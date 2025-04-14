Осколок у сердца: почему ветерана из Костаная называют живым "учебником" истории

Ветерана Великой Отечественной войны Михаила Ивановича Подолякова в регионе называют живым "учебником" истории. А его службу Родине и трудоголизм – примером истинного патриота, которым гордится уже четвертое поколение семьи, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Молодежный десант и оркестр

Несколько дней назад во дворе многоэтажного дома, где живет ветеран, горожане наблюдали мини-парад и военный оркестр, который играл в честь Михаила Ивановича, а также десант из молодежи с граблями и мешками для мусора. Дело в том, что в преддверии празднования 80-летия Победы в Костанайской области стартовала акция "Ардағым ардагерім". Ее организовали волонтеры молодежного ресурсного центра. Они проводят уборку домов и дворов ветеранов и тружеников тыла.

Фото сотрудников Молодежного ресурсного центра

"Сегодня на примере героев войны мы воспитываем нашу молодежь. Считаем, что молодому поколению очень важно духовно соприкасаться с фронтовиками. Более того, именно молодым людям отводится главная роль в сохранении памяти о подвиге наших отцов, дедов и прадедов. А Михаил Подоляков – это не только пример настоящего защитника Родины, но и настоящего профессионала своего дела и человека с большой буквы", – рассказал директор молодежного ресурсного центра Костанайской области Абай Дуйсеков.

Фото сотрудников Молодежного ресурсного центра

Акцию проведут в каждом городе и районе, и она нацелена не только на оказание помощи ветеранам, но и общение с ними.

"Наша молодежь обязана знать историю и тех людей, благодаря которым мы живем в мире. Нам повезло, что мы можем видеть живых участников Великой Отечественной войны, общаться с ними. С каждым годом их становится все меньше, и наша задача – оказать им хоть какую-то помощь, выразить слова благодарности", – отметил ведущий специалист отдела по воспитательной работе Костанайского социально-технического университета, один из участников акции Серик Кульпеисов.

Путь героя

Родился Михаил Иванович 16 ноября 1925 года в поселке Половниковка Костанайского района Костанайской области. Сначала на фронт ушел отец и старший брат. А Михаила в 1942 году отправили на учебу в Карагандинское фабрично-заводское училище. Там-то 17-летний мальчишка вместе с другом тайком пробрался в вагон, который отправлялся на фронт. Их обнаружили уже в пути, и, видя горячее желание юношей защищать Родину, оставили.

Так Подоляков попал сначала в Полтавское танковое училище. А затем и на войну, где сражался на нескольких фронтах: Северо-Западном, Воронежском, Центральном, Степном, 2-м Украинском. Участвовал в Курской битве и Корсунь-Шевченковской операции, освобождении правобережной Украины. В годы войны был младшим лейтенантом, командиром танка Т-34. Он трижды едва не погиб под вражескими пулями.

"Первое ранение было в руку, второе в ногу. Но после лечения я снова возвращался в строй. В феврале 1943 года во время освобождения правобережной Украины получил "награду" от врага. После взрыва осколок от мины остановился в нескольких миллиметрах от сердца, врачи не верили в чудо и через несколько дней отправили матери похоронку, в которой написали, что я пал смертью храбрых. Рана долго беспокоила, но каким-то чудом затянулась. Написал письмо матери, что я жив и служу дальше", – вспоминает Михаил Иванович.

Уже после Победы ветеран служил в рядах армии до 1948 года, получил воинское звание – гвардии подполковник. Имеет ордена Отечественной войны I и II степени, Славы III степени. Вернувшись в Костанай (ранее Кустанай – прим. ред.), стал работать в областном управлении статистики, которому отдал 50 лет своей жизни, из которых 30 был руководителем ведомства. За этот труд его наградили 16 медалями и 4 орденами. Через несколько лет после выхода на заслуженный отдых Михаилу Ивановичу предложили возглавить городской Совет ветеранов, где он проработал еще 16 лет.

Здесь весь свой опыт и знания он направил на защиту прав, интересов пенсионеров, и конечно, на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Именно ему принадлежит идея проводить ежегодный вело-пеший пробег в честь 151 отдельной стрелковой бригады, сформированной в Костанае. В 2025 году мероприятие проведут уже в 18 раз.

Фото сотрудников Молодежного ресурсного центра

"Живой" учебник

Раушан Байсарина одна из тех, кто говорит о Подолякове с воодушевлением. Она пришла работать в совет ветеранов после того, как Михаил Иванович отправился на пенсию уже во второй раз в 90 лет. Но каждый год приходит поздравлять ветерана с праздниками.

"Михаил Подоляков – неординарная личность. Для нас он опытный наставник-современник, для молодежи – живой "учебник" истории, прекрасный собеседник, замечательный оратор. Кстати, на встречах он всегда говорит о подвигах народа-освободителя, и очень скромно рассказывает о себе как о бойце, который прошел трудные и страшные дороги сражений", – поделилась Байсарина.

Сегодня на кителе ветерана более 30 наград. Но главной наградой жизни он считает покойную Раису Ивановну, с которой прожил душа в душу 60 лет, а также троих сыновей, внуков и правнуков и даже праправнучку.

"Пусть молодежь с уважением относится к старшему поколению. Помнит подвиги дедов и прадедов, которые отдали жизни и здоровье во имя мира. На встречах с молодежью я всегда говорю, что война – это тяжелый солдатский труд, где ты днем и ночью находишься на грани жизни и смерти. И если судьба даровала остаться живым, то несмотря на годы, каждое воспоминание о войне пробуждает душевную боль. Это огромная радость и благо – жить в мире", – отметил Михаил Иванович.

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