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Общество

Поступление на госслужбу в Казахстане: что нужно знать кандидатам

Поступление на госслужбу в Казахстане: что нужно знать кандидатам, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 16:15 Фото: freepik
В Агентстве Казахстана по делам государственной службы 13 мая 2025 года подробнее рассказали о eQyzmet – системе онлайн-отбора на госслужбу, сообщает Zakon.kz.

По данным АДГС, в настоящее время 68 государственных органов проводят отбор на государственную службу в новом формате.

"Сама система отбора максимально прозрачна, упрощена и доступна. Для этого необходимо зарегистрироваться в информационной системе eQyzmet. Этапы отбора можно пройти дистанционно", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства во вторник.

О том, как можно пройти отбор на госслужбу, агентство показало в видео.

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, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 16:15
Прием на вакантную должность в правоохранительные органы: внесены изменения

30 апреля 2025 года стало известно, что в Казахстане внесены поправки в правила поступления на госслужбу. Позднее президент указом от 2 мая 2025 года внес изменения в Правила наложения дисциплинарного взыскания на государственных служащих.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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