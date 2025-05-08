Мухтар Алтынбаев рассказал о становлении Вооруженных сил Казахстана
Фото: из личного архива Мухтара Алтынбаева
Zakon.kz побеседовал с тем, кто стоял у истоков образования Вооруженных сил РК, – генералом, третьим министром обороны Казахстана, председателем Совета ветеранов Вооруженных сил РК Мухтаром Алтынбаевым.
– Мухтар Капашевич, поделитесь воспоминаниями, как проходил процесс формирования Вооруженных сил РК?
– Если смотреть с сегодняшней высоты, становление Вооруженных сил Казахстана оказалось очень интересным и сложным периодом. Тогда мы работали, не поднимая головы. Во-первых, сам процесс обретения независимости шел непросто. Экономическая ситуация, международные взаимоотношения были напряженными. Во-вторых, у нас не было своих национальных кадров. А к тому моменту Казахстан был насыщен войсками. Стояла задача – сохранить это все.
У истоков казахстанской армии стоял Сагадат Кожахметович Нурмагамбетов, а мы были рядом. Он в советское время был заместителем командующего среднеазиатского военного округа. Генерал, который прошел войну. С нынешними силами, с объемами финансирования ситуация уже кажется иной, но тогда очень много непростых вопросов стояло на повестке дня.
Как вы знаете, в годы афганской войны у нас были дислоцированы крупные склады боеприпасов, вооружения, ракеты стратегического назначения, воинские части и другие подразделения. И все это в один момент осталось бесхозным имуществом, при этом с очень высокой опасностью попасть не в те руки. Честно говоря, были и незаконные моменты, когда вывозилось имущество, приходилось заключать меморандумы, договариваться. Другая проблема – пошел сильный отток командующего состава из Казахстана в Россию, Украину, Беларусь. Необходимы были срочные меры. Мы начали возвращать казахстанцев-военных со всего Союза, организовывали ускоренные офицерские курсы в Отаре для прапорщиков.
Как я сказал выше, международные отношения тоже были накаленными. Общие враги, конечно, ликовали, когда Советский Союз распался, а с другой стороны – они содрогнулись. Потому что СССР имел ядерное вооружение, и стоял вопрос, в чьи руки это все перейдет? В одном лишь Казахстане были три ядерные дивизии. К нам зачастили делегации – интересовались нашими планами. Тогда было принято решение, что Казахстан будет безъядерным.
Раздел имущества тоже проходил непросто, но при всем при этом мы смогли сохранить взаимоотношения. Приходилось отстаивать свои интересы, договариваться, думать наперед и просчитывать все варианты. Вопрос границы стоял очень остро. Проблемы были с китайской границей, Каспий очень долго делили. В последующем были подписаны со всеми сопредельными государствами мирные договоры о целостности нашей земли, о ненападении. За все эти процессы отвечал Касым-Жомарт Токаев, тогда он возглавлял МИД. После распада Советского Союза перед внешнеполитическим ведомством стояли непростые задачи – МИД отвечал за делимитацию и демаркацию. Проще говоря, за дележку территории и определение международных границ. Кропотливая работа была доведена до конца, и у нас образовался пояс безопасности.
– В этом году Вооруженным силам Казахстана исполнилось 33 года. Какой путь проделала наша армия за этот период? Удалось ли реализовать все поставленные задачи?
– Вооруженные силы РК и Министерство обороны создавались на базе 40-й армии, которая воевала в Афганистане.
Для начала мы стали создавать свои военные высшие учебные заведения. Когда получили независимость, у нас было всего два таких вуза – Военный институт сухопутных войск (АВОКУ) и Пограничная академия. После этого мы открыли на базе гражданского вуза в Актобе летное училище – сегодня это Военный институт сил воздушной обороны им. Т. Бегельдинова, Военный институт радиоэлектроники и связи в Алматы. Также на тот момент остро встал языковой вопрос – необходимы были кадры, владеющие английским и китайским языками, и мы открыли Военный институт иностранных языков, который на сегодняшний день уже расформирован.
Следующей проблемой было освоение регионов. Войска, по понятным причинам, были в основном сконцентрированы на юго-востоке, а вот юг, запад, север были оголены. Поэтому мы начали формировать региональные командования, направляли туда кадры. Ни условий, ни жилья для них не было – начинали с нуля. Бюджет армии был к тому времени очень скромным. Хватало только на заработную плату. Ни на питание, ни на обмундирование, ни на строительство, ни на вооружение денег не было. Нам говорили: "Терпите. Настанут хорошие времена". И мы выходили из положения за счет НЗ, административные ресурсы подключали где-то. Хорошие отношения сложились у нас с министерствами обороны США, Китая, Кореи. Они помогали с вооружением, с профессиональной подготовкой наших специалистов. Постепенно мы начали наращивать потенциал, выстраивать систему, пошло оснащение. Приходилось лично разговаривать с офицерами, чтобы по территории всей страны было равномерное распределение сил. Это сейчас у нас все регионы довольно развиты, а раньше – просто полупустыня. И для семьи, и для работы условия тогда были созданы не везде.
