Мини-парад планет, яркий Меркурий и Клубничная Луна: космические события июня

Июнь 2026 года подарит любителям астрономии сразу несколько впечатляющих небесных явлений. Какие космические события стоит внести в свой астрономический календарь, рассказала Zakon.kz астроном Светлана Мошкина.

Кроме того, ученый пояснила, где казахстанцы смогут увидеть мини-парад планет, одну из лучших в году возможностей для наблюдения Млечного Пути и за Меркурием.

Фото: pixabay

Совсем недавно жители Казахстана наблюдали эффектное сближение Венеры и Юпитера, которые оказались необычайно близко друг к другу на вечернем небе. Уже в ближайшие дни к ним присоединится Меркурий, сформировав так называемый мини-парад планет. Позже космическую композицию дополнит тонкий серп Луны.

Кроме того, июнь станет одним из лучших месяцев для наблюдения Млечного Пути. Этому будет способствовать новолуние, во время которого ночное небо остается максимально темным. Завершится месяц полнолунием, известным как Суперлуние.

Почему важно следить за фазами Луны

По словам астрономов, в течение месяца на небе произойдет не менее девяти заметных астрономических событий: соединения планет, фазы Луны, метеорный поток и летнее солнцестояние. Также весь июнь можно будет наблюдать Венеру, Юпитер и другие яркие объекты ночного неба.

"Луна сильно влияет на то, что мы видим на ночном небе. Вблизи новолуния небо достаточно темное для наблюдения тусклых объектов. А вблизи полнолуния лунный свет засвечивает многие тусклые объекты, поэтому в этот период лучше сосредоточиться на самой Луне и ярких планетах", – объясняют ученые.

Именно поэтому одним из главных событий месяца станет июньское новолуние. Оно наступит 15 июня и создаст идеальные условия для наблюдения звездного неба.

"Лучшее окно для наблюдений продлится примерно с 13 по 17 июня. В это время лунного света на небе почти не будет, поэтому тусклые объекты станет легче увидеть, включая Млечный Путь и объекты глубокого космоса", – отмечают астрономы.

Новолуние 15 июня станет еще и суперноволунием. В этот момент Луна будет находиться вблизи перигея – ближайшей к Земле точки своей орбиты. Само явление увидеть невозможно, поскольку спутник обращен к Земле неосвещенной стороной, однако именно оно обеспечивает самые темные ночи месяца.

Еще одним заметным событием этого дня станет элонгация Меркурия – это момент, когда планета оказывается на максимальном удалении от Солнца на небесной сфере и становится наиболее удобной для наблюдений. Однако увидеть Меркурий смогут далеко не все жители Казахстана.

Где будет видно и почему Меркурий не виден в Алматы

Как рассказала астроном Астрофизического института им. В.Г. Фесенкова Светлана Мошкина, Венера и Юпитер будут доступны для наблюдений практически на всей территории страны. С Меркурием ситуация сложнее.

"В Алматы Меркурий практически невозможно увидеть. Причина в том, что линия горизонта здесь завышена, а над городом часто наблюдается смог. Это закрывает нижнюю часть небосвода во время вечерних и утренних наблюдений", – пояснила она.

По словам ученого, аналогичная ситуация складывается и в ряде южных регионов Казахстана, где западный горизонт закрывают горные массивы.

Поэтому наиболее благоприятные условия для наблюдения Меркурия в июне будут у жителей центральных и северных областей страны.

Календарь главных астрономических событий июня

12 июня – вечернее мини-выравнивание Меркурия, Венеры и Юпитера.

15 июня – новолуние наступит в 07:54 по времени Астаны. Также в этот день произойдет суперноволуние и элонгация Меркурия.

16 июня – жители центральных и северных регионов Казахстана смогут наблюдать Меркурий, Луну, Юпитер и Венеру на вечернем небе. В Алматы и южных областях будут хорошо видны только Венера и Юпитер.

21 июня – летнее солнцестояние наступит в 13:25 по времени Астаны. Это будет самый длинный день года в Северном полушарии.

22 июня – первая четверть Луны в 02:55 по времени Астаны.

22 июня – пик метеорного потока Июньские Боотиды. Период его активности продлится со 2 июня по 2 июля. Радиант находится в созвездии Волопаса. Обычно поток считается слабым и дает 1-2 метеора в час, однако иногда возможны всплески активности до нескольких десятков метеоров. В 2026 году максимум придется примерно на 06:00 по времени Астаны, поэтому наблюдать пик в Казахстане будет затруднительно из-за уже взошедшего Солнца.

30 июня – полнолуние наступит в 04:56 по времени Астаны. Именно эта Луна известна как Клубничная.

К концу месяца Юпитер постепенно покинет вечернее небо, тогда как Венера продолжит оставаться одним из самых ярких объектов после захода Солнца. Во второй половине июня к наблюдениям вновь присоединится Луна, создавая живописные сочетания с планетами.

По словам астрономов, июнь – один из наиболее комфортных месяцев для любительской астрономии. Теплые ночи, высокая видимость Млечного Пути и сразу несколько эффектных небесных явлений делают начало лета отличным временем для наблюдений даже без специального оборудования.

Ранее астронавты рассказали, что увидели на МКС 16 восходов Солнца в сутки, рассказав, что им важен только один из них.