Казахстан ждет резкое похолодание в конце апреля
Фото: pixabay
Согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", Казахстан с 29 апреля по 1 мая 2025 года ожидают похолодание и ночные заморозки из-за вторжения антициклона, сообщает Zakon.kz.
Так, в распространенном заявлении метеорологов сказано, что циклон, принесший дожди и грозы на территорию Казахстана, начнет быстро смещаться за пределы страны.
"На замену ему с запада вторгнется антициклон, который принесет прекращение осадков и значительное понижение температуры воздуха сначала на западе, а затем и на севере, востоке страны".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Где и когда возможны заморозки:
29-30 апреля:
- Западно-Казахстанская область;
- Атырауская область;
- Актюбинская область;
- Костанайская область.
30 апреля – 1 мая:
- Акмолинская область;
- Северо-Казахстанская область;
- Павлодарская область;
- Карагандинская область;
- Восточно-Казахстанская область;
- область Улытау;
- область Абай.
В этих регионах, как подчеркивают специалисты, ночью ожидаются отрицательные температуры воздуха, что грозит заморозками.
Ранее стало известно, что в Астане и 17 областях Казахстана на 29 апреля объявлено штормовое предупреждение. Подробнее ознакомиться с прогнозом можно по этой ссылке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript