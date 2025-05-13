Падение метеорита испугало жителей Австралии: астрономы объяснили явление

Запись падения светящегося объекта в небе над Австралией сняли на видеокамеру. Насколько опасно это астрономическое событие и что же произошло в атмосфере в минувшие выходные, Zakon.kz прокомментировала казахстанский астроном Светлана Мошкина.

Как сообщает издание FOX Weather, видеорегистратор автомобиля зафиксировал полет метеора, который осветил ночное небо над Западной Австралией. Инцидент произошел в эти выходные, 11 мая.

На кадрах видно, как огненный шар, переливающийся разными красками в ночном небе, вспыхивает в атмосфере и летит в сторону Земли.

По словам казахстанского астронома Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова (АФИФ) Светланы Мошкиной, на видео запечатлен не метеор, а болид.

"Они немного крупнее метеоров, оставляют яркий след в небе. Но до земли они не долетают, а сгорают в атмосфере", – разъяснила астроном.

Она отметила, что метеоры и болиды не опасны для жителей Земли.

"Мелкие частицы, входящие в атмосферу нашей планеты с огромной скоростью, загораются, а след горения мы видим в небе", – объяснила специалист.

Как пояснила Светла Мошкина, сейчас в южном полушарии наблюдают метеорный поток Эта-Аквариды. Период его активности с 19 апреля по 28 мая.

"Возможно, этот болид относится к данному метеорному потоку, так как бывают и одиночные болиды, которые не имеют привязки к метеорным потокам. Название им не дают, так как невозможно найти фрагмент и изучить его", – добавила астроном.

Эта-Аквариды (ŋ-Аквариды) – красивый и насыщенный метеорный поток, источником которого является пылевой след, оставшийся от знаменитой кометы Галлея. Обращаясь вокруг Солнца, Земля каждый год пересекает путь кометы и проходит через большое скопление ее осколков. Попадая в атмосферу Земли, эти частицы оставляют яркие вспышки на небе.

Это астрономическое явление происходит приблизительно в одно и то же время – с конца апреля по конец мая, с пиком активности в первых числах мая. Отсюда и появилось название Майские Аквариды. Изначальное же название потока связано со звездой Эта Водолей (лат. Eta Aquarii) в созвездии Водолея. Там находится радиант эта-Акварид – точка в звездном небе, откуда разлетаются метеоры.

Ранее стало известно, что в Челябинске вновь зафиксировали падение крупного метеорита. Вспышку в небе, которая произошла 23 марта около 4:30 по местному времени, засняли камеры домофонов в одном из микрорайонов города. Известно на весь мир падение Челябинского метеорита 15 февраля 2013 года в российском городе Челябинске. Тогда его падение повлекло много разрушений.