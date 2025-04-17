"Да, это мой ребенок": как признание отцовства превратилось в свадьбу мечты в Кокшетау

В Кокшетау состоялась свадьба, за которой стоит целая история — непростая, трогательная и по-настоящему вдохновляющая. Причем бракосочетание прошло с соблюдением казахских традиций и собрало вокруг себя множество неравнодушных людей, передает Zakon.kz.

Молодая пара, преодолевшая трудности, сомнения и разлуку, смогла воссоединиться благодаря усилиям общественных организаций, реализующих проект с говорящим названием "Отец признает отцовство".

Цель инициативы – помочь молодым отцам осознать ответственность за своих детей, наладить отношения с матерью ребенка и, если возможно, восстановить или создать полноценную семью. На этот раз история закончилась не только признанием отцовства, но и официальным бракосочетанием.

История началась с того, что двое малышей из Степногорска попали в кризисный центр для молодых матерей. Мать-одиночка вынуждена была работать, чтобы обеспечивать чад. Однако ситуация изменилась после того, как общественники нашли биологического отца ребенка. Мужчина не только признал отцовство, но и принял решение узаконить отношения с Дианой.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

"Мы начали беседовать с Сергеем, и он сразу сказал: "Да, это мой ребенок". Я спросила, не хочет ли он заключить брак. Он согласился. И сегодня — их день. После свадьбы молодую семью передадим в Центр поддержки семьи в Степногорске для дальнейшего сопровождения. Это на самом деле большое и важное событие. Статистика по количеству разводов в Казахстане неутешительная, и это говорит о том, что молодые нуждаются в поддержке и помощи. Мы дали небольшой толчок, и вот уже родилась новая ячейка общества", – рассказала координатор проекта Куралай Джумабекова.

Проект "Отец признает отцовство" помогает не только восстановить юридический статус семьи, но и укрепить моральную сторону родительства. С мужчинами, принявшими решение признать своих детей, работают психологи. Инициатива уже объединила четыре пары в Акмолинской области. Событие, о котором рассказывается в материале – первая свадьба в рамках программы.

Поддержать новобрачных откликнулись местные меценаты. Они помогли организовать праздник, предоставив наряды, оплатив торжественный обед и вручив подарки семье.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

Особую атмосферу придали обряды, проведенные по казахским традициям. Молодожены прошли через ақ жол — символичный белый путь, как благословение на светлую семейную жизнь. Присутствующие женщины осыпали их шашу – сладостями и монетами на счастье. Заветное бата – благословение на долгую и мирную совместную жизнь – молодым дала женщина, прожившая в браке счастливые 50 лет. А свидетелями на свадьбе стала супружеская пара, отметившая более 30 лет совместной жизни – живая иллюстрация любви, верности и семейного счастья.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

"Если бы не кризисный центр, я бы, наверное, вообще не вышла замуж. Надеюсь, что у нас все будет хорошо. Где-то к 30 годам хотелось бы еще одного ребенка запланировать. Планы простые: воспитывать детей, поддерживать друг друга, работать и путешествовать. Основные трудности я уже преодолела", – призналась взволнованная невеста Диана Пожарская.

Теперь молодая семья – официально муж и жена – возвращаются в родной Степногорск вместе с двумя детьми. Новая глава в их жизни началась не с громких обещаний, а с конкретных шагов и большой поддержки неравнодушных людей.

История Дианы и Сергея — не просто личная победа, а пример того, как общественные инициативы могут менять судьбы. Такие проекты, как "Отец признает отцовство", помогают не только восстановить семьи, но и напомнить: каждый ребенок заслуживает стабильного, любящего окружения.

Именно с этой целью в стране развивается еще одно важное направление — институт профессиональных приемных семей, где заботу и тепло находят дети, оставшиеся без попечения родителей. Подробнее об этом можно узнать в одном из наших предыдущих материалов.