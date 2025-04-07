Поправки в законы о ЖКХ: депутат о противостоянии ОСИ и КСК, "серых" схемах и недостатках реформы

На площадке конференции в Алматы, посвященной обсуждению третьей волны реформ ЖКХ, депутат Мажилиса Екатерина Смышляева рассказала журналисту Zakon.kz, в чем, на ее взгляд, кроются причины провала первых двух.

По словам народной избранницы, на мероприятии были озвучены важные кейсы, в том числе связанные с судебными решениями, организационными вопросами и отчетностью. Вместе с тем в зале витало некоторое напряжение – "война под крышами" между ОСИ и КСК продолжается.

Последние, напомним, решено было оставить в покое, когда требование об их отмене образца 2019 года сочли ошибочным в 2023-м.

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"Сейчас и те, и другие все же начинают понимать, что домов очень много и часть из них остается фактически бесхозными. Я всегда говорю: ну, организовали вы ОСИ, вам хорошо работается. Чем вам мешает КСК в соседнем доме? Думайте о делах своего дома. На фоне реформ формируется так называемое профессиональное сообщество, работающее в конструктивном или не очень русле. Профессиональные ассоциации и объединения должны заниматься профессиональными вопросами и поддерживать друг друга. Воевать смысла нет", – считает мажилисвумен Екатерина Смышляева.

Тем более сейчас перед законодателями стоят вопросы куда более значимые, нежели амбиции и взаимная неприязнь отдельных лиц. К примеру, один из по сей день нерешенных – с банками второго уровня.

Дело в том, что сейчас только ОСИ обладают правом и обязанностью открывать накопительный сберегательный счет, все остальные формы собственности довольствуются текущим. А между ними есть разница.

"За годы существования реформы банки до сих пор не закрепили статус накопительного счета. В двух банках такие счета имеют признаки депозитарных – там очень строгие требования к снятию. В остальных банках это просто второй текущий счет, который условно называется накопительным. Соответственно, движение по этому счету свободное – проходной двор. Остается лишь уповать на порядочность тех, кто имеет доступ к этим средствам. Вот в этом недоработка", – отмечает депутат.

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Недоработки, продолжает она, имели место в первых двух волнах реформ ЖКХ в целом. Так, во время первой власти недооценили неоднородность жилищного фонда страны.

"Вводимые нормы должны учитывать особенности каждого дома и людей, живущих в нем. Как можно применить, скажем, одну и ту же модель ОСИ к огромному современному ЖК и старенькой "хрущевке"? Понятно же, что старые дома такую модель попросту "не потянут". В одном доме инициативные жильцы, в другом не очень, где-то платежеспособные, а где-то бедные. Вдобавок было слишком много ограничений. То нельзя, это нельзя – а на практике это невозможно ни администрировать, ни уложить поверх неподготовленной системы". Екатерина Смышляева

Смышляева также признала: ставки тогда были сделаны на быстрые результаты – которых нереально добиться в деликатной сфере общественных отношений.

"Любое изменение, особенно резкое, в системе общественных отношений будет долгим и болезненным. Будут выявляться недостатки, вноситься постоянные корректировки. Нужно это понять и принять. То, что мы сейчас возвращаемся к закону, – так мы и еще будем возвращаться. Слишком уж сложная эта система. Это не бизнес отрегулировать – это тяжелая работа с людьми, где нормы касаются каждого".

Вместе с тем совсем уж провальными принятые ранее меры депутат не считает. Поскольку кое-какой результат реформы все же дали – постепенное возвращение к самоуправлению.

"Когда создавались КСК, мы потеряли управление на доме. Жильцы перестали ощущать ответственность, передав бразды правления КСК. Это была ошибка. Даже если из всех существующих на сегодня ОСИ найдется лишь половина приличных, реально улучшивших жизнь людей, значит, реформа была не совсем неправильной. Плюс очень много непорядочных организаций ушло с рынка", – подытожила она.

И напомнила, что второй пакет реформ был, скорее, корректировкой моментов, связанных с препятствиями для создания ОСИ, и начатых после открытого диалога с профессиональным сообществом.