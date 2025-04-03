Чувство родины: удочеренная американцами карагандинка впервые посетила Казахстан во время Наурыза

Аджа Айгерим Миддлтон 16 лет, она учится в 10-м классе. В 8-месячном возрасте девочку удочерила американская семья. Сейчас она живет в городе Гонолулу штата Гавайи. Спустя 15 лет девушка попросила приемную маму свозить ее на Родину, и эту поездку Айгерим запомнила надолго.

С этнической казашкой и ее приемной матерью Кэрол Миддлтон поговорила корреспондент Zakon.kz.

Кэрол Миддлтон родилась и выросла в городе Гонолулу, штат Гавайи (США). Она работает в хосписе. В 2009 году она с супругом решили усыновить ребенка и обратились в американское агентство, где семье предложили усыновить малыша из Казахстана. Женщина говорит, что это было их совместное и осознанное решение, о котором она еще ни разу не пожалела.

Кэрол вспоминает, что это было "слепое" усыновление. Они приехали в Казахстан, не зная, каким будет их будущий ребенок. Судьба привела их в карагандинский дом ребенка "Шапагат".

Фото: Аманбол Есимхан/Аджа Айгерим Миддлтон в Астане во время празднования Наурыза

"Мне было страшно, но я должна была верить, что все получится. И так оно и получилось. Мой самый большой подарок в жизни – моя дочь Айка. Так ласково я называю ее дома. Я очень сильно ее люблю, о лучшей дочери даже не мечтаю". Кэрол Миддлтон

Уже повзрослев, Айгерим попросила у приемной мамы разрешения посетить Казахстан, увидеть детский дом, откуда ее удочерили, и познакомиться с культурой страны, в которой она родилась.

Фото: Аманбол Есимхан

Кэрол говорит, что девочка была младенцем, когда переехала на Гавайи, поэтому у нее нет осознанных воспоминаний о Родине. Поэтому женщина без раздумий согласилась свозить дочь в Казахстан.

Им повезло, приезд американцев совпал с празднованием в стране Наурыза. Благодаря этому Айгерим с мамой смогли увидеть культуру и традиции казахов, как говорится, воочию.

Сейчас Кэрол не замужем, и им пришлось ехать в Казахстан вдвоем. Первым делом они направились в Караганду, где посетили дом ребенка. Кэрол очень переживала, какие чувства будет испытывать дочь.

"Изначально Айка не была уверена в своих чувствах, но все прошло замечательно. Ей очень понравился визит в дом малютки. Ее тепло встретили директор, врачи и персонал. Они были искренне рады ее видеть и проявили большой интерес к ее жизни, целям и амбициям. Нам повезло, в день нашего визита в доме малютки праздновали Наурыз мейрамы. Сотрудники детского дома пригласили нас выпить чаю и попробовать национальную еду. Мы чувствовали себя особенными и были горды, что смогли принять участие в этом мероприятии. Мы также посмотрели специальное представление, посвященное Наурызу. Айка была рада видеть детей. Они были одеты в традиционные наряды и выглядели очаровательно. Нам понравилось это праздничное представление". Кэрол Миддлтон

Сама девушка говорит, что во время визита была счастлива и чувствовала себя в безопасности.

"В детском доме искренне были рады меня видеть, я была там желанной. Я чувствовала, что я там своя, а не чужая". Аджа Айгерим Миддлтон

Фото: Аманбол Есимхан

Кэрол отметила, что раньше она уже изучала в интернете, что означает праздник Наурыз, прочитала информацию о его особенностях и происхождении. Тем самым приемная мама с раннего возраста помогала дочери узнать о ее корнях.

Когда Айгерим была еще маленькая, они даже готовили презентацию о Наурызе для детского сада девочки, который она посещала в Америке. Воспоминания об этом семья сохранила в фотографиях и, конечно же, поделилась с нами.

Фото из семейного архива

Тогда девочка рассказала друзьям о казахской культуре.

Фото из семейного архива

Она показывала им фотографии, включала казахскую музыку и демонстрировала традиционные предметы казахской культуры, которые Кэрол купила, будучи в Казахстане в далеком 2009 году.

Фото из семейного архива

Друзьям девочки очень понравились ее истории, и они с любопытством примеряли традиционную одежду, которую Айгерим принесла в детсад.

Фото из семейного архива

Эти знания очень помогли Кэрол и Айгерим и во время нынешнего визита на историческую Родину.

Фото: Кэролл Миддлтон

После посещения карагандинского детского дома мать с дочерью направились в Астану, где приняли участие в праздновании Наурыза.

Фото из личного архива Кэролл Миддлтон

Их сопровождали друзья из Казахстана. Девушке даже удалось покататься на алтыбакане.

