"Дружба на войне не подвела": фронтовик Виктор Шелудяков из Караганды вспоминает свой главный бой

В Караганде ожидает с волнением Дня Победы ветеран Великой Отечественной войны, а также обладатель послевоенного звания "Ветеран труда" Виктор Шелудяков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Родился Виктор Андреевич Шелудяков 16 декабря 1925 года в селе Перекопное Ершовского района Саратовской области. В Караганду он попал еще в детстве, в 1931 году.

На фронт его призвали в 1943-м, непосредственно в боевых действиях Виктор Андреевич участвовал с мая 1944-го по март 1945 года, был командиром отделения радиосвязи на 4-м Украинском, 1-м Прибалтийском и 2-м Белорусском фронтах. В 1945 году в боях под Кёнигсбергом он был тяжело ранен.

История, как раненый Шелудяков с товарищем, который тоже раненым остался на месте сражения, достойна экранизации, она у нашего героя в памяти осталась, наверное, навсегда.

"Уже не помню, в какой момент нас, связистов, обнаружили, – рассказывает он. – Но отчетливо врезалось в память, как из леса прямо на меня выскочило несколько фашистских автоматчиков. Я машинально нажал на спусковой крючок автомата, но выстрелов не последовало, оказалось, перекосило патрон".

Фото предоставлено акиматом Карагандинской области

Виктор Андреевич рассказывает, как в тот момент вся его юная жизнь промелькнула перед глазами, ведь, казалось, были секунды до смерти. Но тут же бой приняли разведчики. Отбили связистов у противника.

"Я понял, что уцелел, но тут начался почти непрерывный обстрел со всех сторон – из пушек, минометов, стрелкового оружия, – рассказывает ветеран. – И наши бойцы в гуще событий отбиваются изо всех сил. Бой шел несколько часов, уже к концу подошли боеприпасы, убитых было больше, чем живых. Были и раненые".

Ранили в этом бою и самого Шелудякова.

"Рядом со мной разорвался снаряд, я потерял сознание, – вспоминает он. – Когда очнулся, понял, что истекаю кровью, осколки были в бедре, в боку, в руке. Рация наша разбита, ее пришлось закопать. Где-то недалеко слышались короткие автоматные очереди, фашисты добивали наших раненых солдат и офицеров".

Виктор Андреевич отполз в лес, спрятался под лапами большой ели, перевязал себя, чем было и как смог.

"В темноте пополз к своим, – говорит он. – А сил не было, уже накрывало отчаяние. И тут я услышал стон неподалеку. Так я встретил другого раненого, и вместе уже было легче. Буквально тащили друг друга до своих. С тем пор я знаю: вместе мы – сила. Даже двое, уже не один".

После того ранения до сентября 1945 года герой нашего повествования находился на лечении, после чего его демобилизовали.

Виктор Шелудяков за боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями "За отвагу", "За взятие Кёнигсберга", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За освобождение Белоруссии" (ныне Беларусь. – Прим. ред.), "За освобождение Украины", многими юбилейными медалями.

А после войны он много и с удовольствием работал, достаточно сказать, что с февраля 1949 по декабрь 2007 года (пятьдесят восемь лет!) его трудовая деятельность проходила в Карагандинском СМУ "Союзшахтоосушение". И Виктор Шелудяков обладатель медали "Ветеран труда". Лишь в 83 года он ушел на заслуженный отдых, воспитав поколение последователей, как наставник.

"Каждый День Победы встречаю, вспоминая тех, кто Победу эту добыл боевыми, трудовыми подвигами, – говорит он. – Нелегко было и женщинам растить детей в тылу. Но сплоченный народ непобедим! И это всем надо помнить!"

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