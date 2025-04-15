Движение к цели: как парень из аула стал профессором в Японии
Фото: Zakon.kz
Казахстанцы работают за рубежом в абсолютно разных сферах. Но объединяет их всех одно – стремление к новым возможностям и профессиональному росту. Zakon.kz поговорил с нашим соотечественником, который на своем примере доказал, что в этом мире нет ничего невозможного.
42-летний Есбол Сартаев родом из села Аксукент (старое название Белые Воды. – Прим. ред.) Туркестанской области. В детстве он ничем не отличался от своих сверстников, но с раннего возраста проявлял любопытство к другим культурам и языкам. Желание узнавать другие народы двигало его вперед и мотивировало изучать языки. В те годы еще не было интернета, и все, что у него было, – это книги. Они стали для него "окном в мир".
Фото: из личного архива Есбола Сартаева
Сейчас Есбол работает ассистент-профессором в Нагасакском университете в Японии, где занимается научными исследованиями в сфере радиационной безопасности и глобальных рисков. Параллельно он тесно сотрудничает с коллегами-учеными из исследовательских институтов Европы, Азии и США, а также являлся ментором для сельских школьников Казахстана.
В своем блоге в Instagram казахстанец популяризирует науку среди молодежи и делится жизненными историями о работе в Стране восходящего солнца, в которой живет уже шесть лет.
Фото: из личного архива Есбола Сартаева
Начало и жизнь в Южной Корее
Однако его путь к работе в престижном вузе Японии был не таким быстрым и простым, как может показаться на первый взгляд. После окончания факультета востоковедения Казахского национального университета имени аль-Фараби молодому выпускнику предложили работать преподавателем на кафедре корееведения. Именно там молодого специалиста заметили и предложили работу в Южной Корее.
"Перед переездом в Японию я успел поработать в Сеуле, где прожил семь лет. Все произошло случайно. После трех лет преподавания в КазНУ имени аль-Фараби меня пригласили работать в международный отдел головного офиса крупнейшего коммерческого банка Южной Кореи. Так я стал частью их команды. Я решился на переезд за рубеж, потому что хотел получить международный опыт, расширить профессиональные горизонты и, конечно, меня привлекла конкурентоспособная зарплата. Несмотря на то, что я знал корейский на хорошем уровне, у меня был языковой барьер. Ведь при переезде за границу важно учитывать особенности местного диалекта". Есбол Сартаев
По его словам, работая в Южной Корее, он столкнулся с нетипичной для Казахстана проблемой. В крупных корпорациях широко развита культура "хесик" (корпоративные вечеринки с обязательным употреблением алкоголя. – Прим. ред.). Как для человека непьющего это для него стало тяжелым испытанием.
"В Сеуле часто непьющий воспринимался как предатель коллектива. Хотя со временем эта культура изменилась, но в те годы она была довольно агрессивной. Поэтому мне было сложно "влиться" в коллектив. Тем не менее полученный опыт в корпоративной среде был для меня бесценным. Тогда компания предоставляла мне жилье и хороший социальный пакет".Есбол Сартаев
Научный путь в Японии
Чуть позже наш соотечественник поступил на учебу в Японию по специальности "радиация". На это решение его подтолкнули личные обстоятельства, а именно то, что его дочь также проживает в Японии. Вначале он зарабатывал на жизнь подработками в самых разных местах, где чаще всего требовался физический труд.
"Конечно, мне не сразу удалось устроиться на работу в университет. Сначала мне потребовалось выучить японский язык и показать определенные достижения в научных исследованиях. А уже затем начался новый этап моей жизни – научный. Сейчас я живу в городе Нагасаки – это символ мира и ядерной трагедии. Здесь мы изучаем влияние радиации на здоровье после бомбардировки и аварии на АЭС. В Нагасакском университете я защитил докторскую диссертацию досрочно и получил степень PhD. По рекомендации директора центра по ядерным заболеваниям я прошел отбор и был принят в Исследовательский центр глобальных рисков на должность ассистент-профессора", – рассказывает казахстанец.
Наш собеседник отмечает, что работает в Японии в достаточно спокойной обстановке, так как академическая среда сильно отличается от корпоративной. Но вызовом здесь стал японский язык.
"Научная работа ведется на английском, а японский я использую в быту. Жизнь в Японии сильно отличается от других стран и имеет свой особенный культурный порядок. Она построена на взаимоуважении, ответственности и внимании к окружающим. В офисе нет уборщиц – сотрудники убирают сами. Перерывы строго личные, а просьба об отпуске требует учета нагрузки на коллег. Корпоративные вечеринки очень редки и собираются 2-3 раза в год". Есбол Сатаев
Фото: из личного архива Есбола Сартаева
Япония и Казахстан
Говоря о том, чем условия труда за границей отличаются от Казахстана, наш герой поясняет, что в Японии научная работа приоритетна и к ней существуют высокие требования.
"Например, профессорскому составу предоставляется полная рабочая автономия, также дается свобода выбора тематики исследований. Минимум бюрократии – максимум доверия и ответственности. Молодым ученым, включая иностранцев, предоставляется возможность получения грантов и доступа к лабораториям. Такой же подход и в Казахстане", – отмечает спикер.
Специалист рассказывает, что научная деятельность требует высокой умственной концентрации и длительной работы за компьютером. Лишь при грамотном тайм-менеджменте можно сохранять баланс.
"Я ежедневно езжу на работу на велосипеде, иногда возвращаюсь домой бегом. В офисе есть место, где можно переодеться. По еде: в Японии все полезное и несложное, а также большой выбор морепродуктов и умеренные порции. Я соблюдаю японский принцип – "насыщаться на 70%". Регулярные походы на горячие источники помогают расслабиться, снять стресс и восстановить силы", – поясняет он.
Зарплаты в университетах Японии различаются по регионам. В Нагасакском университете она сравнима с зарплатами в частных вузах Казахстана. При рациональном подходе к расходам можно комфортно жить, обеспечивать себя и даже понемногу откладывать.
Казахстанец перечислил главные плюсы Японии:
• очень заботливое общество и продуманная социальная система;
• чистота, порядок и высокая безопасность;
• доступ к передовым исследованиям и технологиям.
Профессор назвал и минусы страны:
• разлука с родными;
• языковой барьер в повседневной жизни;
• культурные различия, особенно на начальном этапе адаптации.
В будущем профессор планирует продолжить научную деятельность в области радиационной безопасности и изучать влияние радиации на здоровье человека. Он стремится создать научную платформу, объединяющую исследователей из Центральной и Восточной Азии. А вот одной из главных целей ученого остается передача полученного опыта молодежи Казахстана – через наставничество и популяризацию научных исследований.
Что касается возвращения в Казахстан, пока наш герой не может точно ответить на этот вопрос, поскольку в настоящее время хочет утвердиться в профессии и получить весомый опыт. Наш герой считает, что сейчас может принести больше пользы Казахстану, находясь за рубежом – развивая сотрудничество с родной страной и ее академической средой.
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