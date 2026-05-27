Статьи

"Удаленка" перестала быть работой мечты для казахстанцев – аналитики

«Удаленка» перестала быть работой мечты для казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2026 12:04 Фото: magnific
Казахстанцы устали от "удаленки". Дистанционный формат работы теряет популярность. Наши граждане стали чаще ходить в офисы. Но все же остались те, кому комфортнее трудиться из дома. Некоторые просят у работодателей "гибрид". Какие специалисты могут себе это позволить, разбирался Zakon.kz.

Еще недавно возможность работать из любой точки мира вызывала всплеск восторга. В пандемию казалось, что офисный формат изжил себя окончательно. Но свежие опросы показали противоположное: людям надоело трудиться с ноутбуком на диване. Теперь многие казахстанцы отказываются от "удаленки".

Численность дистанционно занятого населения в стране за год сократилась на 35%, сообщает Finprom.kz. Согласно результатам выборочных исследований Бюро национальной статистики АСПиР РК, по итогам первого квартала 2026-го в Казахстане насчитывалось почти 30 тысяч "удаленщиков". Для сравнения: в период с января по март 2025-го в таком формате трудились 46 тысяч граждан.

Сильно снизилось количество дистанционных работников в Алматинской области: там за 12 месяцев их стало меньше на целых 11 тысяч! В марте прошлого года в этом регионе выполняли задачи из дома 11 800 жителей, а сейчас на "удаленке" всего 889 человек.

На первое место вышла Мангистауская область, где трудятся вне офиса 7400 специалистов. На второй строчке рейтинга – Алматы: здесь 4200 удаленных сотрудников. Замыкает тройку Туркестанский регион, в котором 3900 действующих сторонников "дистанционки".

Доля "удаленщиков" от общей численности занятого населения Казахстана в течение последних лет остается крайне низкой – менее 1%. Это значит, что в экономике преобладают отрасли, в которых работать дистанционно невозможно: горнодобывающая и обрабатывающая промышленности, строительство, торговля. Впрочем, немало и тех, кому неважно, из какой точки земного шара зарабатывать в казахстанских компаниях.

Почти четверть (23,9%) всех вакансий с дистанционной формой работы пришлась на сектор информационных технологий. К нему относятся не только IT-специалисты, но и сотрудники техподдержки, а также менеджеры по продвижению сервиса. Вторая категория по численности мест с удаленным форматом работы – "услуги для бизнеса". В тройку попала и розничная торговля.

А вот данные по количеству вакансий в добывающей промышленности и энергетике показывают, что удаленный формат работы для самых капиталоемких отраслей Казахстана пока неприемлем.

Большинство вакансий для любителей "дистанционки" приходится на Алматы и Астану. Наименьшее количество аналогичных предложений опубликовано в Жезказгане, Кызылорде, Туркестане и Кокшетау.

Аналитики выделили десять профессий с наибольшим количеством вакансий, предполагающих "удаленку". В этом списке лидируют менеджеры по продажам. Число таких позиций на сайте по подбору персонала 20 мая 2026 года составляло 290. Остальные специалисты значительно уступают "продажникам".

"В 2025 году сегмент удаленной занятости демонстрировал устойчивый рост спроса со стороны работодателей прежде всего в цифровых и креативных специализациях: наибольший прирост числа вакансий в 2025-м, по сравнению с 2024 годом, зафиксирован у SMM-менеджеров (+155,7%), маркетологов (+128,3%), дизайнеров (+120,9%) и бухгалтеров (+108,7%), что сопровождалось медианными зарплатами в диапазоне 215-263 тысяч тенге. Существенный рост также наблюдался в сфере образования (+69,9%) и IT-разработке (+62,6%)", – поделились наблюдениями в пресс-службе платформы hh.kz.
Специалисты IT-сектора вопреки стереотипам не являются главными представителями удаленной деятельности. Примечательно, что уровень зарплаты айтишников, работающих в формате home office, варьируется от 100 до 800 тысяч тенге.

Эксперты по подбору кадров говорят, что больше всех интересуется "удаленкой" молодежь.

"Самый первый вопрос, который нам с руководителями сейчас задают молодые люди, – это даже не о зарплате, а "есть ли "удаленка"?". Когда отвечаем, что для указанной позиции дистанционный формат не предусмотрен, молодежь не отступает, спрашивая так: "Возможен ли "гибрид", например, работать из дома хотя бы раз в неделю?". Мало того, соискатели на должности, предполагающие "гибрид", хотят самостоятельно выбирать день на неделе, когда трудиться дома, и берут обычно пятницу или понедельник. В те дни их эффективность составляет в лучшем случае 30% от объема работы, выполняемого в офисе", – рассказала HR-менеджер крупной компании Наталья Жданова.

Эксперты выделяют несколько общих причин, объясняющих стремление молодежи работать удаленно:

  • экономия времени и денег;
  • возможность дольше спать и заниматься личной жизнью;
  • свобода в выборе рабочего места;
  • совмещение работы с учебой;
  • бережное отношение к психологическому состоянию и здоровью в целом.
"Претенденты на вакансии с "удаленкой" объясняют так: на "дистанционке" не нужно тратить время на дорогу до офиса и обратно; деньги на проезд и обеды. Удаленный формат позволяет более гибко распределять время между профессиональными обязанностями и личной жизнью. Можно работать из любой точки мира, где есть доступ к интернету. Некоторые трудятся в казахстанской компании даже лежа под пальмами. На "удаленке" остается больше времени на дополнительное обучение, особенно если оно также проходит онлайн. Работа из дома позволяет внимательнее относиться к своему здоровью, избегать разного рода стресса. Многие творческие натуры и стеснительные люди не хотят приходить в офис и лишний раз общаться вживую", – резюмировала HR-менеджер.

Какие требования предъявляют работодатели к дистанционным сотрудникам?

Результаты анализа данных позволяют лишь частично определить эти требования. Почти половина вакансий рассчитана на специалистов с опытом работы от года до трех лет. Треть свободных позиций предназначается для работников грейда senior, имеющих как минимум пятилетний стаж. И только 18% должностей рассчитаны на малоопытных "джунов".

Мнения международных компаний

Мировые гиганты относятся к "удаленке" неоднозначно. К примеру, в IBM уверены, что "офисные" сотрудники гораздо эффективнее "домашних". А владелец соцсети X, миллиардер Илон Маск, и вовсе назвал "дистанционку" несправедливой привилегией, поскольку она недоступна представителям целого ряда профессий.

Важно понимать, что удаленная работа подходит не всем. При выборе такого формата и работодателям, и работникам надо учитывать политику компании, личные особенности и жизненные обстоятельства.

Возвращение в офисы можно назвать очередным карьерным трендом. Правда, еще не ясно, как долго работники будут гореть желанием трудиться офлайн.

