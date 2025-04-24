Поиск практических решений: эксперт о предстоящей сессии АНК

Председатель представительства "Ассамблея жастары" по Карагандинской области Александр Урмашов поделился с Zakon.kz своими прогнозами относительно грядущей XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана.

По мнению Александра Урмашова, предстоящая сессия АНК будет посвящена стратегическим вопросам единства, гражданской идентичности и роли молодежи в построении устойчивого будущего страны.

"С учетом текущей повестки я ожидаю, что особое внимание будет уделено социальной консолидации и расширению вовлеченности граждан в общественные процессы через институты АНК. Ведь сегодня Ассамблея – это не просто консультативный орган, а реальная платформа для действий, особенно для молодежи. Структуры, такие как "Ассамблея жастары", Советы матерей, аксакалов, Центры "Жомарт жан" стали неотъемлемой частью жизни общества. Уверен, что в рамках сессии будет поднята тема активизации проектов вроде "Жаңа толқын" – развития экомышления и экологического лидерства, или "Адал азамат" – как инструмента нравственного воспитания молодежи", – считает спикер.

Ему как молодежному лидеру и участнику АНК важно, чтобы обсуждение не ограничивалось теорией:

"Мы готовы делиться практиками, проектами, результатами. И сессия АНК – это отличная возможность показать, что молодежь не в стороне от диалога, а в самом его центре".

Работу АНК за прошлый год Александр Урмашов оценивает как "системную, многоплановую и чрезвычайно актуальную". По его словам, Ассамблея продемонстрировала, что может не только сохранять мир и стабильность, но и гибко адаптироваться к новым вызовам – от вопросов цифровой грамотности до воспитания экологической и правовой культуры.

"Только за 2024 год были реализованы 13 общественных проектов. Например, "Ассамблея айнасы" усилила присутствие темы единства в медиапространстве, "Салауатты сана" и "Адал азамат" охватили значительный пласт молодежи в сфере нравственного воспитания. Через проект "Мемлекеттік тіл – этносаралық қатынас тілі" АНК сделала большой вклад в развитие казахского языка как общенационального инструмента общения". И я горжусь, что в прошлом году ассамблеевская молодежь в период паводков продемонстрировала свою сопричастность и важность", – рассказывает председатель представительства "Ассамблея жастары" по Карагандинской области.

Он подчеркнул: казахстанцы, особенно молодые, вовлечены в деятельность Ассамблеи гораздо больше, чем принято считать. Так, сегодня в ее структуру входят более 2 тыс. человек, среди которых общественные деятели, депутаты, молодежные лидеры, ученые, представители этнокультурных объединений. Вся страна охвачена сетью Домов дружбы.

"На личном уровне я вижу, как молодежь все активнее вникает в процессы АНК – через участие в тренингах, форумах, благотворительных акциях, волонтерстве. Я сам провожу мероприятия, которые охватывают десятки и сотни молодых людей. Что важно, мы не просто "выполняем" – мы инициируем. Мы формируем новые смыслы, поднимаем проблемы, предлагаем решения. Я часто говорю на встречах с молодежью: АНК – это не про этнографию, это про тебя, твое место в обществе, твою готовность брать ответственность. И когда человек это понимает – он включается на 100%", – уверен Урмашов.

Вместе с тем АНК он называет проводником ключевых принципов государственной политики: равноправие, согласие, единство, открытость. Под председательством президента страны Ассамблея не только сохраняет стабильность, но и участвует в политической модернизации. Подтверждение тому – пять представителей АНК в Сенате, межфракционная депутатская группа "Бір ел – бір мүдде", в которую входят 30 депутатов.

"Ассамблея обеспечивает устойчивый диалог между властью и обществом, между различными группами населения. Через такие проекты, как "АНК. Парламент. Маслихаты", формируется новое поколение общественно активных граждан. Как член Общественного совета Карагандинской области я понимаю, насколько важна интеграция усилий разных структур. АНК – это не надстройка, а связующее звено. В условиях сложной геополитики и социальной трансформации такая структура – стратегически необходима".

Казахстанская модель общественного согласия была презентована на 56 языках стран-участниц ОБСЕ, к нашему опыту обратились представители более 20 государств, включая Германию, Францию, Турцию, Аргентину и другие, продолжает собеседник.

Немаловажен и такой инструмент "народной дипломатии", как институт "Послов дружбы" АНК. Эти авторитетные представители продвигают казахстанский опыт в своих странах, участвуют в форумах, налаживают культурные и гуманитарные связи. Участие АНК в международных диалогах под эгидой ЮНЕСКО, проведение фестивалей, выставок, конференций — все это укрепляет имидж страны как центра стабильности.

"Я считаю, что главная сила нашей модели – в реальности. Это не теория, а практика, которая ежедневно работает. И моя задача как представителя молодежи и активного участника АНК – делиться этим опытом, формировать новое поколение граждан, которые будут нести эту модель дальше, не только в стране, но и на международной арене", – подытожил председатель представительства "Ассамблея жастары" по Карагандинской области.

Распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева созвана очередная сессия Ассамблеи народа Казахстана (АНК). Об этом стало известно 20 марта 2025 года.

Предыдущая, ХХХІІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня "Единство. Созидание. Прогресс", состоялась 24-25 апреля 2024 года в Астане в Президентском центре. Сессия прошла в онлайн-формате из-за паводков.