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Живой символ эпохи: фронтовику из Алматы Ивану Бегунову исполняется 100 лет

Иван Матвеевич Бегунов, ветеран войны, ВОВ, День Победы, 9 мая, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 14:22 Фото из семейного архива
В 2025 году фронтовику Ивану Матвеевичу Бегунову исполняется 100 лет – целый век, насыщенный подвигами, трудом, любовью и верой в жизнь. О непростой судьбе своего отца корреспонденту Zakon.kz рассказала его дочь Ирина.

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Матвеевич Бегунов служил пулеметчиком в 228-м гвардейском стрелковом полку на 2-м Украинском фронте, сражаясь за свободу Европы и участвуя в судьбоносных боях, которые изменили ход истории.

В одном из таких боев при взятии немецкого города Ширесберга и форсировании реки Ширес он прикрывал продвижение пехоты, открывая огонь по врагу. Благодаря его смелости и точности бойцы смогли без потерь переправиться через реку и занять стратегически важную высоту. За беспримерную отвагу Иван Матвеевич был награжден орденом Красного Знамени и медалью "За отвагу".

Фото из семейного архива

Детство без тепла

Иван Бегунов родился 15 апреля 1925 года в Житомире. С самых ранних лет ему пришлось пройти через суровые испытания. Отец ушел из семьи, когда Иван был еще маленьким, и вся тяжесть воспитания троих детей в голодные годы легла на плечи матери. После ее смерти, когда Ивану было всего девять, его приютила крестная мать в Ярославской области. Три класса образования, постоянный труд, забота о старших, дрова, вода, помощь соседям за кусок хлеба – все это стало его школой жизни. Прожив с крестной до 16 лет, Иван в поисках заработков направился в Западный Казахстан.

Фото из семейного архива

"Он очень мало рассказывал о войне, не хотел вспоминать. Это, наверное, психоэмоционально тяжело. Мозг человека так устроен, что какие-то неприятные или страшные моменты, которые вызывают отрицательную реакцию нервной системы, память блокирует. Папа лишь рассказывал, что в войну полегло очень много друзей. О войне больше говорит со своими внуками, и они знают больше меня". Дочь фронтовика Ирина

Фото из семейного архива

Фронт: путь сквозь огонь и сталь

В 18-летнем возрасте он отправился на фронт. В суровых сражениях за освобождение Европы не раз смотрел смерти в лицо. Пулемет Бегунова работал, как сердце наступления, – он прикрывал отход и прорыв пехоты, несмотря на плотный огонь противника.

Фото из семейного архива

"Пулеметчикам было не просто – они всегда под прицелом врага, прикрывая отход и наступление пехоты. Была важна точность и мужество. На войне как на войне, не знаешь, останешься ты жив или погибнешь. Надо было быть и точным, и смелым – выстоять там, где другие отступали. Наш командир погиб при форсировании Ширеса… Мы теряли товарищей почти каждый день", – вспоминает ветеран.

Фото из семейного архива

За проявленную отвагу и боевые заслуги солдат был награжден орденом Красного Знамени – одной из высших наград СССР, медалями "За отвагу", "За победу над Германией", а позже – юбилейными наградами, каждая из которых говорит о его личной доблести.

Победу он встретил в мае 1945-го в Праге, но путь воина не завершился – служба продолжилась в Германии.

Мирная жизнь: строить, любить и помнить

После войны Иван Матвеевич почти с нуля поднимал кызылординское предприятие "Казстроймонтаж", где трудился прорабом до 1973 года. Город был наполнен многонациональностью и духом дружбы: казахи, турки, азербайджанцы, чеченцы, корейцы, русские, белорусы, украинцы, армяне – все работали и жили рядом.

В 1957 году на танцах он встретил свою любовь – Тамару Ким. Их чувства вспыхнули мгновенно, но путь к семейному счастью был нелегким: родители Тамары были против, свадьбы не было, приданого тоже. Однако любовь оказалась сильнее всех преград. У них появилось двое детей: в 1958 году родился Владимир, в 1960-м – дочь Ирина. В 1973 году семья переехала в Алма-Ату (ныне Алматы), здесь Иван Матвеевич работал в "Казэлектромонтаж" до самой пенсии.

Сегодня он живет в Алматы с дочерью Ириной. Несмотря на возраст, он по-прежнему бодр духом, интересуется новостями, читает, беседует с внуками. У него пятеро внуков, одиннадцать правнуков и один праправнук.

Фото из семейного архива

Ежегодно власти города поздравляют ветерана с Днем Победы, выражая благодарность и уважение. Через несколько дней Иван Матвеевич отметит свой 100-летний юбилей. Обычно он празднует дни рождения в кругу семьи, в этот раз дети и внуки ветерана готовят для него особенный праздник – 100-летие планируют отметить с размахом: в ресторане, с друзьями, родными, теплыми речами, музыкой и танцами.

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Руслан Каримов
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