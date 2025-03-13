Сенатор заявил о теневом кладбищенском бизнесе и предложил отказаться от передачи его в частный сектор

Сенатор Андрей Лукин 13 марта 2025 года предложил исключить государственные предприятия, обслуживающие кладбища и оказывающие ритуальные услуги, из комплексного плана приватизации, сообщает Zakon.kz.

Он считает, что надо закрепить на законодательном уровне статус кладбищ как объектов исключительно государственной собственности и создать государственную цифровую систему учета захоронений с интеграцией в базы данных государственных органов.

"Усилить контроль сферы ритуальных услуг, установив предельные цены на основные услуги по погребению. Внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, введя строгую ответственность за незаконную продажу мест на кладбище", – сказал Андрей Лукин.

Особое внимание депутат уделил нелегальным похоронным бюро и содержанию кладбищ. Этот бизнес стал теневым и неконтролируемой сферой экономики. Кроме того, передача содержания кладбищ в частные руки вызывает общественный резонанс и поднимает ряд социальных, этических и экономических вопросов.

"В Казахстане кладбища традиционно воспринимаются как объекты общественного пользования, имеющие культурное и духовное значение. А коммерциализация этой сферы и отсутствие государственного контроля может привести к таким негативным последствиям, как завышение стоимости участков и ритуальных услуг, ограничение доступа для родственников умерших, нарушение традиций и религиозных обрядов, ухудшение качества ухода за территорией кладбищ", – заявил Андрей Лукин.

Земельный кодекс определяет кладбища как земли специального назначения, предназначенные исключительно для погребений, и запрещает их коммерческое использование. Государство бесплатно выделяет участки для захоронений, не менее 6 квадратных метров на каждого умершего.

"Сегодня в ведении Астаны находится 28 кладбищ и один пантеон. Государственное предприятие ведет централизованный учет захоронений, обеспечивая доступ граждан и государственных органов к информации. А в случае же передачи этих функций частным компаниям и продажи государственной организации возможна потеря данных, что затруднит поиск захоронений, отказ от ведения базы данных и многое другое", – рассказал Андрей Лукин.

Он отметил, что стоимость погребения в Астане остается одной из самых низких в стране. Однако после приватизации частные компании неизбежно начнут повышать цены. К примеру, во время пандемии COVID-19 частные операторы поднимали стоимость захоронений до 1 млн тенге, в то время как государственные структуры обеспечивали доступные расценки.

Сенатор резюмировал, что приватизация кладбищ ставит под угрозу Аллею выдающихся деятелей страны, Зеленый парк нового городского кладбища. Коммерциализация этих территорий приведет к появлению VIP-захоронений и к утере государственного контроля.

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