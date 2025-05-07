Парад Победы, песни и танцы: алматинцы отмечают День защитника Отечества

В День защитника Отечества в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев прошла прямая трансляция парада Победы из Астаны. Посмотреть на торжественное военное шествие собрались ветераны, военнослужащие со своими семьями, а также жители и гости мегаполиса, подробнее – в материале Zakon.kz.

В Алматы с 7 по 9 мая во всех районах пройдут праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества и Дню Победы.

Праздничные гуляния сегодня стартовали в парке 28 гвардейцев-панфиловцев. Многие алматинцы пришли сюда, чтобы посмотреть в прямом эфире парад Победы, а также поздравить ветеранов с наступающим праздником.

"Парад очень впечатляет! Действительно, масштабно и красиво! Глядя на стройные ряды наших военнослужащих, берет гордость за нашу Родину", – поделилась алматинка Ирина Аксельрод.

Фото: Zakon.kz

К мемориалу Славы пришли сотни военных и представители органов внутренних дел в парадной форме, а также их супруги и дети.

"Специально пришел в парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев на прямую трансляцию парада со своим маленьким сыном. Хочу, чтобы он с уважением относился к защитникам нашей Родины, чтил и уважал подвиг наших ветеранов Великой Отечественной войны. Также хотелось бы поздравить с праздником всех защитников Отечества! Пусть нам никогда не придется взять в руки оружие", – сказал алматинец Нурдаулет Актлеков.

Фото: Zakon.kz

После прямой трансляции в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев прошел парад военно-патриотических клубов колледжей и школ города.

Фото: Zakon.kz

В мероприятии приняли участие около 400 человек.

Фото: Zakon.kz

Каждая команда старалась показать свое мастерство в строевой подготовке и в исполнении строевой песни. Стоит отметить, что деятельность военно-патриотических клубов мегаполиса курируют местные органы Военного управления Алматы.

Фото: Zakon.kz

Сразу после официальной части начался праздничный концерт с участием курсантов Академии Пограничной службы КНБ РК и творческих коллективов Медеуского района.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что массовые гуляния сейчас проходят во всех восьми районах Алматы. Основные мероприятия запланированы на 9 мая.

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Еще одной приятной новостью для алматинцев и гостей города станет световое шоу с участием свыше 500 дронов, которое приурочили к 80-летию Победы. Мероприятие состоится 9 мая в 21:00 на площади Абая.

В небе над Алматы оживут образы легендарных героинь – Маншук Маметовой и Алии Молдагуловой, а также образ Бауыржана Момышулы. С помощью новейших технологий и световой анимации они предстанут перед зрителями в символических сценах, передающих их подвиги и силу духа.

