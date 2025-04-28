Казахстан ждет резкое похолодание в конце апреля

Согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", Казахстан с 29 апреля по 1 мая 2025 года ожидают похолодание и ночные заморозки из-за вторжения антициклона, сообщает Zakon.kz.

Так, в распространенном заявлении метеорологов сказано, что циклон, принесший дожди и грозы на территорию Казахстана, начнет быстро смещаться за пределы страны.

"На замену ему с запада вторгнется антициклон, который принесет прекращение осадков и значительное понижение температуры воздуха сначала на западе, а затем и на севере, востоке страны". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Где и когда возможны заморозки:

29-30 апреля:

Западно-Казахстанская область;

Атырауская область;

Актюбинская область;

Костанайская область.

30 апреля – 1 мая:

Акмолинская область;

Северо-Казахстанская область;

Павлодарская область;

Карагандинская область;

Восточно-Казахстанская область;

область Улытау;

область Абай.

В этих регионах, как подчеркивают специалисты, ночью ожидаются отрицательные температуры воздуха, что грозит заморозками.

Ранее стало известно, что в Астане и 17 областях Казахстана на 29 апреля объявлено штормовое предупреждение. Подробнее ознакомиться с прогнозом можно по этой ссылке.