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Общество

100-летний юбилей отпраздновал ветеран ВОВ из Алматы

юбилей у фронтовика Иван Бегунов, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 14:27 Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
15 апреля фронтовику из Алматы Ивану Бегунову исполнилось 100 лет. Почтенный возраст ветеран встретил не только с близкими и родными. Поздравить героя пришли военнослужащие, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Алматинского гарнизона, участника Великой Отечественной войны Ивана Матвеевича Бегунова торжественно поздравили военнослужащие Департамента по делам обороны Алматы и Управления по делам обороны Медеуского района города Алматы, Десантно-штурмовых войск, а также представители местных исполнительных органов, представитель Алматинского филиала совета ветеранов Вооруженных сил РК полковник в отставке Толеген Мустафин.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Особую атмосферу праздника создал военный оркестр войсковой части 5571 Национальной гвардии МВД РК.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Имениннику зачитали поздравительный адрес от имени министра обороны Казахстана генерал-полковника Руслана Жаксылыкова.

"Столетний юбилей Ивана Матвеевича Бегунова – это не просто личный праздник, это живая страница истории. Мы гордимся, что в нашем обществе живут такие люди, чей жизненный путь – пример истинного патриотизма, мужества и преданности Родине", – отметил полковник в отставке Толеген Мустафин.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Иван Матвеевич родился в 1925 году в Житомире (Украина). Его детство пришлось на тяжелые годы. Отец ушел из семьи, вскоре Иван лишился матери. С девяти лет воспитанием будущего героя занималась крестная мать в Ярославской области. В Западный Казахстан Иван переехал в 16 лет в поисках заработка.

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, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 14:27
Живой символ эпохи: фронтовику из Алматы Ивану Бегунову исполняется 100 лет

С началом войны Иван Матвеевич был призван в ряды Красной армии из Актюбинской области. Воевал в составе 228-го гвардейского стрелкового полка на Украинском фронте, был пулеметчиком. Он участвовал в освобождении Европы, проявил мужество при форсировании реки Ширес и взятии города Ширесберга, прикрывая продвижение пехоты огнем своего пулемета.

Из наградного листа известно, что, воодушевляя товарищей, Иван Матвеевич с криком: "Бей фашиста, не давайте им поднять головы, вперед на Берлин!" шел впереди роты. За личную храбрость и умение поднять боевой дух солдатам ему был вручен орден Красного Знамени, медаль "За отвагу" и другие боевые награды.

Победу военнослужащий встретил в мае 1945 года в Праге.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

После войны Иван Бегунов работал прорабом на предприятиях "Казстроймонтаж" в Кызылорде, а позже – в "Казэлектромонтаж" в Алматы, где трудился до выхода на пенсию. В 1957 году он встретил свою спутницу жизни Тамару Ким, с которой вместе рука об руку прошли долгий жизненный путь.

Сегодня ветеран живет в Алматы с дочерью Ириной. Он по-прежнему бодр духом, интересуется событиями в стране и мире. У фронтовика пятеро внуков, одиннадцать правнуков и один праправнук.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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