Ничего святого: пасхальный кулич тоже стал "дубайским"

Сначала был шоколад. Когда на смену ему пришли "корейский" виноград и "тайские" ананасы, модная плитка, казалось, сгинула в анналах истории. И пока блогеры на пару с подписчиками самозабвенно хрустели то тем, то этим, "дубайский" бренд готовился ко второму пришествию.

Для тех, чья память предпочла избавиться от такого балласта, как очередной тренд-однодневка, напомним: "дубайским" прозвали обычный молочный шоколад, но с фисташковой пастой и хрустящими нитями теста катаифи внутри.

Увесистая что чисто визуально, что по ценнику плитка успела пошуметь в 2024 году. Впрочем, отголосков хватило и на начало 2025-го. Ею восхищались и ненавидели, ее подделывали и пародировали. Ее мечтали заполучить на стол и игнорировали из принципа.

И вот отечественные прилавки, нахально подвинув на них предшественника, занял "корейский" виноград. Впрочем, как корейский – японский. Именно в Стране восходящего солнца диковинку и вывели, причем зарегистрировав ее, судя по данным из открытых источников, аж в 2006 году.

Отследив маршрут следования чудо-ягодки, Zakon.kz выяснил, что в Китае и Южной Корее ее стали выращивать позже. Однако последняя сделала упор на экспорт, наводнила сладостью другие страны и, соответственно, создала ассоциацию с собой – отсюда и "корейское" наименование.

Когда в едва оправившуюся от первых двух волн потребления республику ворвался "тайский" ананас, "формула хита" закрепилась окончательно: берем еду, присовокупляем к ней название страны – кушать подано.

Правда, врачи раз за разом поглядывали на новинки с подозрением, рекомендовали держать голову в холоде, а кошелек – поглубже в кармане.

Мы и держали. А в преддверии праздника Святой Пасхи и вовсе расслабились – там ведь все традиционно, привычно...

Однако "кусочек Дубая" вновь ворвался в постсоветские будни, откуда не ждали – подзабытый шоколад перевоплотился в кулич.

Ажиотаж начался с России, где "такой же десерт, только лучше" бросились выпекать как крупные рестораны, так и кондитеры-самоучки. "Дубайский" кулич хвалили за необычные ингредиенты и пышные украшения. Эксперты рассуждали: еда перестает быть просто едой и превращается в очередной символ статуса, даже порадовали глаз термином "luxury-фуд".

Россияне, судя по всему, "перерождения" не оценили и попросили сделать ГОСТ на куличи, ведь многие креативные версии праздничного кушанья лишь отдаленно напоминают традиционную версию из сдобного теста, цукатов и белой глазури, пишет Telegram-канал Baza.

"По мнению общественников, такое разнообразие вводит потребителей в заблуждение. Например, в России есть ГОСТ на кекс, но на кулич – нет. При этом кекс дешевле в производстве. Общественники считают, что современные "куличи" чаще по консистенции напоминают именно кексы. Это значит, что производители могут сознательно удешевлять производство, а страдают из-за этого обычные россияне: из-за отсутствия регламента люди думают, что покупают кулич, а получают кекс в пасхальной упаковке", – уточняют авторы.

К слову, в РФ, по состоянию на конец марта, один зеленый куличик стоил в районе 2-5 тыс. рублей (около 12-30 тыс. тенге). Но никто не исключал последующего "взлета". У нас на сегодняшний день такой можно "урвать" за 15 тыс. тенге.

А тем временем обычные куличи, стоящие на полках обычных супермаркетов, как правило, обходятся не дороже 2 тыс. тенге. Ну, на то они и не luxury.

