В параде Победы в Астане примут участие 4,5 тыс. человек

Заместитель начальника департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны РК Виталий Адамович на брифинге в Астане назвал особенности военного парада, посвященного 80-летию победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что парад запланирован на 7 мая в Астане на площади Независимости у монумента Қазақ Елі.

"Он будет проходить в три этапа: первый этап – прохождение пеших парадных расчетов, состоящий из исторической и современной части, второй этап – прохождение механизированных колонн, состоящий также из исторической и современной части, третий этап – пролет авиации. Особенностью этого парада будет то, что у нас будет прохождение военнослужащих в форме военных лет (того времени. – Прим. ред.), а также впервые будут пронесены по площади боевые знамена воинских частей, сформированных на территории Казахстана. Это 23 дивизий, бригад. И также будет пронесена на танке Т-34 копия Знамени Победы, которая хранится у нас в музее", – добавил Виталий Адамович.

По его словам, в Москву от Минобороны поедет один парадный расчет – военнослужащие десантно-штурмовых войск, и на параде Победы в Минске примет участие знаменная группа из пяти человек.

"Парад будет транслироваться во всех областях на LED-экранах. В целом, увеличивается количество участников, так как добавляется историческая часть – всего примут участие 4,5 тыс. человек. Также будет организован показ вооружения и военной техники. В регионах парадов и прохождения военной техники не будет, парад будет один – он будет проходить в Астане. Все внимание будет приковано к столице, основное мероприятие будет проходить в Астане. На его проведение запланировано около 2,5 млрд тенге. Это расходы, связанные с топливом, запчастями, командировочными расходами и расходами, связанными с передвижением войск, пошивом одежды", – подчеркнул Виталий Адамович.

Также он рассказал, что запланировано вручение памятной медали к 80-летию Победы 42 тыс. человек. Она предназначена, в первую очередь, ветеранам Великой отечественной войны и труженикам тыла.

Материал по теме Названа дата военного парада к 80-летию Победы, который пройдет в Астане

По состоянию на 20 января в Казахстане проживает 120 ветеранов Великой Отечественной войны, а также 42 545 граждан, внесших вклад в победу в ВОВ. В Казахстане в рамках празднования 80-летия Победы планируется выплатить единовременную материальную помощь в размере 5 млн тенге. Алматинские ветераны также получат бесплатные путевки на отдых.