Фронтовик из Караганды Александр Балабас рассказал о своем боевом пути и мирной жизни

В славном своими трудовыми традициями городе Караганде готовится встретить юбилейный День Победы Александр Ильич Балабас, ветеран Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Александр Ильич родился 24 марта 1926 года в селе Онуфриевка Кировоградской области Украины.

"В 1938 году мой отец работал шахтером, родители решили переехать на Урал, в поселок Бреды Челябинской области", – делится своими воспоминаниями ветеран.

В 1942 году его приняли на работу в шахту, но не "под землю", а в маркшейдерский отдел чертежником, где Александр Ильич и проработал до отправки его на фронт.

У юноши была так называемая "бронь", ведь и во время войны на шахтах должен был кто-то работать – без мужских рук здесь было не обойтись. Но юноша предпочел фронт, так как считал своим долгом бить врага.

В армию Александра Балабаса призвали Полтавским горвоенкоматом в ноябре 1943 года.

"Я проходил службу в городе Чебаркуль, который находится недалеко от знаменитого Златоуста. Это в Челябинской области. Сначала я служил в 13 запасном стрелковом полку в качестве курсанта сержантского состава. После окончания учебы мне присвоили звание сержанта, и я стал командиром пулеметного отделения".

День отправки на фронт Александр Ильич помнит до сих пор – 25 октября 1944 года.

"Наш эшелон прибыл в район города Белосток в Белоруссии, – вспоминает фронтовик. – Там мы попали на второй Белорусский фронт, который возглавлял Константин Константинович Рокоссовский. Мне было доверено командовать отделением автоматчиков".

Воевал наш герой с честью, перенеся два ранения.

После окончания войны сержант Балабас домой не попал, а был направлен на Дальний Восток сражаться с японскими милитаристами в составе 330-го стрелкового полка 86 стрелковой Тартуской дивизии.

За боевые заслуги Александр Ильич имеет множество наград, таких, как орден "Красная звезда", орден "Отечественной войны" I степени, медали "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах".

Демобилизовался наш герой только в 1950 году. Приехал в Караганду, где к тому времени обустроился его отец. Там Александр Ильич окончил вечернюю школу и затем Московский институт народного хозяйства имени Плеханова. От простого шофера он дошел до начальника планового отдела управления "Карагандауглесбыт", откуда в 62 года и ушел на пенсию.

Состоялся он и в семейной жизни, вырастил троих детей, четверых внуков, растит правнуков.

Ранее Zakon.kz рассказывал о ветеране Михаиле Петруковиче из Костаная, который в 14 лет стал лесным партизаном. В историях ветеранов сегодня звучит много слов о важности мира. Они за этот опыт заплатили своей молодостью. Многие герои на вопросы о том, как удалось выжить, говорят о счастливых поворотах судьбы.