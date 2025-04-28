Поход в горы: специалисты рассказали, как получить удовольствие от первого восхождения

В горах Алматы и Алматинской области начинается очередной летний туристический сезон. Спасатели признаются, что именно в это время происходит наибольшее количество несчастных случаев. Как вести себя в горах, какие правила нужно соблюдать, чтобы не попасть в беду, – в материале Zakon.kz.

За последние пять лет бойцы Республиканского оперативно-спасательного отряда выезжали со спасательной миссией в горы Алматы и области больше 400 раз. Чаще всего туристам требовалась помощь в ущелье Аюсай, плато Ассы, Малом Алматинском ущелье, Бутаковском ущелье и ущелье Левый Талгар. При этом наибольшее количество ЧС в горах происходит именно в летний период, и с каждым годом их становится все больше.

"Заметно, что количество несчастных случаев в горах заметно растет. Если в 2020 году всего произошел 61 инцидент, то в 2024 их стало уже112. Количество спасенных людей, соответственно, тоже растет – в 2020 году спасатели оказали помощь 81 человеку, а в 2024-м – 194 туристам. С начала 2025 года спасателями уже зафиксировано 25 вызовов, 19 человек было спасено. С 2020 по 2024 год в наших горах погибло 16 человек", – рассказал руководитель спасательного подразделения РОСО МЧС РК Вадим Пак.

Нередко спасатели выручают из чрезвычайных ситуаций и подростков, которые пренебрегают элементарными правилами безопасности при нахождении в горах. Так, с 2023-го по 15 апреля 2025 года сотрудники РОСО спасли больше сотни несовершеннолетних.

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Не сходи с тропы, предупреди близких

Специалисты отмечают, что чаще всего помощь требуется в тех случаях, когда туристы сходят с маршрута и не могут найти дорогу назад. Поэтому всегда необходимо заранее планировать свой маршрут и обязательно предупредить близких о том, куда конкретно вы идете.

"Есть такие случаи, когда туристы не оставляют никому информацию о своем маршруте, и спасатели вынуждены искать их по всему горному массиву, в таких случаях не всегда удается вовремя прийти на помощь", – поделился Юрий Сергеев, руководитель дежурной смены Службы спасения города Алматы.

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Юрий Сергеев отметил, что порой у спасателей бывают и ложные вызовы, когда человеку на самом деле не грозит опасность.

"Спасатели никогда не проверяют и не уточняют, в каком состоянии человек. Если поступил звонок и турист сообщил, что он получил повреждение, спасательный отряд, не разбираясь и не оценивая степень угрозы жизни пострадавшему, выезжает на помощь. Иногда получается, что, прибыв на место, выясняем, что на самом деле звонивший просто немного ушибся и ему не требуется помощь. Призываю всех трезво оценивать свое состояние и ситуацию, в которую попали. Помните, в тот момент, когда вы сделали ложный вызов, кому-то может грозить реальная опасность", – поделился Юрий Сергеев.

Стоит отметить, что группа спасателей выезжает в течение трех минут с момента получения вызова. Время ожидания зависит от местоположения туриста, погодных условий и доступности маршрута.

Спасательная служба Алматы оказывает услуги бесплатно, даже если для спасения человека потребуется задействовать тяжелую технику или вертолет. Однако стоит помнить, что "вертушка" не вылетит на помощь ночью, а также в плохую погоду и в темное время суток.

Смотри прогноз погоды

В первую очередь туристу в горах стоит остерегаться камнепадов, оползней, бурных рек и скользких травянистых склонов. На большой высоте даже летом альпинист может попасть под лавину. Кстати, высота также может сыграть злую шутку.

Из-за разреженного воздуха и понижения парциального давления у человека может начаться горная болезнь, последствия которой могут быть катастрофическими. Также немалую угрозу для туристов таит темнота. В это время суток сложно ориентироваться в горной местности: снижается темп передвижения, турист быстрее устает и замерзает.

"В горах даже обычные для нас погодные условия могут быть опасны. Осадки с ветром могут привести к переохлаждению и обморожению, а высокий уровень солнечной радиации может вызвать тепловой удар и даже ожоги. Но все это не говорит о том, что не нужно ходить в горы, – главное, смотреть прогноз погоды, причем в разных источниках, и обязательно взять с собой правильную экипировку и запасной комплект теплой одежды", – посоветовал президент Федерации альпинизма города Алматы Артем Скопин.

Опасная флора и фауна

С начала апреля в горах просыпаются насекомые, которых человеку стоит остерегаться. В первую очередь это, конечно, клещи. Наиболее активными они становятся именно с апреля по июнь.

"В горах необходимо постоянно осматривать друг друга. Если вы нашли присосавшегося клеща, нельзя его давить и чем-то обливать. Если нет возможности быстро попасть в больницу, можно аккуратно снять клеща с помощью нитки или специальной "клещевертки", которую можно приобрести в аптеке. После того как насекомое удалось снять, место укуса надо продезинфицировать. Клеща необходимо поместить в баночку и отнести в больницу на анализ", – рассказал сотрудник Института зоологии РК Леонид Ким.

Специалисты отмечают, что в походе стоит помнить и о ядовитых растениях. Всего в горах Алматы и Алматинской области встречается около 20 таких видов. Особо аккуратными надо быть с ясенем узколистым, аконитом джунгарским, колокольником, прострелом колокольчатым. Поскольку все они могут вызвать у человека аллергию и ожоги, а также интоксикацию.

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Никакого алкоголя

Алкоголь – это дополнительная нагрузка на организм. Спиртное заставляет печень и другие внутренние органы работать в усиленном режиме. А поскольку поход в горы сам по себе является значительной нагрузкой на организм и требует немало сил, тратить дополнительные ресурсы – не лучшая идея.

А еще алкоголь оказывает влияние на психику, концентрацию внимания и координацию движений. Он притупляет чувство опасности, затормаживает реакцию и снижает внимательность. В походе, особенно в горах, где есть немало опасностей и высок риск получить травму, прием алкоголя может лишь спровоцировать несчастный случай.

Спасатели напоминают о том, что в рюкзаке каждого туриста должны быть аптечка, фонарь с запасным аккумулятором, вода и легкий перекус.

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В случае экстремальной ситуации для вызова спасателей необходимо набрать 112. Если же у туристов нет связи, они могут добраться до специальной спасательной хижины и уже оттуда вызвать на помощь отряд РОСО. Стоит отметить, что эти укрытия расположены на самых часто посещаемых горных маршрутах.