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Общество

Суд по делу Шерзата Полата перенесли из-за праздников

Закон, порядок, документы, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 18:56 Фото: polisia.kz
17 апреля 2025 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу прошло главное судебное разбирательство по уголовному делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата в Талгаре, сообщает Zakon.kz.

Следующие заседания по громкому делу из-за праздников назначили на 28, 29 апреля на 10:00 часов по казахстанскому времени. Последующие разбирательства продолжатся 5 и 6 мая в 10:00.

Ранее прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата. Она зачитала полный текст обвинительного акта.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.

10 апреля 2025 года состоялось предварительное слушание по делу об убийстве Шерзата Полата.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству.


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Аксинья Титова
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