Потеря веса или себя: чем опасно похудение любой ценой

Нередко наблюдаются случаи, когда желающие похудеть к лету расплачиваются за красоту не только немалыми суммами, но и здоровьем. Что необходимо предусмотреть перед покупкой чудодейственных таблеток в стремлении снизить вес – Zakon.kz разбирался со специалистами.

В современном мире вариантов стать более стройным и привлекательным великое множество. Так же как и вариантов приобрести нужные средства, которые обязательно должны дать свой эффект, потому что его посоветовали.

Чаще всего в поиске желаемых препаратов люди сталкиваются с сомнительным качеством или неподходящими именно вашему организму препаратами. Очень быстро люди испытывают разочарование от бесполезности действия от таблеток и пилюль и, что еще хуже, побочных действий, которые приходится лечить. Именно тогда мечтающие похудеть обращаются к врачу, а не прежде чем применить тот или иной препарат из маркетплейса.

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Как считает врач, кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор кафедры нутрициологии имени Т. Шарманова Елена Ушанская, прежде чем заказывать какие-либо препараты или БАДы для снижения веса, важно проконсультироваться с врачом или квалифицированным специалистом нутрициологом, диетологом. Сделать Check Up организма. Потому как причин избыточного веса множество, и часто это на фоне основных заболеваний.

"Не существует идеальной пилюли для всех. БАДы могут содержать активные вещества, которые не всегда безопасны, особенно при неправильном использовании. Например, они могут вызывать эндокринные, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с печенью, желудочно-кишечные расстройства или нарушение обмена веществ. Многие препараты для похудения оказывают сильное воздействие на нервную систему, что может привести к бессоннице, тревожности или даже депрессии", – считает врач.

Специалист подчеркнула, что некоторые препараты и добавки могут приводить к временной потере веса, но они часто нарушают нормальные процессы обмена веществ. А это может привести к набору веса после прекращения их использования или даже к ухудшению состояния здоровья.

При выборе БАДов следует обращать внимание на компоненты, их происхождение и наличие необходимых сертификатов. Продукты, продаваемые на маркетплейсах, не всегда проходят соответствующие проверки и могут содержать вещества, не указанные в составе, отмечает врач.

"В своей практике я сталкивалась с такими проблемами, когда мама в погоне за идеальной картинкой своего ребенка сама шла в аптеку и покупала препараты для похудения, которые запрещены к использованию до 18 лет. Впоследствии они привели к стойким проблемам со здоровьем у подростка", – делится специалист.

Для безопасного и здорового похудения врач рекомендует внедрить в свою жизнь правильные пищевые привычки.

"Прежде чем вы решили прибегнуть к лекарственной терапии, внедрите в свою жизнь здоровые пищевые привычки. Начните с формирования здоровой тарелки, правильного питьевого режима, регулярных физических нагрузок, включая кардио и силовые тренировки – они помогут не только сжигать калории, но и поддерживать мышцы в тонусе. Большое значение играет качественный сон и управление уровнем стресса". Диетолог, нутрициолог Елена Ушанская

Известно, что похудение должно быть постепенным, а рацион сбалансированным. В то же время резкое ограничение в питании или чрезмерные физические нагрузки могут вызвать проблемы в организме и привести к нежелательным последствиям.

Также врач советует избегать строгих диет и голодания.

"Нерациональные диеты, голодание или неправильное использование препаратов могут замедлить обмен веществ, что приведет к "эффекту йо-йо", когда после прекращения похудения вес возвращается с избытком". Елена Ушанская

Постоянное стремление к похудению с помощью экстремальных методов может вызвать расстройства пищевого поведения, такие как анорексия или булимия, а также привести к низкой самооценке и депрессии.

В свою очередь семейный и клинический психолог, кандидат биологических наук Ольга Шихова считает, что на сегодняшний день существует серьезная проблема невероятного желания во что бы то ни стало похудеть.

Многие врачи и эксперты неустанно изучают эту проблему, чтобы выяснить, с чем связано такое стремление к нездоровому похудению. Специалисты убеждены, что к этому склонны люди, у которых есть дисморфия. Это та категория людей, у которых наблюдается расстройство восприятия собственного тела – когда оно воспринимается неадекватно, с чрезмерной самокритичностью к своему внешнему виду.

"Человеку кажется, что он слишком полный при нормальном весе. Для диагностики проводятся специальные тестирования. Делаются замеры, которые фиксируют, что человек нереалистично воспринимает свое тело – хуже, чем оно есть на самом деле, и иначе, чем воспринимают другие. Если с этой особенностью восприятия ничего не делать, дальше продолжать идти по этому пути, все время испытывать претензии к своему внешнему виду и безостановочно его совершенствовать, это приведет к серьезному психическому расстройству – дисморфофобии. Стремление похудеть становится некой идеей фикс", – объясняет специалист.

Ольга Шихова отметила, что это уже клинический диагноз, который значительно влияет на качество жизни, и в этом случае нужно незамедлительно обращаться к врачам: психологу и психиатру. Эти специалисты смогут выровнять восприятие собственного тела до адекватной оценки.

Кроме того, доказано, что неудовлетворенность своей внешностью является одной из важнейших отправных точек к развитию расстройства пищевого поведения и снижению уровня психологического благополучия.

