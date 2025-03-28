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Общество

Обязательная регистрация смартфонов в Казахстане: что нужно проверить при покупке гаджета

МЦРИАП, телефон, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 17:43 Фото: pixabay
Представитель ГРП "Государственная радиочастотная служба" Сауле Темирхан на брифинге 28 марта 2025 года рассказала, что будет с телефонами, которые не прошли процедуру верификации, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Темирхан отметила, что эти правила касаются только тех телефонов, которые ввезены в Казахстан после 25 марта 2025 года. Телефоны, которые уже были подключены к сотовым сетям Казахстана до 25 марта, автоматически включаются в "белый список" и продолжают работать без каких-либо ограничений.

"По результатам успешной верификации абонентские устройства вносятся в "белый" список базы данных идентификационных кодов. Такие устройства в последующем будут беспрепятственно подключены к услугам сотовой связи. Если же устройство, регистрируемое в сети, не найдено в этом списке, то оно будет временно включено в "серый" список. Такому устройству будет предоставлен временный доступ к сети на 30 календарных дней для того, чтобы пользователь в данном случае мог верифицировать это устройство при возможности. По истечении 30 календарных дней, если такое устройство не будет верифицировано, то услуги сотовой связи для такого устройства будут заблокированы, и оно будет внесено в "черный" список", – сказала она.

Это значит, что услуги связи для таких устройств будут недоступны. В этой связи при покупке нового смартфона эксперты МЦРИАП советуют проверить, внесено ли это устройство в "белый список", и можно ли им пользоваться без проблем в сети – сделать это можно на сайте imei.rfs.gov.kz.

"Используя этот сервис, нужно будет ввести IMEI-код устройства, и будет получена информация о статусе верификации. Если устройство верифицировано, то оно может быть беспрепятственно использовано в сети сотовой связи. Если же устройство не верифицировано, и об этом сервис выдаст вам такой ответ, то мы рекомендуем отказаться от покупки такого устройства. Устройство со статусом "не верифицирован" не рекомендуем покупать, приобретать, потому что после вскрытия, скорее всего, у вас будут проблемы с подключением к сети сотовых операторов, поэтому во избежание неудобств просим вас покупать новое устройство со статусом верифицирован", – советует она.

Заместитель председателя Комитета телекоммуникаций МЦРИАП Олжас Кабенов добавил, что согласно Закону "О защите прав потребителей", абонентские устройства относятся к перечню невозвратных товаров.

"Если приобрели телефон, его вскрыли, то уже после вскрытия не можете вернуть продавцу. Поэтому мы перед покупкой советуем проверить – верифицировано устройство или нет", – призвал он.

Ранее Кабенов рассказал, подорожают ли сотовые телефоны после введения процедуры обязательной верификации.

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Мадина Мамырханова
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