Воскресение Христово: православные христиане Казахстана отмечают Пасху
Что значит Пасха?
Пасха, или Светлое Христово Воскресение – самый главный и радостный праздник для православных. Он символизирует обновление, торжество жизни над смертью, добра над злом. Даже для далеких от религии людей святая Пасха ассоциируется с ночным богослужением, крестным ходом и куличами, крашеными яйцами и колокольным звоном.
От даты Пасхи зависят и другие православные праздники, и окончание самого длинного поста, который по своей значимости называется Великим.
История
Праздник Воскресения Иисуса Христа – событие, которое является центром всей библейской истории. Это память об искупительной жертве Сына Божьего, о его гибели на кресте и неожиданном воскрешении. Для христиан Пасха означает переход от смерти к вечной жизни с Христом.
Согласно Новому Завету, накануне иудейской Пасхи в Страстную Великую пятницу тело Сына Божьего Иисуса Христа после распятия на Голгофе погребли в склепе. Через три дня ученицы Христа хотели совершить ритуальное умащение тела благовониями, но увидели, что склеп пуст. Христос воскрес и явился последователям. Так новозаветная Пасха приобрела смысл "перехождение от смерти к жизни, от земли к небу".
Христиане верят, что Иисус Христос, приняв мученическую смерть, словно агнец из Ветхого Завета, взял на себя грехи человечества, а вера в Христа и его воскрешение даруют спасение и вечную жизнь.
Воскресшего Иисуса Христа символизирует благодатный огонь. Он сходит ежегодно в главной святыне христиан – храме Гроба Господня, который находится в Старом городе Иерусалима. По легенде именно в том месте были совершены распятие, погребение и воскрешение Иисуса Христа. Считается, что пламя никто не зажигает, оно появляется чудесным образом.
Благодатный огонь передает патриарх Иерусалимский служителям греческой церкви и представителям других конфессий христианской церкви. Частицу Благодатного огня привозят из Иерусалима в Казахстан. Его доставят в Алматы, откуда Благодатный огонь отправят в другие казахстанские города, чтобы в праздник Светлой Пасхи все православные верующие смогли прикоснуться к этой святыне.
В Пасху в храмах проводят особо торжественное богослужение с Литургией. Не менее важным ритуалом праздника является утренняя трапеза, когда православные разговляются после строгого поста. На пасхальном столе обязательно должны быть крашеные яйца, куличи и творожная пасха.
Пасхальная неделя
Церковная традиция отмечать Пасху появилась еще в I веке нашей эры. В 2026 году Светлая седмица – пасхальная неделя торжеств после Воскресения Христова – начнется 13 апреля, а закончится 18-го, перед Красной горкой (первым воскресеньем после Пасхи).
Материал по теме
Материал по теме