Под одним шаныраком: представитель азербайджанской общины поделился своим мнением о работе АНК

Руководитель представительства "Ассамблея жастары" по Западно-Казахстанской области Элгун Джаналиев поделился с Zakon.kz своими впечатлениями от прошедшей XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана.

На прошедшей сегодня, 24 апреля 2025 года, очередной сессии АНК президент страны Касым-Жомарт Токаев, среди прочего, отметил, что в Казахстане согласие, толерантность, дружба – это не лозунги, а сама суть повседневного бытия граждан страны:

"На фоне масштабных конфликтов, торговых войн, девальвации человеческой жизни мы все еще больше ценим мир, без которого не может быть развития. И мы все, каждый на своем участке, отстаиваем мир. Поэтому я поручил акимам регулярно проводить совещания по вопросам межэтнических, межнациональных отношений. Важно, чтобы госорганы в центре и на местах ни в коем случае не упускали из виду эту важную сферу. Наше государство, все наше общество считает недопустимым политизацию межэтнических и межконфессиональных отношений и тем более разного рода провокации".

И, по мнению руководителя представительства "Ассамблея жастары" по Западно-Казахстанской области Элгуна Джаналиева, единство, согласие, дружба в нашей реальности – действительно не просто красивые слова.

"Мы все разные, но мы едины, вместе под одним шаныраком. И наша сила в этом единстве. Это наша фундаментальная ценность. Если не будет единства, все остальное не имеет никакого значения. Ни о каком экономическом, политическом развитии речи быть не может. Поэтому в Казахстане толерантность, согласие, дружба – суть повседневного бытия граждан", – уверен собеседник.

Более того, саму работу Ассамблеи народа Казахстана за 30 лет он считает ярким примером толерантности.

"Толерантность – это не абстрактное понятие, а конкретные действия. Например, во время национальных праздников, таких как Наурыз, мы видим, как люди разных этносов вместе готовят традиционные блюда, делятся культурой, поют, танцуют. Эти моменты – яркие проявления межэтнической дружбы. Как представитель азербайджанской общины, я лично вижу, как этнокультурные объединения сотрудничают, проводят совместные мероприятия, участвуют в общественной жизни страны. Это укрепляет доверие между людьми, формирует общее понимание и уважение к различиям", – говорит Джаналиев.

Государство слышит и уважает мнение разных этносов, продолжает он. Подтверждением тому служит как минимум присутствие в Сенате Парламента РК пяти депутатов, предложенных Ассамблеей народа Казахстана и представляющих интересы разных этносов на конституционном уровне.