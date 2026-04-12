Воскресение Христово: православные христиане Казахстана отмечают Пасху

Казахстанцы отмечают праздник светлой Пасхи – Воскресения Иисуса Христа, который в 2026 году выпал на 12 апреля. Основные символы – крашеные яйца и куличи – верующие подготовили заранее. Желающие освятить еду приходят в храмы. О значении церковного события – в материале Zakon.kz.

Что значит Пасха?

Пасха, или Светлое Христово Воскресение – самый главный и радостный праздник для православных. Он символизирует обновление, торжество жизни над смертью, добра над злом. Даже для далеких от религии людей святая Пасха ассоциируется с ночным богослужением, крестным ходом и куличами, крашеными яйцами и колокольным звоном.

От даты Пасхи зависят и другие православные праздники, и окончание самого длинного поста, который по своей значимости называется Великим.

Светлое Христово Воскресение принято отмечать по лунному календарю, поэтому у Пасхи нет постоянной даты. Начало празднования варьируется в период между 4 апреля и 7 мая. В этом году Пасху католики встретили 5 апреля, а христиане сегодня – 20-го числа.

Празднование Пасхи – самое продолжительное: поздравлять друг друга можно 40 дней. Верующие подготовились к церковному событию заранее: навели порядок дома и позаботились о праздничной трапезе. Работать в Пасху нежелательно. Церковь не запрещает трудиться, но рекомендует посвятить день семье, близким и молитве.

История

Праздник Воскресения Иисуса Христа – событие, которое является центром всей библейской истории. Это память об искупительной жертве Сына Божьего, о его гибели на кресте и неожиданном воскрешении. Для христиан Пасха означает переход от смерти к вечной жизни с Христом.

Согласно Новому Завету, накануне иудейской Пасхи в Страстную Великую пятницу тело Сына Божьего Иисуса Христа после распятия на Голгофе погребли в склепе. Через три дня ученицы Христа хотели совершить ритуальное умащение тела благовониями, но увидели, что склеп пуст. Христос воскрес и явился последователям. Так новозаветная Пасха приобрела смысл "перехождение от смерти к жизни, от земли к небу".

Христиане верят, что Иисус Христос, приняв мученическую смерть, словно агнец из Ветхого Завета, взял на себя грехи человечества, а вера в Христа и его воскрешение даруют спасение и вечную жизнь.

Воскресшего Иисуса Христа символизирует благодатный огонь. Он сходит ежегодно в главной святыне христиан – храме Гроба Господня, который находится в Старом городе Иерусалима. По легенде именно в том месте были совершены распятие, погребение и воскрешение Иисуса Христа. Считается, что пламя никто не зажигает, оно появляется чудесным образом.

Благодатный огонь передает патриарх Иерусалимский служителям греческой церкви и представителям других конфессий христианской церкви. Частицу Благодатного огня привозят из Иерусалима в Казахстан. Его доставят в Алматы, откуда Благодатный огонь отправят в другие казахстанские города, чтобы в праздник Светлой Пасхи все православные верующие смогли прикоснуться к этой святыне.

В Пасху в храмах проводят особо торжественное богослужение с Литургией. Не менее важным ритуалом праздника является утренняя трапеза, когда православные разговляются после строгого поста. На пасхальном столе обязательно должны быть крашеные яйца, куличи и творожная пасха.

Пасхальная неделя

Церковная традиция отмечать Пасху появилась еще в I веке нашей эры. В 2026 году Светлая седмица – пасхальная неделя торжеств после Воскресения Христова – начнется 13 апреля, а закончится 18-го, перед Красной горкой (первым воскресеньем после Пасхи).

Красная горка – праздничный день, символизирующий приход настоящей весны. Молодежь после долгого перерыва начинала играть свадьбы, запрет на венчания держался с самой Масленицы. А на Красную горку все незамужние и неженатые молодые люди должны были знакомиться. Иначе, по поверью, человек проведет один целый год. Свадьба на Красную горку сулила долгую и счастливую семейную жизнь.

Издревле в пасхальную неделю христиане одаривали родственников, друзей, соседей и знакомых куриными яйцами, раздавали нищим на помин души и угощали пришедших в гости к теще молодых.

Материал по теме Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр обратился к гражданам в преддверии Пасхи

Освященным в храме яствам всегда приписывали особую чудодейственную силу – целительную и плодоносящую. С давних времен положено при обмене яйцами христосоваться, то есть обмениваться троекратными поцелуями в щеки.

Материал по теме Когда отмечают Пасху в 2026 году: зачем красят яйца и пекут куличи

В Казахстане Пасхальное богослужение состоится в ночь с 11 на 12 апреля во всех храмах страны. Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр традиционно совершит крестный ход, праздничную утреню и Литургию в Вознесенском кафедральном соборе Алматы.