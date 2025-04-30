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Песни и пранки: хорошее настроение дарит пассажирам веселый таксист в Астане

Песни и пранки: хорошее настроение дарит пассажирам веселый таксист в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 16:57 Фото: Zakon.kz
Таксист по прозвищу Лысый Арни гарантирует своим пассажирам веселую поездку и хорошее настроение. В пути он для них поет, устраивает пранки, а чаевые раздает малоимущим семьям. Zakon.kz расскажет, как на это реагируют астанчане.

У 44-летнего Армана Бейсенбаева трое детей. Он живет в Астане, занимается малым бизнесом, любит активные виды спорта, а также таксует. Однако мужчина не типичный таксист, а заводной.

"Таксую около пяти лет. С первого дня начал развлекать пассажиров песнями. Люди часто бывают без настроения, а мне всегда хотелось поднять его и запечатлеть этот момент. В 2022 году одна женщина сказала мне: "Вы обязаны выкладывать свои видео, это людям нужно". Через месяц она снова ко мне села и напомнила о нашем разговоре. Заявила, что я не сдержал слово. После этого я купил камеру, повесил ее в машине и начал снимать. У меня не было своих соцсетей, поэтому первое время видео выкладывал на страницу жены. Когда видео начали залетать, она отдала мне свой аккаунт, и я начал его вести. "Лысый Арни" – так меня прозвали друзья. Ну я и решил: пусть будет псевдонимом".Арман Бейсенбаев

Мужчина признается, что вокального образования у него нет, однако любовь к пению – настоящая.

"Если говорить о первом "выступлении", то это вообще было в детстве. Мама вспоминает, как в 1984 или 1985 году я ходил в гости к своей тете и там меня заинтересовал дисковый телефон, набирал случайные номера и пел в трубку "Земля в иллюминаторе". Люди слушали, знакомились. В студенчестве я часто пел в парках. Однажды увидел ссору между женщинами, подошел к ним и спел что-то романтичное – конфликт утих. Они рассмеялись. Пою не как профессионал, а для души. Хотя в молодости участвовал в конкурсе "Жас канат", стал лауреатом. После конкурса стал вокалистом в Доме культуры, мне даже платили за это".Арман Бейсенбаев

Лысый Арни сейчас активно снимает пранки. По его словам, реакция пассажиров почти всегда положительная.

"Да, пару раз кто-то пугался, когда я неожиданно начинал петь. Но я сразу объяснял, что все нормально – это просто часть шоу. Люди улыбались и даже благодарили. Ярких случаев было много. Иногда обычная поездка заканчивалась за праздничным столом. Через такси у меня появилось много друзей. Часто просят фото, звонят родным при мне, чтобы я спел. Иногда в личные сообщения пишут, просят поздравить маму или бабушку, – я стараюсь не отказывать, если есть время".Арман Бейсенбаев

По традиции раз в месяц водитель на свои чаевые покупает продукты, вещи и игрушки для малоимущих семей.

"Я делаю это адресно, раз в месяц, на сумму 20-40 тыс. тенге. Считаю, что лучше помогать точечно, чем раздавать на улице незнакомцам. У меня в машине всегда есть приятные мелочи для пассажиров. Иногда даже не беру деньги за проезд. Такси – это не способ разбогатеть, а временный способ перехватить деньги. Не зря я по образованию финансист".Арман Бейсенбаев

Арман Бейсенбаев хотел остановиться, потому что съемка, монтаж, публикация отнимают много времени. Как-то в прямом эфире он поинтересовался у подписчиков, полезен ли его канал.

"И в ответ они сказали: "Это не мы вам нужны, а вы нам. Потому что в TikTok и Instagram много негатива, а вы даете радость". После этого понял, что мое дело – нести свет и вдохновлять. Нужно продолжать, чтобы люди становились добрее".Арман Бейсенбаев

Семья к шуткам Армана Бейсенбаева относится положительно, даже иногда помогает ему со съемками. Он считает, что человек притягивает то, что сам излучает. Его дважды приглашали на шоу к Андрею Малахову в Москву. "В третий раз точно соглашусь", – отметил собеседник.

В его планах и дальше продолжать радовать людей. Также Лысый Арни с друзьями снимает комедийный сериал с элементами фантастики. По сюжету люди из прошлого и будущего попадают в 2025 год в Астану на перевоспитание. Наш герой отмечает, что уже совсем скоро выйдет первая серия.  

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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