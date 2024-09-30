Сделанное в горах Алматы фото Александра Кержакова озадачило его фанатов

Сегодня, 30 сентября 2024 года, российский тренер по футболу Александр Кержаков опубликовал фотографию, сделанную в горах Алматы. Этим он озадачил поклонников, которые закидали его вопросами, сообщает Zakon.kz.

Снимком бывший главный тренер ФК "Кайрат" поделился в Instagram, подписав его лаконично: "Только алға (в переводе с казахского языка – вперед. – Прим. ред.)!"

Подписчики в комментариях задали Кержакову несколько вопросов, на которые пока он никак не отреагировал:

"Еще не уехал?"

"Саша – лучший!"

"Неужели вернулись?"

"Уважаете свой контракт?"

Материал по теме Александр Кержаков обратился к ФК "Кайрат" после неожиданного ухода

О том, что Александр Кержаков возглавил алматинский футбольный клуб "Кайрат", стало известно 29 мая 2024 года. Но 3 сентября пресс-служба ФК неожиданно объявила об уходе российского специалиста с поста главного тренера. Позднее Кержаков объяснил свой уход из "Кайрата", заявив, что есть ситуации, которые он считает "недопустимыми и непозволительными в работе". Подробностями он делиться не стал, но пожелал команде и ребятам "побед и удачи".