"22 марта мы с Айкой посетили праздник самостоятельно. Мы не были уверены в том, что именно происходит, потому что не понимали языка. Тем не менее мы отлично провели время. Нашим любимым местом стало ЭКСПО. Там было очень оживленно и празднично. На сцене выступала певица Роза (Роза Рымбаева. – Прим. автора), и позже мы узнали, что она очень известная певица. Украшение юрты, музыкальные выступления, орлы, традиционные костюмы. Все это было фантастическим! Это было как во сне!" Кэрол Миддлтон

Айгерим же больше всего понравилось катание на алтыбакане с казахстанским другом, с которым она познакомилась за день до праздника. Ей также запомнился живой орел, которого она смогла погладить.

Фото: Кэролл Миддлтон

"Я была счастлива погрузиться в такое веселое культурное событие, которое я раньше могла видеть только на фотографиях и по видео. Было волнительно присутствовать на живом мероприятии!" Аджа Айгерим Миддлтон

В свободное время девушка любит заниматься искусством, она рисует и выиграла несколько конкурсов. Когда ей было 7 лет, она нарисовала рисунок для конкурса и выиграла поездку в Японию в качестве финалиста мира.

Вот рисунок казахского беркута, который она сделала в возрасте 12 лет.

Фото из семейного архива

В детстве Кэрол возила дочку в Монголию. На память им остались прекрасные аутентичные фотографии.

Фото из семейного архива

Наша юная героиня знакома с казахским национальным музыкальным инструментом – домброй. Она очень обрадовалась, увидев музыкантов, играющих на ней.

Ее приемная мама подчеркнула, что казахи – очень талантливый народ в музыкальном и художественном плане.

"Айка очень гордится тем, что она казашка, и гордится своим происхождением. Она с гордостью говорила всем, что она казашка. Я хочу, чтобы дочь знала как можно больше о Казахстане и чувствовала связь со своей Родиной, культурой и народом. Нам даже удалось побывать в юрте. Да, она знает, что такое юрта. Когда ей было восемь лет, мы посетили Монголию, где были и охотники с орлами. Тогда она и увидела впервые жилище кочевых народов, и мы даже жили в нем. Для нас это был совершенно другой опыт: спать на земле всей семьей в одном пространстве. Я очень хорошо спала в юрте, потому что внутри было темно и тихо. Айка научилась готовить баурсаки и другие казахские блюда, практиковалась в национальной вышивке, помогала по хозяйству, носила воду из реки, пасла и доила коз". Кэрол Миддлтон

Сама Айгерим говорит, что поездка в Казахстан стала для нее незабываемой. Ее поразила казахская культура, и она почувствовала связь с Родиной.

"Между Америкой и Казахстаном чувствуется очень большая разница, мне даже пришлось приспосабливаться к стране. Люди были похожи на меня, но говорили на другом языке. Еда также была другой, и люди другие. Мне очень понравилась еда в Казахстане, особенно шашлык из говядины, баурсаки и чак-чак. Однажды я готовила чак-чак на школьное мероприятие. Нас попросили принести блюдо, представляющее наше наследие, чтобы поделиться с классом. Я хотела принести что-то, что понравилось бы моим друзьям. Они оценили мой труд, им понравилось". Аджа Айгерим Миддлтон

В будущем девушка хотела бы вернуться в Казахстан. Здесь она познакомилась со многими людьми, с которыми подружилась, и даже называет их своей семьей. Мать с дочерью хотят поддерживать с ними связь и навещать их в будущем.

Фото: Аманбол Есимхан

"Это был мой первый визит в Казахстан. Мы живем очень далеко, но я хотела бы когда-нибудь еще раз вернуться в Казахстан. В Казахстане мы встретили друзей, которые стали для нас как семья. Мы надеемся поддерживать с ними связь и, возможно, навестить их в будущем. Я очень рада, что наконец-то смогла посетить свою родную страну. До этого я толком не знала о ней. После поездки я чувствую себя гораздо более связанной со своей культурой и наследием. Такое чувство, будто часть меня, которой не хватало, была восстановлена. Это был очень поучительный опыт. Это было гораздо веселее, чем я думала. Казахстан – уникальная страна с большим акцентом на искусство и культуру". Аджа Айгерим Миддлтон

В 2024 году в Министерстве просвещения Казахстана корреспонденту Zakon.kz предоставили подробную информацию о процедуре усыновления ребенка в нашей стране, а также о том, чем она отличается для иностранцев.

Кроме того, 22 января 2024 года в МИД РК опровергли информацию сенатора Дархана Кыдырали о том, что больше 100 казахстанских детей-сирот отдали на усыновление в экзотические страны, в том числе в Африку. Тогда же официальный представитель ведомства Айбек Смадияров отметил, что казахстанские власти не перестают следить за судьбой усыновленного/удочеренного ребенка.

Ребенок, усыновленный иностранными гражданами, остается гражданином РК до 18 лет. Его судьбу отслеживают консулы РК за рубежом. Однако по достижении 18 лет он сам решает, гражданство какой страны получить. До этого возраста приемные родители должны отчитываться перед консулами.