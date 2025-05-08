Письмо от Токаева вручили Анне Котовой из Карагандинской области

Ветерану Великой Отечественной войны Анне Котовой из Осакаровского района Карагандинской области вручили поздравительное письмо от президента страны, сообщает Zakon.kz.

В 1943 году Анну Котову направили медсестрой в эвакуационный госпиталь второго Украинского фронта, передает "24kz". А накануне в торжественной обстановке ветерану выразили слова благодарности и признательности от главы государства.

Ко Дню Победы дом ветерана капитально отремонтировали за счет предпринимателей, а молодежь и местные артисты во дворе дома организовали небольшой концерт, исполнив песни военных лет.

8 мая в Усть-Каменогорске состоялась торжественная встреча участников парада Победы, вернувшихся из Астаны.