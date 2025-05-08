Где дышится полной грудью: тропы и ущелья для пеших прогулок в Алматы и Алматинской области

В Алматы горы – это не просто фон для фотографий, а способ перезагрузки. Тропы и ущелья помогают навести порядок в мыслях, сбежать от суеты, оставаясь рядом с городом. В материале Zakon.kz – маршруты, которые вдохновляют, заряжают и возвращают к себе.

Что взять с собой в горный рюкзак?

Чтобы горная прогулка не превратилась в квест на выживание, а осталась приятным приключением, стоит собрать рюкзак с умом.

В первую очередь, вода, минимум литр, а лучше два. В горах жажда приходит незаметно. Захватите что-то перекусить: орехи, сухофрукты, бутерброд или шоколад, ведь еда на природе особенно вкусна. Не забудьте легкую ветровку или дождевик.

В Алматы погода меняется быстрее, чем ты успеешь что-то сказать. Солнцезащитные очки и крем тоже пригодятся, даже в тени ультрафиолет работает по-своему.

Маленькая аптечка с пластырями, антисептиком и средством от укусов точно не помешает. И конечно, заряженный телефон с офлайн-картой или навигатор: в горах сигналы капризничают. Ну и, конечно, пакет для мусора, чтобы оставить после себя только легкие следы на тропе, а не груду пластиковых бутылок на поляне. Любители горных троп знают, что лучше взять с собой больше, чем меньше.

В моем горном арсенале всегда есть теплый вкусный чай, запас воды, перекусы для энергии и, конечно, запасная футболка. Самое вкусное в горах для нашей компании, конечно же, домашние бутерброды с колбасой, сыром и листом салата и чай с лимоном и медом. Также обязательно беру с собой теплые вещи, самые необходимые: толстовку, трико, носки. В горах лучше быть готовым ко всему". Тимур Алтынбеков, горный турист

Осторожно: клещи

Весной и в начале лета на тропах нужно уделять особое внимание, ведь клещи активизируются. Это не страшно, если быть внимательным. Надевайте закрытую одежду с длинными рукавами и штаны, светлые ткани, чтобы легче заметить "пассажиров на себе".

По возвращении с тропы осмотрите себя и спутников. Особое внимание уделяйте ногам, пояснице, шее и области за ушами. Можно использовать репелленты, особенно если маршрут проходит по высокой траве.

Если все-таки обнаружили клеща – не паникуйте. Снимите аккуратно пинцетом, не выкручивая, и при первой возможности обратитесь к врачу. Чем раньше, тем спокойнее.

Интересные маршруты:

Ущелье Кимасар

Фото: Zakon.kz

Всего полчаса пути от центра города – и ты уже шагаешь по широкой лесной тропе, где воздух пахнет сосновыми иглами. Маршрут подойдет тем, кто хочет легко сбежать на пару часов в другое измерение, туда, где мобильная связь слабеет, а связь с природой становится только сильнее.

Особенно приятно здесь летом: тенисто, прохладно и почти по-дачному уютно. Сама тропа здесь не требует героизма, подойдет новичкам. Никаких отвесных скал и стремительных подъемов. По пути встречаются старые добрые горные качели, на которых можно раскачаться до горизонта, если, конечно, дождетесь своей очереди. В теплое время года желающих много.

Горельник

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Начинается маршрут обычно с серпантина или лестницы здоровья на Медеу, но быстро уводит выше туда, где воздух тоньше, а мысли чище.

Путь не самый легкий, но и не экстремальный. В окружении хвойных деревьев находится оздоровительная площадка "Горельник" с двумя бассейнами. Их наполняет радоновая минеральная вода, которая поступает из глубокой скважины – более 300 метров.

Вода стекает по трубе прямо к бассейнам и считается лечебной: помогает при кожных болезнях, воспалениях и понижает давление. После купания появляется бодрость, уходит усталость, и чувствуешь себя как после отдыха. Отличное место, чтобы восстановиться после похода или просто расслабиться на свежем воздухе.

