Кто может стать новым Папой Римским

Сегодня, 21 апреля 2025 года, Папа Римский Франциск умер в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Не успели верующие толком проститься с Великим понтификом, а эксперты уже обозначили пул наиболее вероятных кандидатов на папство. Подробнее о них – в материале Zakon.kz.

Начнем с того, что новый Папа избирается на Конклаве – собрании кардиналов, созываемом на 15-18-й день после смерти, ухода в отставку предыдущего понтифика. Для избрания на пост главы Римско-католической церкви кандидату необходимо получить не менее двух третей голосов. Об успешном разрешении вопроса возвещает белый дым над Сикстинской капеллой.

Согласно данным из открытых источников, в теории Папой может стать любой мужчина-католик, но на деле с 1378 года это удавалось исключительно кардиналам. Несмотря на то, что судьба церкви еще не определена, зарубежные СМИ называют пять фаворитов, у каждого из которых есть шанс возглавить ее.

А именно:

Луис Антонио Гоким Тагле

Фото: Facebook/Luis Antonio G. Cardinal Tagle

В перспективе – первый Папа-азиат, пишет New York Post.

Уроженец Филиппин. На данный момент Тагле 67 лет, что делает его самым молодым из обозначенных фаворитов. Впрочем, не впервой: в 2012 году он стал одним из самых молодых членов Коллегии кардиналов.

В 2013-м Луис Антонио Тагле принял участие в Конклаве, по итогам которого и избрали ныне покойного Франциска.

Известен своими прогрессивными взглядами, харизмой, открытостью и красноречием. Считает, что церковь должна слушать, а не осуждать, много внимания уделяет помощи бедным и борьбе с насилием. Выступает против резкости католических служителей по отношению к ЛГБТ-сообществу, незамужним матерям и разведенным верующим.

Пьетро Паролин

Фото: kremlin.ru

70-летний государственный секретарь Ватикана. Родом из Италии. На службе у престола занимался в том числе дипломатической работой. Стал кардиналом в 2014 году. В 2018-м Франциск возвел его в ранг кардинала-епископа (старшие среди кардиналов).

Упоминается СМИ как "умеренный политик" и "продолжатель наследия" предшественника.

Питер Тарксон

Фото: World Economic Forum/Sikarin Thanachaiary

Первый ганский кардинал, один из выборщиков Конклава 2005 года, где избрали Бенедикта XVI.

Прославился критикой существующей экономической системы, осуждением эгоизма и жадности и призывом к солидарности между богатыми и бедными странами. В спорных вопросах высказывался за равновесие между правами человека и уважением к культуре каждого народа.

Сейчас ему 76 лет.

Петер Эрдё

Фото: wikimedia/Thaler Tamás

72 года. До 20 ноября 2010-го был самым молодым кардиналом Римско-католической церкви, также приложил руку к избранию Франциска.

Будучи консерватором, венгерский кардинал Эрдё ранее выступал против практики причастия разведенных или повторно вступивших в брак католиков из-за доктринальной веры в нерасторжимость брака. Также открыто высказывался о своем несогласии с приемом беженцев европейскими странами, заявляя, что это равносильно торговле людьми, утверждают журналисты New York Post.

Анджело Скола

Фото: vatican.va

Зарекомендовал себя как ученый и автор множества научных работ и статей.

Особый акцент делает на проблемы образования, культуры и воспитания.

Издание Newsweek именует 83-летнего итальянца не иначе как давним претендентом на папский престол. Так, он являлся одним из фаворитов еще на выборах 2013 года. Пользуется расположением сторонников централизованной иерархической церкви.

К слову, потерял право на участие в Конклаве в 2021 году – по возрасту. Только кардиналы, не достигшие 80 лет, могут участвовать в выборах.