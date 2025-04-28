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Общество

Казахстан ждет резкое похолодание в конце апреля

Казахстан, погода, синоптики, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 11:12 Фото: pixabay
Согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", Казахстан с 29 апреля по 1 мая 2025 года ожидают похолодание и ночные заморозки из-за вторжения антициклона, сообщает Zakon.kz.

Так, в распространенном заявлении метеорологов сказано, что циклон, принесший дожди и грозы на территорию Казахстана, начнет быстро смещаться за пределы страны.

"На замену ему с запада вторгнется антициклон, который принесет прекращение осадков и значительное понижение температуры воздуха сначала на западе, а затем и на севере, востоке страны".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Где и когда возможны заморозки:

29-30 апреля:

  • Западно-Казахстанская область;
  • Атырауская область;
  • Актюбинская область;
  • Костанайская область.

30 апреля – 1 мая:

  • Акмолинская область;
  • Северо-Казахстанская область;
  • Павлодарская область;
  • Карагандинская область;
  • Восточно-Казахстанская область;
  • область Улытау;
  • область Абай.

В этих регионах, как подчеркивают специалисты, ночью ожидаются отрицательные температуры воздуха, что грозит заморозками.

Ранее стало известно, что в Астане и 17 областях Казахстана на 29 апреля объявлено штормовое предупреждение. Подробнее ознакомиться с прогнозом можно по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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