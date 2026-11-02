#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+5°
$
453.64
508.17
5.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+5°
$
453.64
508.17
5.59
Мир

Тысячи незнакомцев съехались со всей страны, чтобы устроить свадьбу парню-сироте

Фото: pixabay, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 01:01 Фото: pixabay
В Китае 24-летний парень из горной деревни пригласил через интернет незнакомцев на свою свадьбу и неожиданно собрал тысячи гостей со всей страны. Трогательная история сироты сплотила людей и превратила скромное торжество в настоящий праздник, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание City News Service, житель провинции Юньнань Сюй Чэнхун, известный в Сети под псевдонимом Xiao Xiao Xu, опубликовал приглашение еще 25 октября 2026 года. Молодой человек рано остался без родителей и бабушки, поэтому опасался, что на торжество придет слишком мало людей.

Сюй накопил на свадьбу 167 500 юаней (около 11,3 млн тенге), работая на текстильной фабрике, в доставке и общепите, чтобы жениться на девушке, поддерживавшей его в самые трудные времена.

Уже через несколько дней в горную деревню съехались доброжелатели из разных уголков страны.

"Специалист по свадьбам по фамилии Пань ехал 12 часов из провинции Хунань, чтобы бесплатно украсить дом жениха. Другие привозили бытовую технику, предоставляли автомобили для кортежа, делали макияж и прически. Фермер из провинции Сычуань и вовсе подарил быков на сумму 20 000 юаней (1,3 млн тенге), отметив, что история парня растрогала его до слез", – говорится в сообщении.

Подготовка угощений превратилась в грандиозный кулинарный марафон. Шеф-повар Цзя Сюнлу рассказал, что только его команда приготовила две тонны курятины. Известно, что гостей продолжали кормить даже после двух часов ночи.

Денежные подарки от незнакомцев организаторы строго отказывались принимать, принимая конверты только от родственников и близких. Из-за огромного потока людей праздник пришлось перенести из двора жениха на культурную площадь соседней деревни Лован, а местные гостиницы оказались полностью забронированы.

Местные власти задействовали экстренные службы, пожарных и связистов для обеспечения порядка. В управлении туризма округа Чжаотун отметили, что уже обсуждают скидки на посещение достопримечательностей для гостей свадьбы, решивших задержаться в регионе.

Ранее в США свадебная церемония пары из Флориды оказалась под угрозой из-за неожиданных гостей: прямо во время произнесения клятв на праздник заглянула медведица с двумя детенышами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Свадьба, Степногорск, отцовство, Акмолинская область, проект &quot;Отец признает отцовство&quot;
12:53, 17 апреля 2025
"Да, это мой ребенок": как признание отцовства превратилось в свадьбу мечты в Кокшетау
Цыгане потратили на королевскую свадьбу в Лондоне 80 млн тенге
15:04, 06 февраля 2025
Цыгане потратили на роскошную свадьбу в Лондоне 89 млн тенге
Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст
04:15, 18 марта 2026
Пенсионер, работавший курьером, получил 500 тысяч долларов от незнакомцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Оразали Сагыныш и Алихан Агабек на юношеских Олимпийских играх в Сенегале
01:18, 03 ноября 2026
Казахстанские пляжные волейболисты завершили борьбу на юношеской Олимпиаде-2026
Фото: ATP
00:44, 03 ноября 2026
"Жду, когда два лучших игрока вернутся в строй": Зверев - о Синнере и Алькарасе
Фото: ATP
00:10, 03 ноября 2026
Александр Зверев поделился эмоциями от достижения первой строчки рейтинга ATP
Фото: ФК &quot;Ахмат&quot;
23:27, 02 ноября 2026
"Ахмат" Самородова и Кенжебека определился с новым главным тренером
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: