026 года: на Казахстанской фондовой бирже разместили ноты на 50 млрд тенге, из которых 10 млрд тенге пришлось на токенизированные бумаги.

Так за 33 года тенге превратился из молодой валюты независимого государства в полноценный финансовый инструмент с собственным производством, международными наградами и современными технологиями защиты. Теперь его дальнейшее развитие все больше связано с цифровизацией экономики.