Конечно, и финансовые, и технические вопросы никуда не делись, шла планомерная работа. Приходилось находить способы для решения текущих проблем. Осваивали запад, северные регионы. Еще вспоминается момент переезда командования в Астану, что тоже было нелегким процессом. Но именно здесь, будучи министром, я принимал министров обороны Франции, Америки, других государств. С министром Китая у нас были очень хорошие отношения, мы даже называли друг друга братьями. Это помогало нам получать доступ к вооружению. Были даже такие ситуации, когда нам передавали корабли, а их доставка для нас стоила огромных денег. Приходилось просить, чтобы доставляли. Из Кореи так корабли догнали нам до Босфора, затем по Черному морю своим ходом дальше шли. Таким образом, выживали, проходил процесс формирования Вооруженных сил, налаживались международные отношения.
– Казахстан – мирное государство, поддерживающее дружественные отношения со всеми странами, как заявил президент. Все спорные вопросы, по его словам, должны решаться исключительно на основе политического диалога. Как бы вы могли описать политику главы государства внутри страны и за ее пределами?
– Служба в армии – это защита Родины. Причем не просто своей земли, но и своих близких, своей семьи. Был период, когда, возможно, был недостаток идеологической работы в этом плане.
В канун 80-летия Победы, конечно же, хочется вспомнить заслуги наших героев. Насколько самоотверженно люди сражались за свой дом, за мир. Цифры до сих пор разнятся, до сих пор до конца невозможно определить, сколько казахстанцев ушли на фронт. Недавно прочитал, что, когда была битва под Сталинградом, был план захватить Уральск. Раскопки показывают, что и госпитали там были образованы, и захоронения находили, и следы бомбежки. Это настоящие следы истории. Большая работа проводится по пропаганде, разъяснению основополагающих стратегических государственных документов. Что касается ветеранов Вооруженных сил, то мы 100% поддерживаем политику президента в этом вопросе.
Нам повезло, что именно Касым-Жомарт Кемелевич стоит сейчас во главе государства в этой турбулентной политической ситуации. У Казахстана выстроены конструктивные миролюбивые взаимоотношения как с ближним, так и дальним зарубежьем. Стоит признать, это все благодаря дипломатическому опыту президента. Мне импонирует, что он часто отмечает: у нас единая Родина, наш общий дом, не разделяя на нации, мы должны сохранить нашу землю, целостность, независимость. Ну и перед Министерством обороны, как Верховный главнокомандующий, Токаев поставил новые задачи в вопросах обеспечения национальной боеспособности. Сейчас меняются способы и подходы, казахстанская армия переживает активный этап модернизации. Обновляют вооружение, внедряют дроны, беспилотники и другую новую технику. Налаживают также местное производство оружия.
Стоит отметить и работу министра обороны, генерал-полковника Руслана Жаксылыкова. На примере Верховного главнокомандующего он выстраивает сейчас доверительные международные отношения с рядом стран от мала до велика. Я думаю, мы на верном пути. Есть до сих пор некоторые проблемные вопросы, но я вижу, что ситуация меняется, находятся решения.
– По словам президента, обеспечивать безопасность страны и нерушимость границ, стоять на страже Закона и Порядка – ответственная и благородная миссия. Как бы вы могли прокомментировать это высказывание?
– Ветераны вне зависимости от возраста, состояния здоровья всегда готовы встать в строй и защищать Родину. Да и молодежь должна быть так настроена. Я сейчас просто удивляюсь, как можно отказываться от службы? Если в советское время тебя призывали, то могли на Дальний Восток отправить, в Заполярье, на Кавказ. А сейчас ты на Родине у себя, чуть ли не возле дома. Почему не служить? Но я все же считаю, что в армии есть настоящие патриоты. Президент заостряет внимание на необходимости повышения обороноспособности, боеспособности, ставит задачи по сохранению целостности границ и повышению привлекательности Вооруженных сил. Сейчас Министерство обороны проводит большую работу для роста привлекательности воинской службы: отсрочки по кредитам, преимущества при поступлении в вузы и т.д. Это, конечно, все замечательно. Но человеком должны двигать, прежде всего, патриотические чувства. Каждый казахстанец должен глубоко осознавать, что служба в армии – это защита Родины. А защита Родины – это защита не просто земли, а своих родных, близких, своего дома. И это, я думаю, молодежь должна понимать. Например, те же айтишники – сейчас большая потребность по дронам, радиоэлектронике. Каждый гражданин нашей страны, даже вне зависимости от пола и возраста, должен осознавать свою важность для государства и в случае необходимости быть готовым встать и действовать в интересах Казахстана.
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