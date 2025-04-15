Движение к цели: как парень из аула стал профессором в Японии

Казахстанцы работают за рубежом в абсолютно разных сферах. Но объединяет их всех одно – стремление к новым возможностям и профессиональному росту. Zakon.kz поговорил с нашим соотечественником, который на своем примере доказал, что в этом мире нет ничего невозможного.

42-летний Есбол Сартаев родом из села Аксукент (старое название Белые Воды. – Прим. ред.) Туркестанской области. В детстве он ничем не отличался от своих сверстников, но с раннего возраста проявлял любопытство к другим культурам и языкам. Желание узнавать другие народы двигало его вперед и мотивировало изучать языки. В те годы еще не было интернета, и все, что у него было, – это книги. Они стали для него "окном в мир".

Фото: из личного архива Есбола Сартаева

Сейчас Есбол работает ассистент-профессором в Нагасакском университете в Японии, где занимается научными исследованиями в сфере радиационной безопасности и глобальных рисков. Параллельно он тесно сотрудничает с коллегами-учеными из исследовательских институтов Европы, Азии и США, а также являлся ментором для сельских школьников Казахстана.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yesbol Sartayev (@yapona_life) В своем блоге в Instagram казахстанец популяризирует науку среди молодежи и делится жизненными историями о работе в Стране восходящего солнца, в которой живет уже шесть лет. Фото: из личного архива Есбола Сартаева Начало и жизнь в Южной Корее Однако его путь к работе в престижном вузе Японии был не таким быстрым и простым, как может показаться на первый взгляд. После окончания факультета востоковедения Казахского национального университета имени аль-Фараби молодому выпускнику предложили работать преподавателем на кафедре корееведения. Именно там молодого специалиста заметили и предложили работу в Южной Корее. "Перед переездом в Японию я успел поработать в Сеуле, где прожил семь лет. Все произошло случайно. После трех лет преподавания в КазНУ имени аль-Фараби меня пригласили работать в международный отдел головного офиса крупнейшего коммерческого банка Южной Кореи. Так я стал частью их команды. Я решился на переезд за рубеж, потому что хотел получить международный опыт, расширить профессиональные горизонты и, конечно, меня привлекла конкурентоспособная зарплата. Несмотря на то, что я знал корейский на хорошем уровне, у меня был языковой барьер. Ведь при переезде за границу важно учитывать особенности местного диалекта". Есбол Сартаев По его словам, работая в Южной Корее, он столкнулся с нетипичной для Казахстана проблемой. В крупных корпорациях широко развита культура "хесик" (корпоративные вечеринки с обязательным употреблением алкоголя. – Прим. ред.). Как для человека непьющего это для него стало тяжелым испытанием. "В Сеуле часто непьющий воспринимался как предатель коллектива. Хотя со временем эта культура изменилась, но в те годы она была довольно агрессивной. Поэтому мне было сложно "влиться" в коллектив. Тем не менее полученный опыт в корпоративной среде был для меня бесценным. Тогда компания предоставляла мне жилье и хороший социальный пакет". Есбол Сартаев

Научный путь в Японии Чуть позже наш соотечественник поступил на учебу в Японию по специальности "радиация". На это решение его подтолкнули личные обстоятельства, а именно то, что его дочь также проживает в Японии. Вначале он зарабатывал на жизнь подработками в самых разных местах, где чаще всего требовался физический труд. "Конечно, мне не сразу удалось устроиться на работу в университет. Сначала мне потребовалось выучить японский язык и показать определенные достижения в научных исследованиях. А уже затем начался новый этап моей жизни – научный. Сейчас я живу в городе Нагасаки – это символ мира и ядерной трагедии. Здесь мы изучаем влияние радиации на здоровье после бомбардировки и аварии на АЭС. В Нагасакском университете я защитил докторскую диссертацию досрочно и получил степень PhD. По рекомендации директора центра по ядерным заболеваниям я прошел отбор и был принят в Исследовательский центр глобальных рисков на должность ассистент-профессора", – рассказывает казахстанец.