"В бреду они звали мам…": 101-летняя карагандинка Анна Котова о работе в эвакогоспитале

Анна Никаноровна Котова, жительница Караганды, в преддверии Дня Победы вспоминает, как самоотверженно боролись за жизни раненых врачи, медсестры, санитарки госпиталя, где сама она прослужила в Великую Отечественную войну два года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Родилась наша героиня в Россошанском районе Воронежской области.

Когда началась Великая Отечественная война, Анна Котова была совсем юной, но с 16 лет стала проситься на посильную помощь красноармейцам. В 17 лет поступила на курсы медицинских сестер, которые с успехом окончила, получив соответствующую "корочку", но, пойдя с ней в военкомат, получила отказ в призыве на службу.

"Военком, наверное, не мог представить, как я, маленькая, хрупкая, буду военной медсестрой…", – полагает Анна Никаноровна.

Но она упорная: в военкомат с письменной просьбой отправить ее на фронт обращалась три раза подряд и все-таки получила повестку. Анну отправили служить медсестрой в 265-й эвакогоспиталь 2-го Украинского фронта.

"Война безжалостна, – говорит Анна Никаноровна. – И в эвакогоспитале это понимаешь в первый же день. Работа здесь шла круглые сутки. Медсестры, санитарки принимали раненых, выполняли приказы врачей по уходу. На отдых времени было очень мало".

Тяжело было и морально, отмечает Анна Никаноровна.

"Ухаживаешь за тяжелоранеными, а они стонут от боли или бредят, и мам зовут…", – вспоминает наша героиня.

И еще Анна Никаноровна в разговоре с корреспондентом Zakon.kz отметила, что особенно тяжелой была работа во время Курской битвы. Много тогда кровопролития совершилось.

Фото предоставлено Министерством обороны РК

Даже после Победы в 45-м медсестер с того эвакогоспиталя, где служила Анна Котова, не отправили домой: нужно было лечить раненых, отправлять на машинах и поездах подлеченных солдат и офицеров в тыл. Врачи продолжали делать операции, санитарки и медсестры – выхаживать больных.

Домой наша героиня попала только в 1946 году. Ехала из Венгрии, где тогда стояла их больница, к отцу железнодорожнику, который по работе переехал к тому времени в Казахстан. Жили на железнодорожном разъезде между Карагандой и деревней Осакаровкой. И замуж Анна Никаноровна вышла за железнодорожника Василия Ивановича Котова, с которым прожила более 50 лет до самой его кончины.

Пенсионерка Анна и сейчас живет в Осакаровском районе Карагандинской области, где все ее любят и берегут, стараются помочь и поддержать. Когда в 2024 году район праздновал ее 100-летие, были и подарки, и концерты, и публикации в ее честь. Из Германии прилетала единственная дочь нашей героини.

За свой доблестный труд Анна Котова отмечена орденом Отечественной войны II степени, медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков", воинским знаком "Отличник санитарной службы" и другими юбилейными наградами.

А еще она много лет после демобилизации работала в системе здравоохранения Осакаровского района. И помогала людям стать здоровыми. А значит, счастливыми.