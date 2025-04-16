Дороже, чем родиться: сколько стоит умереть в Казахстане

В марте текущего года сенатор Андрей Лукин предложил отказаться от передачи кладбищ в частный сектор. И надо сказать, этот вопрос в стране поднимается не впервые. А пока дела смертельные не сдвинулись с мертвой же точки. Zakon.kz разбирается, что же все-таки дороже – быть или не быть.

Вот в чем вопрос

Как уже было сказано, депутат Сената Андрей Лукин предложил исключить государственные предприятия, обслуживающие кладбища и оказывающие ритуальные услуги, из комплексного плана приватизации. По его мнению, некрополи должны быть объектами исключительно государственной собственности, а погребение – иметь ценовой потолок.

"В Казахстане кладбища традиционно воспринимаются как объекты общественного пользования, имеющие культурное и духовное значение. А коммерциализация этой сферы и отсутствие государственного контроля может привести к таким негативным последствиям, как завышение стоимости участков и ритуальных услуг, ограничение доступа для родственников умерших, нарушение традиций и религиозных обрядов, ухудшение качества ухода за территорией кладбищ", – заявил Андрей Лукин.

И напомнил подробность, которую "ритуальщикам" выгодно уложить в яму да поглубже, – государство бесплатно выделяет участки для захоронений не менее 6 квадратных метров на каждого умершего.

На примере Астаны Лукин объяснил: государственное предприятие ведет централизованный учет захоронений, обеспечивая доступ граждан и государственных органов к информации. А в случае передачи этих функций частным компаниям и продажи государственной организации возможна потеря данных, что затруднит поиск захоронений, отказ от ведения базы данных и многое другое.

Кстати, в столице, утверждает сенатор, стоимость погребения одна из самых низких по республике. Такая вот черная ирония – затратно жить, но дешево умереть.

Впрочем, чем дальше простираются мрачные тени неконтролируемого бизнеса, тем выше вероятность того, что и в главном городе смерть станет дороже жизни.

И получится, как в шутке на злобу дня:

- Я сейчас умру!

- Нельзя, денег нет.

Рынок костлявой

Реалии таковы – даже сама "старуха с косой" и пальчиком костлявым не шевельнет бесплатно. И ладно бы это. Если какой-нибудь Харон в древности требовал со своих бледных пассажиров всего монетку, то сегодняшние посредники между вечностью и человеком нуждаются в куда более щедрой мзде.

Причем величина ее растет прямо пропорционально аппетитам "провожатых на тот свет", а значит, из года в год.

Для понимания: за период с марта 2023-го до марта 2024-го ритуальные услуги подорожали на символичные 13%.

"Стоит отметить, что годом ранее наблюдалось удорожание услуг в секторе сразу на 24,6%", – подчеркнули аналитики Ranking.kz, которые и поделились любопытной статистикой.

Причем заметнее всего, по их данным, прайсы взлетели в Западно-Казахстанской области (39,4%), области Абай (30,5%) и упомянутой народным избранником Астане (30,3%).

Астана

В одной из местных ритуальных служб услуги предоставляются сразу пакетами, коих четыре – на любой, как говорится, вкус и кошелек.

В самый бюджетный комплекс входит гроб, крест, церковная лампада, покрывало, православный погребальный набор, транспортировка тела умершего из морга на кладбище, подготовка и оформление документов, необходимых для похорон, ритуальная церемония и даже услуги по организации питания и размещения гостей – по требованию.

Впрочем, как и в самый дорогой. Да, наполнением пакеты особо не отличаются – разница, скорее, в качестве атрибутики. Скажем, вывернув карманы на полную, клиенты получат премиальный лакированный гроб и вышитое покрывало, а, решив сэкономить, – скромный обитый тканью ящик и кусок тюля.

Итого цена вопроса – от без малого 160 тыс. тенге до почти 400 тыс. тенге.

В другой попавшейся нам на глаза организации услуги расписаны отдельно. А именно:

Сохранение тела в морге – от 8 тыс. тенге в зависимости от комплекции покойника и количества дней "хранения".

Бальзамирование – от 30 тыс. тенге, также учитывает комплекцию, состояние тела и наличие болезней при жизни.

Кремация – от 150 тыс. тенге (по умолчанию удваиваем цифру из-за услуги "груз 200", ведь своих крематориев в Казахстане нет).

Мусульманские похороны – от 45 тыс. тенге.

Православные похороны – от 90 тыс. тенге.

Корейские похороны – от 120 тыс. тенге.

В случае с традиционными похоронами – чем больше предпочтений у горюющей семьи, тем "кусачее" ценник.

Алматы

В южной столице стоимость только гробов колеблется от 15 тыс. тенге – за так называемый "социальный" вариант до 250 тыс. тенге за элитный, полированный двустворчатый образчик.

Венок обойдется минимум в 3500 тенге. Верхняя граница – 30 тыс. тенге. Впрочем, композиция из живых цветов стоит не менее 70 тыс. тенге.

Катафалк – 25-35 тыс. тенге.

Траурные ленты – 1000-2000.

Гирлянды – 1500-6000.

Церковные наборы можно приобрести за 2500-4000.

Подушки и покрывала потребуют еще 3000-15 000 тенге.

Комплект одежды и обуви для умерших – от 18 тыс. женский и от 20 тыс. мужской.

Крест на крышку гроба – тоже отдельная статья расходов (от 500 тенге до 6 тыс.).

Крест на могилу стоит от 8 до 35 тыс. тенге.

Копка могилы, омовение, бальзамирование, оформление документов и прочее оплачиваются отдельно. Все вместе отнимет от семейного бюджета 100 тыс. тенге – в лучшем случае.

Что касается мусульманских похорон, за один подгонный метр кафана (савана) потребуют не менее 500 тенге. Аренда тобута (специальных носилок) – 5 тыс. тенге за сутки. Аренда покрывала – 3 тыс. тенге за сутки. Гусуль (мусульманское омовение) обойдется в 25 тыс. тенге. Деревянная доска и табличка – 8 тыс. Копка могилы с подкопом – от 50 тыс. тенге. Мазарная плита – от 15 000.

То есть, даже если идти по пути минимальных затрат, прощание с усопшим влетит в ощутимую копеечку.

Шымкент

Здесь самые дешевые "эконом"-похороны реально организовать за 90 тыс. тенге. Плата за "элитные" стартует с планки 500 тыс. – и летит прочь от пыли погостов, куда-то к далеким галактикам.

А между тем существует такое понятие, как единовременная выплата на погребение от государства. Правда, выплачивается она родственникам:

получателей пенсионных выплат по возрасту, получателей государственной базовой пенсионной выплаты или государственных специальных пособий – 35 МРП (137 620 тенге по состоянию на 2025 год);

участников, инвалидов ВОВ – 36,6 МРП (почти 144 тыс. тенге);

получателей государственных социальных пособий – 15,7 МРП (61 732);

имеющих пенсионные накопления в ЕНПФ – 94 МРП (369 608).

Хватит ли этих сумм для того, чтобы уважить предприимчивых дельцов, – вопрос открытый. Остается только закрыть да закопать.