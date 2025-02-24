Алатауский шафран и подснежники: первые цветы появились в алматинских горах
Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал фотографии первых подснежников, растущих на горном хребте Заилийского Алатау, сообщает Zakon.kz.
Снимками он поделился в Instagram.
"Первая нежность весны – наши алатауские подснежники. Каждый год фотографирую любимые цветы. В этот раз сделал больше макросъемки, чтобы вы увидели тончайшую структуру нежных лепестков. Меня всегда удивляет, как сквозь холодную землю, сквозь остатки зимнего снега пробивается жизнь! Маленькие, хрупкие, но такие смелые – первые подснежники, шафран алатауский, расцветают на склонах гор. Они ждут тепла и не боятся морозных ночей. Просто тянутся к солнцу, даря миру свою чистоту и свежесть. В каждом лепестке – пробуждение природы, в каждом цветке – приближение весны", – подписал пост Доценко.
Подписчики оказались просто очарованы новой серией фотографий:
– Наши подснежники похожи на крокусы, только белоснежные, хрустальные.
– Божественно, красота природы ни с чем не сравнится.
– Очаровательно!
Ранее Доценко показал, как февраль превращает Алматы в сказку.
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