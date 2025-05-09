Солдатская каша, песни военных лет и музейные раритеты: как Казахстан отмечает 80-летие Победы

Тысячи казахстанцев собрались на центральных площадях страны, чтобы вместе отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Корреспонденты Zakon.kz в Талдыкоргане, Кокшетау и Атырау увидели, как проходит праздничная программа в их регионах.

Талдыкорган

Для тех жителей Талдыкоргана, кто решил принять участие в массовых мероприятиях, посвященных Дню Победы, утро сегодняшнего дня началось с исполнения Гимна Республики Казахстан и возложения цветов к обелиску Славы в городском парке культуры и отдыха.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Талдыкорганцев приятно поразила организация праздника: для мам с детьми и пожилых людей были натянуты шатры со стульями, входные арки были украшены красивыми малыми архитектурными формами, местные воинские подразделения развернули полевую кухню: угощали кашей, чаем и сладостями.

"Все так торжественно, красиво, удобно, интересно. Молодцы!" – поделился впечатлениями житель Талдыкоргана Алексей Ким.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Особенно рады были событию дети, так как открылся сезон фонтанов, а их на центральной площади Талдыкоргана сразу несколько. В разных уголках площади было организовано несколько тематических фотозон, и можно было примерить на себя настоящую солдатскую каску или подержать в руках макет автомата.

"Привела сегодня на праздник внучку Варвару, – рассказала жительница Талдыкоргана Людмила Васько. – Мои папа, свекор и отец свекра воевали в Великую Отечественную войну, вернулись домой живыми, воспитали детей и внуков, и наша семья с высокими чувствами и с большим трепетом относится ко Дню Победы. В мероприятиях в честь этой священной даты мы участвуем всегда. Сегодня нас порадовала фотосессия в армейском антураже, тронул душу концерт фронтовых песен, восхитили угощения. Организаторов праздника можно поощрить, здесь все предусмотрено. Они даже предвосхитили наши ожидания".

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Сотрудники музея области Жетысу ко Дню Победы организовали передвижную выставку раритетов военных лет, а экскурсовод ответил на многочисленные вопросы. Школьники, правнуки авторов Победы, собрали несколько стеллажей, где разместили фотографии своих воевавших родственников. Юные художники устроили пленэр на одной из аллей. Они рисовали не войну, а Победу – обнимающихся людей, салюты, солдат, возвращающихся с фронта.

"Не хотела сегодня плакать, говорила себе, что сдержусь, – говорит Вера Баянцева из Талдыкоргана. – Но слезы наворачиваются сами. Наши дорогие казахстанцы душу вкладывают в День Победы!"

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

"Наши дети знают, что главная ценность – это мир, – сказал фронтовик Великой Отечественной войны Ыскак Хусаинов из Талдыкоргана, которого руководство области Жетысу с поздравлениями и подарками навестило с утра. – Главное, чтобы и они пронесли через свои жизни необходимость его беречь".

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Из области Жетысу на фронт в годы Великой Отечественной войны ушло более 120 000 человек, из них 47 000 не вернулись с полей сражений. 38 воинов стали Героями Советского Союза, 5 – полными кавалерами ордена Славы, 58 – кавалерами Ордена Славы ІІ, ІІІ степени.

Кокшетау

В Кокшетау продолжаются торжества, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. С раннего утра в городе царит особая атмосфера – люди приходят на главные городские площади, участвуют в возложении цветов, слушают истории ветеранов, посещают выставки и концерты.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

Одним из первых и самых значимых событий сегодняшнего дня стало торжественное возложение цветов к мемориалу "Вечный огонь". Здесь собрались жители города, военнослужащие и представители госорганов.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

"День Победы — это по-настоящему великий праздник. Наши отцы воевали, а мы, будучи детьми, работали в тылу. Мы ждали, когда вернется отец, ждали Победу. Хочу, чтобы молодежь знала цену этого дня. Война – это не то, что нужно повторять. Пусть она никогда не вернется. Пусть наш флаг всегда гордо реет в небе", – поделился своими мыслями житель Кокшетау Тенбай Ибраев, отец которого служил на фронте в годы ВОВ.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

Жители и гости Кокшетау сегодня смогли посетить фото-выставки "Жеңіс батырлары" и "Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Ақмола", состоялась театрализованная постановка "Ерліктің ерен үлгісі", посвященная подвигу казахстанцев в годы войны.

Вечером торжества в Кокшетау продолжатся. В программе – "Вальс Победы" в исполнении 200 пар, концерты творческих коллективов. Праздничный вечер завершится музыкальным шоу.

Атырау

В Атырау торжественная церемония возложения цветов к монументу Вечного огня в обновленном после реконструкции парке Победы была назначена на 10 часов, но люди стали приходить сюда задолго до этого времени.

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

Сложилось впечатление, что здесь собрался весь город. Ранее, в прежние годы, на 9 мая без дождя не обходилось. Однако сегодня ясная погода атыраусчан порадовала.

Церемония возложения цветов началась с исполнения военным оркестром Государственного гимна Казахстана. Затем в память о воинах Великой Отечественной войны была объявлена минута молчания, а звук метронома придал торжественности.

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

В честь погибших на фронтах ВОВ состоялось возложение венков. Атыраусцы старались запечатлеть эти моменты и много фотографировались, а также снимали на видео.

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

На фронт из Гурьевской (в настоящее время Атырауской области. – Прим. ред.) призвали 42 509 человек, из них погибли и пропали без вести более 34 тысяч.

"В мире есть много разных цветов. Их дарят по различному поводу. Но есть особые цветы, которые для меня символизируют только День Победы! Это красные гвоздики. Словно капли крови, они ложатся на монументы и напоминают нам, какой дорогой ценой была оплачена Победа. Мы склоняем головы перед мужеством наших отцов, дедов и прадедов", – сказал председатель этнокультурного объединения "Былина" Андрей Кораблев.

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

Он поделился историей своего родственника. Иван Васильевич Кораблев прошел всю войну с самого первого – 1941 года – и до победного 1945-го.

"За эти годы гвардии старшина Кораблев был награжден медалью "За боевые заслуги", орденом Красного Знамени и двумя орденами Красной Звезды. В Атырау уже не осталось в живых ни одного ветерана Великой Отечественной войны. И мы должны каждый год отмечать День Победы точно так же, как мы это делали, когда наши дорогие ветераны были живы". Андрей Кораблев

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

Председатель Атырауского совета ветеранов Кенес Косубаев назвал День Победы символом героизма и патриотизма, самым почитаемым праздником, который символизирует Победу над фашизмом.

"День 80-летия Великой Победы очень волнительный. Он останется в истории и в памяти людей", – отметил Кенес Косубаев.

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

К 9 мая в парке Победы в Атырау обновлена тротуарная плитка, отреставрированы главные ворота, проведены работы по благоустройству, покраске техники и модернизации освещения. А главное – здесь установили новый Вечный огонь. На проведение всех запланированных работ из бюджета было выделено 105 млн тенге.