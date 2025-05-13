Поступление на госслужбу в Казахстане: что нужно знать кандидатам

В Агентстве Казахстана по делам государственной службы 13 мая 2025 года подробнее рассказали о eQyzmet – системе онлайн-отбора на госслужбу, сообщает Zakon.kz.

По данным АДГС, в настоящее время 68 государственных органов проводят отбор на государственную службу в новом формате.

"Сама система отбора максимально прозрачна, упрощена и доступна. Для этого необходимо зарегистрироваться в информационной системе eQyzmet. Этапы отбора можно пройти дистанционно", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства во вторник.

О том, как можно пройти отбор на госслужбу, агентство показало в видео.

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30 апреля 2025 года стало известно, что в Казахстане внесены поправки в правила поступления на госслужбу. Позднее президент указом от 2 мая 2025 года внес изменения в Правила наложения дисциплинарного взыскания на государственных служащих.