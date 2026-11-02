Тысячи незнакомцев съехались со всей страны, чтобы устроить свадьбу парню-сироте

В Китае 24-летний парень из горной деревни пригласил через интернет незнакомцев на свою свадьбу и неожиданно собрал тысячи гостей со всей страны. Трогательная история сироты сплотила людей и превратила скромное торжество в настоящий праздник, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание City News Service, житель провинции Юньнань Сюй Чэнхун, известный в Сети под псевдонимом Xiao Xiao Xu, опубликовал приглашение еще 25 октября 2026 года. Молодой человек рано остался без родителей и бабушки, поэтому опасался, что на торжество придет слишком мало людей.

Сюй накопил на свадьбу 167 500 юаней (около 11,3 млн тенге), работая на текстильной фабрике, в доставке и общепите, чтобы жениться на девушке, поддерживавшей его в самые трудные времена.

Уже через несколько дней в горную деревню съехались доброжелатели из разных уголков страны.

"Специалист по свадьбам по фамилии Пань ехал 12 часов из провинции Хунань, чтобы бесплатно украсить дом жениха. Другие привозили бытовую технику, предоставляли автомобили для кортежа, делали макияж и прически. Фермер из провинции Сычуань и вовсе подарил быков на сумму 20 000 юаней (1,3 млн тенге), отметив, что история парня растрогала его до слез", – говорится в сообщении.

Подготовка угощений превратилась в грандиозный кулинарный марафон. Шеф-повар Цзя Сюнлу рассказал, что только его команда приготовила две тонны курятины. Известно, что гостей продолжали кормить даже после двух часов ночи.

Денежные подарки от незнакомцев организаторы строго отказывались принимать, принимая конверты только от родственников и близких. Из-за огромного потока людей праздник пришлось перенести из двора жениха на культурную площадь соседней деревни Лован, а местные гостиницы оказались полностью забронированы.

Местные власти задействовали экстренные службы, пожарных и связистов для обеспечения порядка. В управлении туризма округа Чжаотун отметили, что уже обсуждают скидки на посещение достопримечательностей для гостей свадьбы, решивших задержаться в регионе.

Ранее в США свадебная церемония пары из Флориды оказалась под угрозой из-за неожиданных гостей: прямо во время произнесения клятв на праздник заглянула медведица с двумя детенышами.