Сделанное в горах Алматы фото Александра Кержакова озадачило его фанатов
Снимком бывший главный тренер ФК "Кайрат" поделился в Instagram, подписав его лаконично: "Только алға (в переводе с казахского языка – вперед. – Прим. ред.)!"
Подписчики в комментариях задали Кержакову несколько вопросов, на которые пока он никак не отреагировал:
- "Еще не уехал?"
- "Саша – лучший!"
- "Неужели вернулись?"
- "Уважаете свой контракт?"
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О том, что Александр Кержаков возглавил алматинский футбольный клуб "Кайрат", стало известно 29 мая 2024 года. Но 3 сентября пресс-служба ФК неожиданно объявила об уходе российского специалиста с поста главного тренера. Позднее Кержаков объяснил свой уход из "Кайрата", заявив, что есть ситуации, которые он считает "недопустимыми и непозволительными в работе". Подробностями он делиться не стал, но пожелал команде и ребятам "побед и удачи".