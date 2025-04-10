Как готовятся к суду по делу об убийстве Шерзата Полата в Талдыкоргане – фоторепортаж
То, что дело будут рассматривать в Талдыкоргане, хотя трагедия произошла в октябре прошлого года в Талгаре, обусловлено тем, что большинство подсудимых находятся в местном изоляторе и, естественно, этапировать их будет легче.
Фото: Zakon.kz
Корреспондент и фотограф Zakon.kz выехали к месту из Алматы, дорога в 270 км – это три часа езды.
Фото: Zakon.kz
Небольшой город продолжает жить в привычном тихом режиме без пробок, а на улицах немноголюдно. Местные жители признаются, что трагедия тронула их до глубины души, однако о том, что сегодня в их родном городе пройдет суд, многие не знали.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
"Конечно, за развитием событий по убийству подростка из Талгара следил весь Казахстан, мы не исключение. Но то, что суд будет проходить здесь, впервые слышу. Поэтому с утра непривычно много полицейских, обычно такого не бывало", – сказала жительница Талдыкоргана Айнура Нурланова.
Предварительное слушание состоится в открытом режиме на государственном языке в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу.
Сама обстановка у здания спокойная, правда, стражи порядка уже приступили к службе и ведут усиление.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Известно, что перед судом предстанут девять человек. В ходе расследования проведено 40 судебных экспертиз, допрошено около 200 свидетелей. Со всеми подозреваемыми проведены проверки их показаний на месте, очные ставки между участниками процесса, а также другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Наряду с этим исследованы 8 видеоматериалов с дачей правовой оценки всем участникам преступления. Объем уголовного дела составил 62 тома.
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4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, ведется по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестованы 11 подозреваемых.