Бутаковское ущелье

Фото: wikimedia

Для тех, кто хочет уединения, но без лишней нагрузки, Бутаковка – это идеальный вариант. Тропа начинается плавно и дружелюбно под шум ручья, сквозь высокие деревья и мягкий мох под ногами. Здесь можно идти не спеша, разговаривать, мечтать или просто слушать, как природа живет своей жизнью. Главная цель маршрута – это Бутаковский водопад. Он прячется в глубине ущелья и встречает путников прохладным туманом и ровным гулом воды. Здесь часто делают привал, фотографируются, а кто-то даже умываются ледяной водой.

Ущелье подходит как для начинающих, так и для тех, кто хочет просто провести день на природе. Здесь нет крутых подъемов, зато есть уют и чистый воздух.

Горный турист Тимур Алтынбеков рекомендует именно Бутаковку для новичков. Маршрут короткий, несложный. Преодолеть его можно за два-три часа, тропа с плавным набором высоты.

Кок-Жайляу

Фото: Zakon.kz

Если бы у Алматы был дачный поселок в горах – это был бы Кок-Жайляу. Настоящий зеленый балкон между двумя ущельями: Медеу и Бутаковкой. Тропа поднимается плавно, местами круто, но всегда щедро награждает видами. Весной здесь цветут первоцветы, летом сочные луга, а осенью золотая листва с видом на город. Это место любят за его доступность, энергию и возможность почувствовать себя в походе даже в рамках одного дня.

Тургеньское ущелье

Фото: wikimedia/Мирсаитов Ислам

Тургень – это почти курорт, только без толп и лежаков. Идеальное место для прогулки с детьми, родителями и друзьями. Здесь можно увидеть статую Золотого человека, покормить птиц на страусиной ферме и попробовать свежую рыбу прямо с форелевого хозяйства. А еще пройтись до шумных водопадов Медвежьего и Кайракского, вдохнуть и посидеть у воды на берегу реки Тургень. Все рядом, все настоящее и все по-тургеньски красиво. По пути можно встретить полянки, смородиновые кусты и чабрец. День, проведенный на Тургене, ощущается как мини-отпуск.

Плато Ассы

Фото: wikimedia/Мирсаитов Ислам

Ассы – это почти другой мир. Высокогорное плато, где нет деревьев, но есть горизонт. Пешие маршруты здесь не столько про нагрузку, сколько про ощущение: бескрайность, легкий ветер, космос под ногами. Иногда кажется, что ты не идешь, а плывешь. Отличный выбор для тех, кто хочет почувствовать себя песчинкой и гигантом одновременно. Фотоаппарат обязателен, но лучше сначала просто полюбуйтесь своими глазами.

Материал по теме Поход в горы: специалисты рассказали, как получить удовольствие от первого восхождения

Горы Алматы – это не только физическая активность, это еще и эмоциональный детокс. Не нужно быть профессиональным трекером, чтобы отправиться в путь. Главное – желание услышать тишину, вдохнуть глубоко и дать себе время просто идти. Все остальное природа сделает сама.

“Больше всего я люблю именно подъем. Тот момент, когда шаг за шагом ты идешь вверх, чувствуя, как ноги становятся тяжелее, а дыхание чаще. Но взгляд все время цепляется за открывающиеся пейзажи. Да, устаешь. Но вместе с усталостью растет ощущение, что ты движешься в правильном направлении. И вот когда достигаешь вершины, уже неважно, большой она была или скромная. Победа, эйфория и приятная, почти счастливая усталость как знак, что ты достиг цели”, – делится Тимур Алтынбеков, горный турист.

Фото: из личного архива Тимура Алтынбекова

Каждая тропа в алматинских горах – это не просто маршрут от точки А к точке Б. Это разговор с природой, где ты сначала молчишь, потом прислушиваешься, а потом вдруг начинаешь слышать самого себя. Здесь все работает по другим законам. Время растягивается, мысли упрощаются, дыхание становится глубже. Ты идешь, и с каждым шагом с тебя слетают лишние слои тревоги, дедлайнов, спешки, бесконечных рабочих чатов.

Горы рядом с Алматы умеют многое. Они не говорят, но отвечают. Не лечат, но исцеляют. И самое главное, они всегда ждут. Без обид, без напоминаний, без подписок и уведомлений.

Так что, если вдруг почувствуешь, что все стало слишком… просто вспомни, что где-то наверху тебя ждет тропа. Уже натоптанная, но все еще только твоя.