Змеи, длинный огурец и 40-дневный отпуск: ветеран из Костаная рассказал о счастливых поворотах судьбы

Костанаец Дмитрий Петрович Наприенко о себе всегда говорит с улыбкой, что он самый молодой ветеран. В его копилке жизни не только истории военных лет, но и многочисленные уроки добра для школьников, с которыми он щедро делится житейской мудростью, передает корреспондент Zakon.kz.

Под счастливой звездой

Родился Дмитрий Петрович в 1927 году в селе Павловка Узункольского района Костанайской области. В армию его призвали по возрасту в 1944 году. После военной подготовки он служил в составе 13-го запасного стрелкового полка в Чебаркуле Челябинской области около полугода и сумел за это время стать отличником по стрельбе.

К концу апреля 1945 года солдат стали готовить к отправке на фронт, ждали команды: несколько недель бойцы просидели в вагонах. А 9 мая грянула весть о победе, их отпустили в казармы и разрешили отметить это событие, а 11 мая отправили на Дальний Восток, где разгоралась война с Японией. Там он попал в состав 632-го стрелкового полка.

Фото: предоставлено Ольгой Наприенко

Уже в начале августа 1945 года началась маньчжурская кампания, и батальон, где служил Наприенко, форсировал Амур на катере. Тот день ветеран помнит детально. И рассказал, что, когда вражеские солдаты стали оттягиваться от передовых укреплений к своим казармам, ему удалось уложить двух солдат противника. Это было его боевым крещением, за которое после он получил медаль. Но тогда батальон отступил: неприятель из своего укрепления расстреливал наступавших.

"Мы уходили ползком. И тогда я чуть не лишился жизни: ползу и вижу в траве что-то длинное, изогнутое, подумал, что змея. А я жуть как их боялся. Вскочил, и сразу же пуля насквозь прошила фляжку со спиртом, которая висела на поясе. Я рухнул обратно и разглядел, что чуть не погиб из-за длинного огурца", – поделился ветеран.

Еще раз смерть напомнила о себе, когда Наприенко вместе с однополчанами переползал открытый участок дороги. Тогда его товарищу, который полз рядом, пуля угодила в лоб, а Дмитрий Петрович в этот момент обернулся – и снайпер пробил пилотку. Но все же к окончанию боевых действий противник сумел "наградить" костанайца серьезным ранением. После него был госпиталь и служба в городской комендатуре в городе Мукдене.

Но с окончанием войны армейская служба для костанайца не закончилась. Его отправили в Германию в 81-й отдельный танковый батальон командиром танка. В мае 1951 года на одном из первых совещаний танкистов в Германии, где награждали отличников, маршал Советского Союза Василий Чуйков лично вручил сержанту Наприенко грамоту за отличную боевую и политическую подготовку, примерную дисциплину и образцовое выполнение обязанностей по службе. И этот день ветеран вспоминает с гордостью.

"Наш взвод не взяли на учения, но руководство задействовало меня с другим экипажем. Было три танка, и перед нами стояла задача поразить мишени. Свою я сбил с первого выстрела, а соседи "мазали". Поэтому сбил мишень справа, но прозвучала команда прекратить огонь, а я сбил еще и слева. Вернулись на исходную, и маршал грозно спросил, кто стрелял после команды. Я признался, что товарища выручал. Тогда Чуйков пожал мне руку и сказал: "Молодец, сержант!" и дал 40-дневный отпуск вместо 20-дневного. Тогда я был на седьмом небе от счастья", – поделился ветеран.

Фото: предоставлено Ольгой Наприенко

Уроки добра и мужества

В июне 1951 года был дембель. Так началась мирная жизнь Наприенко в Семиозерном районе Кустанайской области (сейчас Аулиекольский Костанайской области. – Прим. ред.). 25 лет ветеран отработал заведующим в районном финансовом отделе, там же встретил супругу Екатерину Ульяновну, вместе с которой воспитал сына и дочь. В 1987 году сначала вышел на пенсию, а после еще около 20 лет посвятил районному совету ветеранов. В 1998 году дети забрали родителей поближе к себе, в Костанай.

Кстати, костанайца лично знают и помнят многие школьники в нескольких учебных заведениях областного центра, куда много лет подряд, пока позволяло здоровье, он с удовольствием приходил на уроки доброты, где делился с учениками не только воспоминаниями о войне, но и опытом, мудростью в повседневной жизни. Свои знания и семейные традиции Дмитрий Петрович передал трем своим внукам и четырем правнукам. С особой любовью о дедушке говорит внучка ветерана Ольга Наприенко, которая всегда сопровождает его во время мероприятий на 9 Мая.

Фото: предоставлено Ольгой Наприенко

"Дедушка всегда с удовольствием ходил на уроки доброты в школы, выступал на различных мероприятиях, где рассказывал о суровых испытаниях, которые выпали его поколению. И нам, внукам, рассказывал о тех событиях, показывая свои военные фотографии. Только уже став взрослой, я начала понимать, насколько для него значим мир и День Победы. Для него это, действительно, праздник со слезами на глазах", – рассказала Ольга.

По словам внучки, ей очень запомнился рассказ деда о том, как уже после окончания войны во время службы в Германии вместе с однополчанами он освобождал детей из концлагерей, и увиденное там оставило тяжелый отпечаток в его памяти, поэтому он с особым вниманием относился к детям и внукам.

"В День Победы мы всегда приходим в парк, возлагаем цветы, и дедушка первым делом отдает честь всем погибшим. Затем общается с ветеранами и спешит на традиционную встречу с коллегами из финотдела, с которыми они всегда собираются в этот день в парке. А затем мы накрываем праздничный обед всей семьей за большим столом", – добавила внучка.

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