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События

Письмо от Токаева вручили Анне Котовой из Карагандинской области

9 мая, День Победы, Вечный огонь, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 04:30 Фото: Zakon.kz
Ветерану Великой Отечественной войны Анне Котовой из Осакаровского района Карагандинской области вручили поздравительное письмо от президента страны, сообщает Zakon.kz.

В 1943 году Анну Котову направили медсестрой в эвакуационный госпиталь второго Украинского фронта, передает "24kz". А накануне в торжественной обстановке ветерану выразили слова благодарности и признательности от главы государства.

Ко Дню Победы дом ветерана капитально отремонтировали за счет предпринимателей, а молодежь и местные артисты во дворе дома организовали небольшой концерт, исполнив песни военных лет.

8 мая в Усть-Каменогорске состоялась торжественная встреча участников парада Победы, вернувшихся из Астаны.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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