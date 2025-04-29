Алматинцы жалуются на холодную весну: синоптические наблюдения говорят об обратном
Ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев предоставил данные о весне 2024 года. Всех синоптических данных о погодных наблюдениях по весне 2025 года на данное время нет, ведь весна еще в самом разгаре. Специалист предоставил редакции данные о весне 2025 года. Но обо всем по порядку.
По словам сотрудника гидрометцентра, весна 2024 года была в целом в пределах климатической нормы. Она не вошла в тройку самых теплых весен, которые наблюдались в Алматы.
По последним данным, если брать выборку с 1961 по 2024 год, то самая теплая весна наблюдалась в 2008 году. Второе место по-летнему теплой температуре занимает весна 2022 года. На третьем месте – весна в 2016 году.
"Это три самые теплые весны. Еще можно отметить также теплые весенние периоды в Алматы в 2020 году (4-е место) и в 2013 году (5-е место). Тогда аномалия средней температуры по весне за три месяца была два и более градусов". Даулет Кисебаев
Температурная аномалия представляет собой отклонение фактической температуры от долгосрочной средней на два и более градусов. Наблюдение за ней позволяет выявить изменения в климатической системе Земли и оценить последствия.
Говоря о весне 2024 года, специалист отметил, что температуры были в пределах климатической нормы.
А если рассматривать весну прошлого года по количеству осадков, то в марте 2024 года в Алматы их было больше нормы.
К тому же март прошлого года вошел в десятку самых влажных мартов в Алматы за рассматриваемый период.
"Нужно учесть, что выборка мартов сделана с 1961 по 2024 год. За нынешний год данные еще не анализировались. И если говорить о весне в целом, то по количеству осадков на первом месте был 2002 год, второе место занял 2016 год. А третье место досталось весне 1969 года. При этом весна 2024 года даже не вошла в десятку самых влажных годов в целом. Можно сказать только о дождливом марте этого года".Даулет Кисебаев
Март 2025 года
Ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области также рассказал о том, какой был март 2025 года.
Согласно среднемесячным значениям, было зафиксировано отклонение температуры воздуха +1,7°C .
"То есть температура воздуха была выше климатической нормы на 1,7 градуса. Это может говорить о том, что март этого года может войти в десятку самых теплых мартов за последние 63 года. Нынешний март был даже теплее, чем предыдущие марты. Меньше климатической нормы в этом году выпало и осадков".Даулет Кисебаев
По мнению синоптика, самая низкая температура в марте текущего года составила -7,4°C. Такой холод наблюдался ночью 4 марта 2025 года.
Самая высокая температура была зафиксирована днем 23 марта. Термометры показали +25,3°C. До этого был зафиксирован абсолютный рекорд 24°C в 2008 году.
25 марта 2025 года. Фото: Zakon.kz
"Говоря о температурных рекордах, в марте 2025 года они были не в абсолютных значениях, а в рекордах дней. Абсолютный максимум температур, который был зафиксирован за всю историю наблюдения в городе Алматы, отмечался в 2000 году и составил +28°C (дневной максимум). А ночной минимум, который отмечался за всю историю наблюдения в городе Алматы, был замечен в марте 1920 года и составил -24,8°C", – привел статистику специалист.
При этом специалист подчеркнул, что если рассматривать температуру воздуха по рекордным значениям, то в этом году был побит рекорд за дату 21 марта, если взять это число за все годы наблюдения.
"В этот день в городе потеплело до +24,8°C. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2018 году, когда воздух днем прогрелся до 23,1°C. До этого самое теплое 21 марта было зарегистрировано в 1969 году. Тогда температура составила 22,9°C". Даулет Кисебаев
Поэтому сказать, что весна была какой-то аномальной для города по сравнению с предыдущими годами, в принципе нельзя, отмечает Даулет Кисебаев.
"Наблюдались и волны тепла, и волны холода. Холод в марте 2025 года пришелся в основном на первую декаду месяца, а с середины второй декады и третьей были высокие температуры в дневные часы (от 15 до 25 градусов)", – сказал сотрудник гидрометцентра.
Фото: Zakon.kz
Синоптик подытожил, что как бы жители Алматы не подчеркивали, что эта весна была прохладной, факты говорят об обратном.
"Грозовые явления характерны для теплого периода, и происходят грозы тогда, когда атмосфера достаточно хорошо прогрета и образовались кучево-дождевые облака. Они и влекли за собой образование такого явления, как гроза", – объяснил Даулет Кисебаев.
Ранее синоптики рассказали, что в нескольких регионах нашей страны с 29 апреля по 1 мая 2025 года ожидают похолодание и ночные заморозки из-за вторжения антициклона. Подробнее информации – по ссылке.