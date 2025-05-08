Мухтар Алтынбаев рассказал о становлении Вооруженных сил Казахстана

– Мухтар Капашевич, поделитесь воспоминаниями, как проходил процесс формирования Вооруженных сил РК?

– Если смотреть с сегодняшней высоты, становление Вооруженных сил Казахстана оказалось очень интересным и сложным периодом. Тогда мы работали, не поднимая головы. Во-первых, сам процесс обретения независимости шел непросто. Экономическая ситуация, международные взаимоотношения были напряженными. Во-вторых, у нас не было своих национальных кадров. А к тому моменту Казахстан был насыщен войсками. Стояла задача – сохранить это все.





У истоков казахстанской армии стоял Сагадат Кожахметович Нурмагамбетов, а мы были рядом. Он в советское время был заместителем командующего среднеазиатского военного округа. Генерал, который прошел войну. С нынешними силами, с объемами финансирования ситуация уже кажется иной, но тогда очень много непростых вопросов стояло на повестке дня.





Как вы знаете, в годы афганской войны у нас были дислоцированы крупные склады боеприпасов, вооружения, ракеты стратегического назначения, воинские части и другие подразделения. И все это в один момент осталось бесхозным имуществом, при этом с очень высокой опасностью попасть не в те руки. Честно говоря, были и незаконные моменты, когда вывозилось имущество, приходилось заключать меморандумы, договариваться. Другая проблема – пошел сильный отток командующего состава из Казахстана в Россию, Украину, Беларусь. Необходимы были срочные меры. Мы начали возвращать казахстанцев-военных со всего Союза, организовывали ускоренные офицерские курсы в Отаре для прапорщиков.





Как я сказал выше, международные отношения тоже были накаленными. Общие враги, конечно, ликовали, когда Советский Союз распался, а с другой стороны – они содрогнулись. Потому что СССР имел ядерное вооружение, и стоял вопрос, в чьи руки это все перейдет? В одном лишь Казахстане были три ядерные дивизии. К нам зачастили делегации – интересовались нашими планами. Тогда было принято решение, что Казахстан будет безъядерным.





Раздел имущества тоже проходил непросто, но при всем при этом мы смогли сохранить взаимоотношения. Приходилось отстаивать свои интересы, договариваться, думать наперед и просчитывать все варианты. Вопрос границы стоял очень остро. Проблемы были с китайской границей, Каспий очень долго делили. В последующем были подписаны со всеми сопредельными государствами мирные договоры о целостности нашей земли, о ненападении. За все эти процессы отвечал Касым-Жомарт Токаев, тогда он возглавлял МИД. После распада Советского Союза перед внешнеполитическим ведомством стояли непростые задачи – МИД отвечал за делимитацию и демаркацию. Проще говоря, за дележку территории и определение международных границ. Кропотливая работа была доведена до конца, и у нас образовался пояс безопасности.