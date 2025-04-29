Алматинцы жалуются на холодную весну: синоптические наблюдения говорят об обратном

Алматинская весна многим горожанам показалась холодной. Прохладные деньки совпали с периодом, когда в городе уже отключили центральное отопление. Zakon.kz обсудил со специалистом, какая она, нынешняя весна, и что особенного наблюдалось в погоде марта предыдущих лет.

Ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев предоставил данные о весне 2024 года. Всех синоптических данных о погодных наблюдениях по весне 2025 года на данное время нет, ведь весна еще в самом разгаре. Специалист предоставил редакции данные о весне 2025 года. Но обо всем по порядку.

По словам сотрудника гидрометцентра, весна 2024 года была в целом в пределах климатической нормы. Она не вошла в тройку самых теплых весен, которые наблюдались в Алматы.

По последним данным, если брать выборку с 1961 по 2024 год, то самая теплая весна наблюдалась в 2008 году. Второе место по-летнему теплой температуре занимает весна 2022 года. На третьем месте – весна в 2016 году.

"Это три самые теплые весны. Еще можно отметить также теплые весенние периоды в Алматы в 2020 году (4-е место) и в 2013 году (5-е место). Тогда аномалия средней температуры по весне за три месяца была два и более градусов". Даулет Кисебаев

Температурная аномалия представляет собой отклонение фактической температуры от долгосрочной средней на два и более градусов. Наблюдение за ней позволяет выявить изменения в климатической системе Земли и оценить последствия.

Говоря о весне 2024 года, специалист отметил, что температуры были в пределах климатической нормы.

А если рассматривать весну прошлого года по количеству осадков, то в марте 2024 года в Алматы их было больше нормы.

К тому же март прошлого года вошел в десятку самых влажных мартов в Алматы за рассматриваемый период.

"Нужно учесть, что выборка мартов сделана с 1961 по 2024 год. За нынешний год данные еще не анализировались. И если говорить о весне в целом, то по количеству осадков на первом месте был 2002 год, второе место занял 2016 год. А третье место досталось весне 1969 года. При этом весна 2024 года даже не вошла в десятку самых влажных годов в целом. Можно сказать только о дождливом марте этого года". Даулет Кисебаев

Март 2025 года

Ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области также рассказал о том, какой был март 2025 года.

Согласно среднемесячным значениям, было зафиксировано отклонение температуры воздуха +1,7°C .

"То есть температура воздуха была выше климатической нормы на 1,7 градуса. Это может говорить о том, что март этого года может войти в десятку самых теплых мартов за последние 63 года. Нынешний март был даже теплее, чем предыдущие марты. Меньше климатической нормы в этом году выпало и осадков". Даулет Кисебаев

По мнению синоптика, самая низкая температура в марте текущего года составила -7,4°C. Такой холод наблюдался ночью 4 марта 2025 года.

Самая высокая температура была зафиксирована днем 23 марта. Термометры показали +25,3°C. До этого был зафиксирован абсолютный рекорд 24°C в 2008 году.

25 марта 2025 года. Фото: Zakon.kz

"Говоря о температурных рекордах, в марте 2025 года они были не в абсолютных значениях, а в рекордах дней. Абсолютный максимум температур, который был зафиксирован за всю историю наблюдения в городе Алматы, отмечался в 2000 году и составил +28°C (дневной максимум). А ночной минимум, который отмечался за всю историю наблюдения в городе Алматы, был замечен в марте 1920 года и составил -24,8°C", – привел статистику специалист.

При этом специалист подчеркнул, что если рассматривать температуру воздуха по рекордным значениям, то в этом году был побит рекорд за дату 21 марта, если взять это число за все годы наблюдения.

"В этот день в городе потеплело до +24,8°C. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2018 году, когда воздух днем прогрелся до 23,1°C. До этого самое теплое 21 марта было зарегистрировано в 1969 году. Тогда температура составила 22,9°C". Даулет Кисебаев

Поэтому сказать, что весна была какой-то аномальной для города по сравнению с предыдущими годами, в принципе нельзя, отмечает Даулет Кисебаев.

"Наблюдались и волны тепла, и волны холода. Холод в марте 2025 года пришелся в основном на первую декаду месяца, а с середины второй декады и третьей были высокие температуры в дневные часы (от 15 до 25 градусов)", – сказал сотрудник гидрометцентра.

Фото: Zakon.kz

Синоптик подытожил, что как бы жители Алматы не подчеркивали, что эта весна была прохладной, факты говорят об обратном.

"Грозовые явления характерны для теплого периода, и происходят грозы тогда, когда атмосфера достаточно хорошо прогрета и образовались кучево-дождевые облака. Они и влекли за собой образование такого явления, как гроза", – объяснил Даулет Кисебаев.

Ранее синоптики рассказали, что в нескольких регионах нашей страны с 29 апреля по 1 мая 2025 года ожидают похолодание и ночные заморозки из-за вторжения антициклона. Подробнее информации – по ссылке.