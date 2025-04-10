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Как готовятся к суду по делу об убийстве Шерзата Полата в Талдыкоргане – фоторепортаж

Подготовка к суду по делу об убийстве Шерзата Полата , фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 10:58 Фото: Zakon.kz
Спустя полгода после трагедии в Талгаре 10 апреля в 12:00 в Талдыкоргане начнется суд по делу об убийстве 16-летнего подростка Шерзата Полата. Zakon.kz расскажет, какая обстановка к утру в областном центре области Жетысу.

То, что дело будут рассматривать в Талдыкоргане, хотя трагедия произошла в октябре прошлого года в Талгаре, обусловлено тем, что большинство подсудимых находятся в местном изоляторе и, естественно, этапировать их будет легче.

Фото: Zakon.kz

Корреспондент и фотограф Zakon.kz выехали к месту из Алматы, дорога в 270 км – это три часа езды.

Фото: Zakon.kz

Небольшой город продолжает жить в привычном тихом режиме без пробок, а на улицах немноголюдно. Местные жители признаются, что трагедия тронула их до глубины души, однако о том, что сегодня в их родном городе пройдет суд, многие не знали.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

"Конечно, за развитием событий по убийству подростка из Талгара следил весь Казахстан, мы не исключение. Но то, что суд будет проходить здесь, впервые слышу. Поэтому с утра непривычно много полицейских, обычно такого не бывало", – сказала жительница Талдыкоргана Айнура Нурланова.

Предварительное слушание состоится в открытом режиме на государственном языке в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу.

Сама обстановка у здания спокойная, правда, стражи порядка уже приступили к службе и ведут усиление.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Известно, что перед судом предстанут девять человек. В ходе расследования проведено 40 судебных экспертиз, допрошено около 200 свидетелей. Со всеми подозреваемыми проведены проверки их показаний на месте, очные ставки между участниками процесса, а также другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Наряду с этим исследованы 8 видеоматериалов с дачей правовой оценки всем участникам преступления. Объем уголовного дела составил 62 тома.

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, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 10:58
Когда дело об убийстве Шерзата Полата поступит в суд

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, ведется по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестованы 11 подозреваемых.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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