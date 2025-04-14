Где купить самые дешевые квартиры в Алматы и Астане: обзор рынка жилья по районам

Алматы и Астана – два крупнейших рынка недвижимости страны – демонстрируют разный характер ценообразования, но объединяет их одно: внутри каждого города сформировались свои "точки притяжения" для тех, кто ищет жилье по умеренной цене, сообщает Zakon.kz.

Судя по текущим данным, ценовая картина этих городов напоминает социальную карту – с четким разделением на престижные и развивающиеся районы. Попробуем разобраться, где сегодня квадратный метр стоит дешевле всего и какие факторы формируют эти цены.

Алматы: город с неожиданными пропорциями

На первый взгляд средняя цена в 660 000 тенге (около 1275 долларов по курсу 14 апреля 2025 года) за квадратный метр в Алматы может показаться умеренной – до тех пор, пока не заглянешь в расценки по районам. Самым дорогим, как и следовало ожидать, остается Медеуский район. Здесь квадратный метр обойдется примерно в 1 200 200 тенге (2317 долларов). Элитные новостройки, вид на горы, близость к центру – все это формирует высокий порог входа.

Но стоит сместиться на запад и юг города – и перед покупателем открываются иные перспективы. В Жетысуском, Турксибском и особенно в Алатауском районах жилье предлагается по цене около 540 000 тенге (1023 долларов) и ниже за квадратный метр. Это почти вдвое дешевле, чем в центре. На первый взгляд – отличная возможность сэкономить. Но и здесь не все однозначно.

Почему дешево? Чаще всего – из-за слабой инфраструктуры, отдаленности от делового центра, проблем с транспортной доступностью.

Однако эти районы становятся ареной активности застройщиков: новые кварталы, улучшение экологии, модернизация дорог. И если смотреть на покупку жилья как на инвестицию, то именно такие локации могут дать максимальный прирост в перспективе.

Астана: парадокс большого города

Средняя стоимость квадратного метра на вторичке Астаны – 1 103 000 тенге (2130 долларов), а в новостройках меньше – около 932 000 тенге (1800 долларов). Но разброс цен здесь, как ни странно, менее драматичен, чем в Алматы. Самый дорогой район – Есильский (621 000 тенге, или 1200 долларов за кв. м), где сосредоточены основные административные здания, дипломатические кварталы и элитные жилые комплексы.

А вот дальше начинается неожиданное. В Байконыре, Сарыарка и районе Нура квадратный метр обойдется примерно в 415 000-425 000 тенге (800-820 долларов). Это делает их самыми доступными зонами в столице. Причем в отличие от Алматы в этих районах уже сформирована базовая инфраструктура – школы, поликлиники, транспорт.

Пожалуй, это главный парадокс столичного рынка: жилье на окраине здесь дешевле, но не хуже по качеству жизни.

Таким образом, выбор между новостройкой и вторичным жильем в Астане – это во многом выбор между статусом и доступностью.

Точки роста: где будущее?

Алатауский район в Алматы и Байконыр в Астане – это не просто дешевое жилье. Это районы, которые могут задать тон новому этапу урбанизации. Здесь сегодня возможно купить квартиру дешевле и при этом выиграть в будущем.

Если вы ориентируетесь на комфорт и инфраструктуру уже сегодня, возможно, стоит искать компромисс столице в районах типа Ауэзовского в Алматы. Но если при покупке вы смотрите вперед на пять-десять лет, дешево не всегда значит плохо, особенно в условиях активного градостроительства.

Важно помнить, что приведенные цены являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от конкретного объекта недвижимости, его состояния, года постройки, площади, планировки и других факторов. Поэтому перед принятием решения о покупке рекомендуется провести тщательный анализ рынка и рассмотреть несколько вариантов.

Почему многие считают цену жилья в долларах?

Цены на жилье часто указываются в долларах США, особенно в странах с нестабильной национальной валютой. Доллар США является мировой резервной валютой, и цены на многие товары и активы в мире измеряются именно в долларах. Указание цен на недвижимость в долларах облегчает сравнение стоимости жилья в Казахстане с ценами в других странах, что важно для иностранных покупателей или инвесторов.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане происходит значительное удорожание строительных работ и материалов, что с высокой вероятностью приведет к росту цен на первичном рынке жилья.