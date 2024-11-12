От дубайского шоколада до "корейского" винограда: что говорят врачи о "трендовой" еде

Не успели казахстанцы забыть о модном дубайском шоколаде, как ему на смену пришел новый фаворит – "корейский" виноград, он же "шайн мускат". И пока блогеры самозабвенно хрустят на видео гигантской ягодкой, медики не торопятся лакомиться новинкой. Zakon.kz рассказывает, почему.

Он же корейский, он же японский, он же китайский

Путь диковинного винограда на наши прилавки, несмотря на название, начался вовсе не в Корее. Сорт "шайн мускат" был выведен в Японии, причем зарегистрировали его, судя по данным из открытых источников, аж в 2006 году.

Если верить описаниям на разных сайтах и отзывам сладкоежек, он обладает крупными, хрустящими ягодами без косточек с выраженным сладким вкусом.

Привлекательные гроздья постепенно вышли за пределы родины: их начали выращивать в Китае и Южной Корее. Последняя сделала упор на экспорт, наводнила сладостью другие страны и, соответственно, укрепила ассоциацию с собой – отсюда и "корейское" наименование. Что, впрочем, не означает невозможности ее ввоза в Казахстан из Китая.

На наши головы японско-корейско-китайский виноград свалился уж совсем неожиданно. По аналогии со знаменитым "дубайским" шоколадом, он громко заявил о себе сначала в роликах зарубежных тиктокеров, а потом неизбежно добрался и до отечественных.

И пока блогеры хрустят, их подписчики – грустят. Часть – от желания скорее самому попробовать распиаренную вкуснятину, часть – от обиды за привычные, давно знакомые сорта винограда, которым подобная слава снится в самых смелых и добрых снах.

Он же... узбекский?

Между тем в Узбекистане решили тоже приобщиться к взращиванию чудо-ягодки. Как пишет Агентство по карантину и защите растений Республики Узбекистан, ранее у них состоялась встреча с корейской компанией, которая "занимается созданием новых сортов в сельском хозяйстве, производством экспортной продукции". Видимо, необходимые договоренности о сотрудничестве были достигнуты.

Однако с распростертыми объятиями "гостью" местные не ждут. По крайней мере, обнаруженные нами в Сети комментарии под новостью выглядят следующим образом:

"Кто-то решил заработать на этом? Наши сорта лучше, скоро своего ничего не будет!".

"Дураками будем, если дадим вытеснить свои родные отечественные сорта фруктов и овощей".

"Лучшие сорта в Таджикистане, Азербайджане и у нас! Зачем придумывать велосипед? Имейте гордость!".

"Как вообще пришло в голову везти виноград в Узбекистан?".

"Что вы там курите? Узбекский виноград достойный, его и необходимо выращивать".

"Зачем? Центральная Азия – историческая прародина винограда. У нас в Узбекистане сотни сортов столового и винного винограда отменного вкуса".

И так далее, в том же тоне.

А Таиланд – против

Пока узбеки пытаются отбиться от причинения им добра, тайцы взяли – и потребовали запрета продажи "шайн муската" у себя. Не ради борьбы со всеобщим помешательством, а из соображений безопасности.

По данным СМИ, Совет потребителей Таиланда призвал Управление по контролю за продуктами и лекарствами принять меры против импортеров "ягодки раздора" после того, как лабораторные тесты показали, что некоторые образцы содержат запрещенные в королевстве химикаты.

"На прошлой неделе в лаборатории были проверены 24 образца винограда сорта "шайн мускат", и 23 из них содержали остатки токсичных химикатов, превышающие установленный законом предел. В некоторых образцах были обнаружены остатки хлорпирифоса и альдегида эндрина, которые запрещены действующими нормами безопасности пищевых продуктов", – говорится в статье.

Совет потребителей пришел к выводу: Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов должно привлечь к ответственности импортеров зараженного винограда.

В свою очередь местные продавцы пожаловались журналистам на невозможность сбыть десерт даже с 70-процентной скидкой. После скандала покупатели, ранее расхватывавшие зеленые кисти как горячие пирожки, резко к ним охладели.

Как угоститься, но не отравиться?

Казахстанские специалисты не разделили истерии – ни в положительном, ни в отрицательном ключе. Просто призвали "включать голову" при покупке и соблюдать меры предосторожности. К слову, примерно такой же была реакция врачей на не слишком полезную, но очень уж манящую население кондитерскую плитку.

"Что касается безопасности, возникшая в Таиланде ситуация подчеркивает важность контроля импортируемых фруктов на остатки пестицидов и других химикатов. По данным Совета потребителей Таиланда, большинство образцов "Шайн Муската" содержали остатки химических веществ, некоторые из которых запрещены в Королевстве Таиланд. В других странах, включая Россию и Казахстан, где действуют свои нормы и стандарты на пестициды, данные вещества также контролируются, но точные допустимые уровни и стандарты безопасности могут отличаться. Для потребителей это означает, что покупать виноград, особенно импортируемый, следует только у проверенных поставщиков и по возможности обращать внимание на наличие сертификатов безопасности. Избегать употребления фруктов с высоким содержанием остатков пестицидов важно особенно для детей, беременных женщин и людей с аллергией или ослабленной иммунной системой в виду его токсического действия на организм. Сейчас главное, чтобы органы, контролирующие безопасность пищевой продукции, в каждой стране продолжали проверять такие импортируемые продукты на содержание запрещенных веществ, поскольку стандарты и методы выращивания в разных странах могут значительно отличаться", – считает врач-аллерголог, пульмонолог Индира Зурдунова.

Диетолог Анна Власова напомнила, что и виноград других сортов, равно как и всевозможные яблоки с грушами, нередко попадают в группу продуктов с высоким уровнем содержания пестицидов:

"Конечно, обычно показатели не превышают допустимую норму. Но могут отличаться, в зависимости от поставщиков. Поэтому рекомендуется тщательно мыть любые фрукты и овощи. Причем не просто под проточной водой, а замачивать в солевом или щелочном растворе. Это не избавит от пестицидов полностью, но позволит снизить их количество. Также проверяйте достоверность данных поставщиков и контролируйте потребление съестного, чтобы не получить расстройство желудка".

В завершение отметим, что любой тренд притягивает любителей легкой наживы. Оттого, например, в октябре в Астане продавали несуществующий дубайский шоколад, а сейчас казахстанцы жалуются на попытки иных дельцов всучить им обычный виноград по цене хайпующего "шайн муската" – более 4 тыс. тенге за кило, на минуточку.

Так что в погоне за модой не забывайте беречь не только здоровье, но и кошелек.