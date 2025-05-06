Отцовская улица, или Как в Агадыре чтят память ветерана ВОВ

Учитель, разведчик, десантник, танкист. Его именем названа улица в поселке Агадырь Карагандинской области. После войны он никогда не резал домашнюю скотину своими руками (на селе это обычное дело) – вспоминал обезглавленное тело боевого товарища, теплая кровь которого обагрила его лицо.

Воспоминания сына об отце, ветеране Великой Отечественной войны, записала корреспондент Zakon.kz.

Ахмедия Смагулов – обычный сельский учитель, за проявленную храбрость трижды награжденный орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." и "За победу над Японией".

Фото из архива семьи Смагуловых

Из учителя в разведчики

До войны Ахмедия Смагулов работал школьным учителем. Ушел на войну в 22 года. Но прежде отучился на курсах подготовки младших командиров. Тогда, в июне 1942 года, на фронт ушли 750 казахстанцев из трех полков, сформированных в городе Акмолинск (в настоящее время Астана, столица Казахстана – прим. ред). Впервые лицом к лицу учитель столкнулся с фашистами летом 1942 года.

"Папа вступил в войну командиром части 450-й разведывательной роты 381-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта. Они прибыли в Великие Луки. И когда он увидел огонь и дым на поле боя, звуки разрывающихся бомб, свист выстрелов, он содрогнулся", – передает воспоминания отца сын Ахмедии Смагулова Талгат Ахмедиевич.

За те два месяца, которые молодой солдат Смагулов пробыл разведчиком, он совершил свой первый боевой подвиг, взял "языка". Это было на берегу реки Ловать. Информация, полученная от плененного фашиста, позволила продвинуться дальше целой дивизии Красной Армии.

Первое ранение

"В августе 1942 года на разведку отправились 10 солдат. Каждые пять минут враг запускал в небо красно-зеленую ракету, и небо освещалось крестообразным узором. Папа и его однополчанин Саша Попов взяли двух "языков", оба пленных были ранены. С большим трудом они переправились с ними через реку. А однажды они отправились на разведку в очередной раз – и запомнили каждую секунду той вылазки. Увидели красноармейца, повешенного на дереве, без ушей, носа, и с выколотыми глазами. К телу был прикреплен плакат с надписью "Смерть коммунистам!". Той ночью в отместку советские разведчики уничтожили 6 фашистов". Сын ветерана Талгат Смагулов

Во время одной из контратак солдат Смагулов был ранен. Пока перевязывал ногу, вражеский самолет сбросил бомбу прямо над его головой. Очнулся Ахмедия Смагулов в госпитале в инвалидной коляске.

"Отец тогда впервые увидел, что такое полевой госпиталь. Вокруг стоны и крики, солдаты без рук и ног. Он провел там пять дней. Раненым не было счета. Врачи даже перевязки не успевали делать. Затем он попал в больницу в Костроме, где провел 6 месяцев. В одной палате было 24 раненых. Он помогал всем, хоть и сам был на костылях. Рассказывал новости, услышанные по радио. Пока лежал там, ему привезли его первый орден Красной Звезды. В награду за храбрость". Сын ветерана Талгат Смагулов

Фото: Zakon.kz/Сандугаш Сарсембаева

Танкист-десантник и второе ранение

После выписки Ахмедию Смагулова отправили на фронт в Курско-Орловском направлении. В бой он вернулся танкистом-десантником на целых два года. Без поддержки танка пехота не сможет добиться решающей победы. Солдат, уничтоживший хоть один вражеский танк – настоящий герой. Танкисты и десантники, сумевшие защитить свой танк, тоже заслуживают благодарности и признания.

В одном из боев на Курской дуге Ахмедия увидел немецкого солдата, который готовился бросить гранату в советский танк, и наш герой расстрелял его автоматной очередью. В другом бою он смог подорвать вражеский танк.

Именно в тот день одному из товарищей нашего героя снаряд оторвал голову, и кровь, хлынувшая из обезглавленного тела, залила лицо Ахмедии. Второй снаряд оторвал плечо сидевшему рядом солдату. А наш герой получил ранение в руку и два месяца провел в госпитале села Краснопольск. И вновь орден Красной Звезды нашел его именно в госпитале, уже во второй раз. После выписки из госпиталя наш герой продолжил принимать участие в военных действиях.

В 1944 году Ахмедия Смагулов принимал участие в боях за освобождение Прибалтики, был награжден орденом Отечественной войны I и II степени, а в 1945 году в битве близ Риги за самоотверженную храбрость в третий раз награжден орденом Красной Звезды. Пройдя всю Европу, День Победы встретил недалеко от Берлина. В июле 1945 года сражался уже на Дальневосточном фронте. Участвовал в разгроме Квантунской армии. Летом 1944 года Ахмедия Смагулов получил семь благодарственных писем за личной подписью Сталина. Все они сейчас находятся в Карагандинском областном историко-краеведческом музее.

Фото из архива семьи Смагуловых

Мирная жизнь

Вернувшись на Родину в 1946 году, Ахмедия Смагулов устроился нормировщиком на железнодорожную станцию Жана-Арка. Здесь он проработал три года. Затем его пригласили на работу инструктором в Жана-Аркинский районный партийный комитет. С 1956 по 1960 учился в высшей партийной школе в Алматы. Затем стал председателем узлового партийного комитета поселка Агадырь Шетского района.

После выхода на пенсию в 1973 году стал первым заместителем председателя Совета народных депутатов Агадырского района. Он вырастил шестерых детей. Ушел из жизни в 1999 году. Сейчас на улице, названной его именем, вместе с семьей проживает один из его сыновей.