Летающий кошмар: как власти Астаны борются с тополиным пухом и что делать аллергикам

Жители столицы жалуются на обильный тополиный пух, который в этом году появился раньше обычного и нарушил привычный ритм жизни астанчан, передает корреспондент Zakon.kz.

В этом году тополиный пух ввел в замешательство многих жителей и гостей Астаны. Если раньше густой слой пуха традиционно замечали на правом берегу, то в этом сезоне он покрывает и левый берег. Кроме того, сезон цветения начался раньше обычного – уже в мае, хотя в прошлые годы тополиная метель наблюдалась ближе к июню.

Фото: Zakon.kz

На фоне всего этого жители столицы стали больше жаловаться на обострение аллергии и ухудшение самочувствия. Люди отмечают постоянное чихание, зуд, слезоточивость и невозможность спокойно передвигаться по городу, все это доставляет массу дискомфорта. Для некоторых прогулка по улице и вовсе превращается в настоящее испытание – и приходится пережидать до первых холодов.

Жительница Астаны Айгерим Маденова поделилась, что аллергия на пух появилась у нее около десяти лет назад.

"Внезапно и, как мне тогда казалось, без причины. Помню, как простояла около часа на остановке под огромным тополем. Тогда я просто подумала, что переохладилась или что-то в этом духе – чихала, нос заложен. Но спустя несколько дней стало ясно: дело в пухе. С тех пор каждый год наступает время, когда прогулки становятся испытанием. В первые годы все ограничивалось чиханием – неприятно, но терпимо. Сейчас все сложнее: зуд в небе, режет глаза, постоянно текут слезы. Конечно, можно списать на простуду, но аллергики поймут – это совсем другое чувство, особое раздражение, от которого невозможно ни убежать, ни отвлечься", – поделилась девушка.

Однако она отметила, что, кроме физического дискомфорта, есть еще и социальный.

"Постоянно сморкаешься, чихаешь, извиняешься – и ловишь на себе взгляды окружающих. В такие моменты меньше всего хочется объяснять, что ты не болен, а просто попал в зону "пухового поражения". Иногда даже приходится менять планы – не идти на встречу, не выходить в парк, просто потому что там летает тополиный пух. Чтобы как-то снизить симптомы, я стараюсь выходить на улицу реже, особенно в сухую, безветренную погоду. Иногда спасает дождь – после него можно спокойно прогуляться. Ну и, конечно, антигистаминные – мой must-have на май-июнь. Без них вообще никак. У врачей я, признаться, не была – каждый раз кажется, что "вот в этом году переживу и все", но аллергия не отступает", – рассказала Айгерим Маденова.

Фото: Zakon.kz

По данным столичного акимата, сейчас в Астане насчитывается около 230 тысяч тополей, большинство из которых были высажены еще в 1990-х и начале 2000-х годов, в районах Сарыарка, Алматы и Байконыр. Они довольно распространены в городах, потому что быстро растут и хорошо очищают воздух.

Однако в последние годы от массовой посадки тополей отказались. Если такие деревья и высаживают, то только пирамидальные сорта, которые не образуют пух. Вместо них предпочтение отдают другим породам: березе, липе, вязу, клену, иве, сосне, ели и другим видам деревьев.

"Обрезка веток тополей является одним из наиболее эффективных способов снижения количества тополиного пуха в городе, хотя и не решает проблему полностью. Замена старых, пушащих тополей на виды деревьев, которые не производят пух или производят его в незначительном количестве, позволяет постепенно снижать общее количество пуха в городской среде. Но замена старых деревьев – это долгосрочная стратегия, которая требует времени и планомерной реализации. Мгновенного эффекта от нее ожидать не стоит. В течение этого переходного периода, пока идет постепенная замена, другие меры, такие как регулярная и тщательная уборка пуха, а также своевременная обрезка оставшихся тополей, особенно женских экземпляров, если это возможно, определить до цветения", – пояснили в акимате.

Чиновники отмечают, что, к сожалению, полностью избавиться от тополиного пуха в городе довольно сложно, так как это естественный процесс цветения деревьев.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Тополя, вне зависимости от пола и вида, природный фильтр для очистки воздуха. Это настоящие "легкие" нашего города. Они снижают не только уровень загрязнения и пыли, но и шумовую нагрузку. К тому же активно выделяют кислород. Тополь редко болеет, быстро растет и как губка впитывает посторонние примеси из воздуха, принимая на себя удар", – дополнили в пресс-службе ведомства.

Также городские власти придерживаются мнения, что пух от зеленых насаждений практически не вызывает аллергии, а является просто механическим раздражителем. Настоящим аллергеном выступает пыльца деревьев и кустарников, луговых трав, злаков и сорняков.

Фото: Zakon.kz

Аллерголог Ботагоз Жаханова отметила, что, так или иначе, симптоматическое лечение нужно, но в период вне обострения основным методом лечения является АСИТ-терапия.

"В первую очередь, если началась сезонная аллергия, необходимо обратиться к врачу-аллергологу. Принимать таблетки от аллергии можно и нужно, но обязательно посоветовавшись с врачом. Противоаллергенные препараты уменьшают симптомы аллергии, улучшают качество жизни, но основное лечение проводится в зимний период, когда нет пыльцы. Делаются аллерготесты и назначается АСИТ-терапия. То есть лечение аллергенами-виновниками, которые вызвали этот аллергический процесс, чтобы "прививать" иммунитет. Если нет контакта с растением, то не будет и аллергии. Мы же не можем всю траву в стране выкосить", – дополнила врач.

Она также отметила, что есть метод профилактики – с врачом обязательно нужно поговорить об этом и посоветоваться.

"Также помогает ношение фильтров для носа от пыльцы и пыли. Это силиконовый защитный фильтр, который вставляется во внутреннюю часть носа и облегчает симптомы аллергии на данный момент. А проверяться нужно в зимний период – с ноября по февраль: делаются аллерготесты на травы и растения. Эти же аллергены растворяются и вводятся в минимальных количествах в организм для выработки иммунных антител. Другого метода лечения нет. Лечение "чистками" и лечение от паразитов в данной ситуации нецелесообразно, потому что аллергеном является только пыльца", – посоветовала Ботагоз Жаханова.

Тем временем из-за резкого увеличения количества тополиного пуха в городе уже произошло несколько происшествий. Так, буквально на днях стало известно, что из-за возгорания пуха пострадали легковой автомобиль и беседка.