"Есть такое субъективное восприятие качества своей жизни – психологическое благополучие. Недовольство своим телом сильно снижает оценку того, как хорошо я живу. При этом есть как внешние, так и внутренние факторы, которые негативно или позитивно влияют на степень удовлетворенности своим телом. Сейчас мы все живем в мире социальных сетей, и они на данный момент являются одним из важнейших составляющих, влияющих на восприятие внешности и на неудовлетворенность образом своего тела". Психолог Ольга Шихова

По словам психолога, в пабликах актеров, звезд эстрады, блогеров и прочих знаменитых людей невероятный поток иллюстраций, которые улучшены фильтрами и прочей ретушью.

"Мы не учитываем, что над внешностью известных личностей работают целые команды профессионалов, в том числе используются фотошоп и другие методы улучшения внешности. У зрителей создается впечатление, что они наблюдают за своего рода "безупречными и исключительными людьми". Мы ненамеренно стремимся приблизиться к этому идеалу. Это оказывает значительное влияние на нашу жизнь", – объяснила врач.

Психолог подчеркнула, что самой уязвимой группой людей становится сенситивная, куда входят подростки. Ведь именно подростковый возраст является самым опасным с точки зрения стремления к худобе и дальнейшему развитию анорексии, если этот процесс затянется.

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Многие исследования подтверждают влияние соцсетей и социума, в котором вращаются молодые люди, где пропагандируется стремление к худобе.

"Даже вполне стройные девочки считают, что они все-таки недостаточно худенькие, а порой что даже полные. Они в достаточно нежном возрасте начинают сидеть на диетах, что невероятно вредно для растущего организма. Особенно подвержены такому влиянию люди, у которых есть определенные личностные особенности. К ним относятся такие черты, как мнительность, тревожность, заниженная самооценка, неудовлетворенность собой, а также стремление к идеальности. Они стараются делать все очень хорошо и выглядеть на отлично, то есть становятся перфекционистами". Психолог, кандидат биологических наук Ольга Шихова

Также психолог подчеркнула, что такие подростки воспитываются в семьях, где очень требовательные родители, а также присутствует эмоциональная холодность и отстраненность.

"Требования на логическом уровне очень высокие: ожидание от мальчиков и девочек каких-то достижений, отличных оценок, соответствия общепринятым нормам. При этом эмоциональные потребности ребенка чаще всего не учитываются или удовлетворяются не в полной мере. Это все становится такой благодатной почвой для развития дефективного восприятия своего тела и неудовлетворенности своим обликом", – сказала психолог.

С точки зрения состояния психики, продолжила собеседница, в таком случае наблюдается отрыв от реальности.

"Здесь можно говорить о некоторой патологии психического развития. И когда дело доходит до анорексии, мы можем говорить о психическом расстройстве. Потому что нервная анорексия как раз относится к классу психических расстройств". Ольга Шихова

Питание и пищевое поведение относятся к базовым потребностям человека, к важнейшим сферам существования, для того чтобы выживать. И когда на этом уровне наблюдается сбой, то это отражается на психологическом благополучии. Если мы не распознаем и не удовлетворяем их, они могут проявиться в виде стресса, тревожности, депрессии и других психологических проблем.

"Чтобы жить, нам нужно питаться, потребляя в рационе белки, жиры и углеводы, витамины, микроэлементы, то есть питание обязано быть здоровым. Всего должно быть в достаточном количестве, особенно если питание касается растущего организма. Если происходят нарушения в этой сфере, то мы уже говорим, что идет нарушение мотивационной сферы. И тогда можно утверждать, что нарушены биохимические процессы, которые происходят в норме в головном мозге. Фиксируется сбой нейромедиаторов: каких-то выделяется больше (тех, которые связаны с тревогой и стрессом), а каких-то меньше (которые связаны с адекватным восприятием). И если мы посмотрим на работу головного мозга, то можем заметить нарушение и в нем", – подчеркнула психолог.

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Что же делать?

Психолог призвала незамедлительно обращаться за помощью, если ваши отношения с едой перестали быть нормальными и вы обеспокоены тем, как выглядит тело при очевидной стройности.

"Ответ только один – необходимо срочно "бить в колокола". Если вы заметили, что ваш ребенок-подросток или близкий человек имеет склонность к такому неадекватному похудению, то очень мягко скажите о том, что нужна помощь психолога. И если видите, что индекс массы тела спустился ниже 18, который указывает на соотношение роста и веса, конечно, с учетом анатомических особенностей, то необходима госпитализация. Смертность среди людей с анорексией сейчас одна из самых высоких среди всех психических расстройств!" Ольга Шихова

Специалист подчеркнула, что при таких проблемах нужен комплексный подход: работа клинического психолога, который поможет изменить свою самооценку, скорректировать неправильные дисфункциональные убеждения о себе. Также психиатра, который назначит определенные медикаменты, для того чтобы выровнять биохимический процесс в головном мозге.

Вместе с тем нужна помощь и диетолога, который назначит питание, соответствующее массе тела и нужному набору веса. Плюс ко всему необходимо наладить режим дня и сон, вводить постепенно физические упражнения, которые будут посильны на данном этапе.

Внешность – далеко не главное в жизни, но ее неприятие доставляет большое количество проблем. Будьте внимательны к своему внутреннему состоянию. Ведь в мире много прекрасных вещей, ради которых стоит жить и любить себя.