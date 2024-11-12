От дубайского шоколада до "корейского" винограда: что говорят врачи о "трендовой" еде
Он же корейский, он же японский, он же китайский
Путь диковинного винограда на наши прилавки, несмотря на название, начался вовсе не в Корее. Сорт "шайн мускат" был выведен в Японии, причем зарегистрировали его, судя по данным из открытых источников, аж в 2006 году.
Если верить описаниям на разных сайтах и отзывам сладкоежек, он обладает крупными, хрустящими ягодами без косточек с выраженным сладким вкусом.
Привлекательные гроздья постепенно вышли за пределы родины: их начали выращивать в Китае и Южной Корее. Последняя сделала упор на экспорт, наводнила сладостью другие страны и, соответственно, укрепила ассоциацию с собой – отсюда и "корейское" наименование. Что, впрочем, не означает невозможности ее ввоза в Казахстан из Китая.
На наши головы японско-корейско-китайский виноград свалился уж совсем неожиданно. По аналогии со знаменитым "дубайским" шоколадом, он громко заявил о себе сначала в роликах зарубежных тиктокеров, а потом неизбежно добрался и до отечественных.
И пока блогеры хрустят, их подписчики – грустят. Часть – от желания скорее самому попробовать распиаренную вкуснятину, часть – от обиды за привычные, давно знакомые сорта винограда, которым подобная слава снится в самых смелых и добрых снах.
Он же... узбекский?
Между тем в Узбекистане решили тоже приобщиться к взращиванию чудо-ягодки. Как пишет Агентство по карантину и защите растений Республики Узбекистан, ранее у них состоялась встреча с корейской компанией, которая "занимается созданием новых сортов в сельском хозяйстве, производством экспортной продукции". Видимо, необходимые договоренности о сотрудничестве были достигнуты.
Однако с распростертыми объятиями "гостью" местные не ждут. По крайней мере, обнаруженные нами в Сети комментарии под новостью выглядят следующим образом:
- "Кто-то решил заработать на этом? Наши сорта лучше, скоро своего ничего не будет!".
- "Дураками будем, если дадим вытеснить свои родные отечественные сорта фруктов и овощей".
- "Лучшие сорта в Таджикистане, Азербайджане и у нас! Зачем придумывать велосипед? Имейте гордость!".
- "Как вообще пришло в голову везти виноград в Узбекистан?".
- "Что вы там курите? Узбекский виноград достойный, его и необходимо выращивать".
- "Зачем? Центральная Азия – историческая прародина винограда. У нас в Узбекистане сотни сортов столового и винного винограда отменного вкуса".
И так далее, в том же тоне.
А Таиланд – против
Пока узбеки пытаются отбиться от причинения им добра, тайцы взяли – и потребовали запрета продажи "шайн муската" у себя. Не ради борьбы со всеобщим помешательством, а из соображений безопасности.
По данным СМИ, Совет потребителей Таиланда призвал Управление по контролю за продуктами и лекарствами принять меры против импортеров "ягодки раздора" после того, как лабораторные тесты показали, что некоторые образцы содержат запрещенные в королевстве химикаты.
"На прошлой неделе в лаборатории были проверены 24 образца винограда сорта "шайн мускат", и 23 из них содержали остатки токсичных химикатов, превышающие установленный законом предел. В некоторых образцах были обнаружены остатки хлорпирифоса и альдегида эндрина, которые запрещены действующими нормами безопасности пищевых продуктов", – говорится в статье.
Совет потребителей пришел к выводу: Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов должно привлечь к ответственности импортеров зараженного винограда.
В свою очередь местные продавцы пожаловались журналистам на невозможность сбыть десерт даже с 70-процентной скидкой. После скандала покупатели, ранее расхватывавшие зеленые кисти как горячие пирожки, резко к ним охладели.
Как угоститься, но не отравиться?
Казахстанские специалисты не разделили истерии – ни в положительном, ни в отрицательном ключе. Просто призвали "включать голову" при покупке и соблюдать меры предосторожности. К слову, примерно такой же была реакция врачей на не слишком полезную, но очень уж манящую население кондитерскую плитку.
"Что касается безопасности, возникшая в Таиланде ситуация подчеркивает важность контроля импортируемых фруктов на остатки пестицидов и других химикатов. По данным Совета потребителей Таиланда, большинство образцов "Шайн Муската" содержали остатки химических веществ, некоторые из которых запрещены в Королевстве Таиланд. В других странах, включая Россию и Казахстан, где действуют свои нормы и стандарты на пестициды, данные вещества также контролируются, но точные допустимые уровни и стандарты безопасности могут отличаться. Для потребителей это означает, что покупать виноград, особенно импортируемый, следует только у проверенных поставщиков и по возможности обращать внимание на наличие сертификатов безопасности. Избегать употребления фруктов с высоким содержанием остатков пестицидов важно особенно для детей, беременных женщин и людей с аллергией или ослабленной иммунной системой в виду его токсического действия на организм. Сейчас главное, чтобы органы, контролирующие безопасность пищевой продукции, в каждой стране продолжали проверять такие импортируемые продукты на содержание запрещенных веществ, поскольку стандарты и методы выращивания в разных странах могут значительно отличаться", – считает врач-аллерголог, пульмонолог Индира Зурдунова.
Диетолог Анна Власова напомнила, что и виноград других сортов, равно как и всевозможные яблоки с грушами, нередко попадают в группу продуктов с высоким уровнем содержания пестицидов:
"Конечно, обычно показатели не превышают допустимую норму. Но могут отличаться, в зависимости от поставщиков. Поэтому рекомендуется тщательно мыть любые фрукты и овощи. Причем не просто под проточной водой, а замачивать в солевом или щелочном растворе. Это не избавит от пестицидов полностью, но позволит снизить их количество. Также проверяйте достоверность данных поставщиков и контролируйте потребление съестного, чтобы не получить расстройство желудка".
В завершение отметим, что любой тренд притягивает любителей легкой наживы. Оттого, например, в октябре в Астане продавали несуществующий дубайский шоколад, а сейчас казахстанцы жалуются на попытки иных дельцов всучить им обычный виноград по цене хайпующего "шайн муската" – более 4 тыс. тенге за кило, на минуточку.
Так что в погоне за модой не забывайте беречь не только здоровье, но и кошелек.