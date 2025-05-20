Безопасное лето: спасатели отправились на рейды по рекам и водоемам

В разных регионах Казахстана с потеплением начинается сезон отдыха на открытых водоемах. А вместе с ним ежегодная череда трагедий. В Атырау с начала 2025 года уже утонули два человека, а в Кызылординской области – три, из них один ребенок.

Большинство происшествий происходит из-за купания в необорудованных местах, в состоянии алкогольного опьянения и отсутствия контроля за детьми. Корреспонденты Zakon.kz собрали печальную статистику и узнали, как спасатели готовятся к новому сезону.

Костанай

В Костанае работают четыре легальных пляжа, три из которых частные. Но существует еще как минимум девять популярных нелегальных зон отдыха. Всего же в Костанайской области 26 официальных пляжей, треть из них – бесплатные. Нелегальных же не счесть. Практически в каждом селе есть хотя бы котлован, куда в жару тянутся местные жители. Беседы и раздача информационных брошюр не работают: люди все равно там купаются.

В 2024 году на диком пляже в Костанае утонул 14-летний мальчик. Всего прошлым летом на воде в регионе погибли восемь человек. Пятеро их них – дети. Спасатели подчеркивают, что главные причины смертей – неумение плавать, переоценка собственных сил, алкоголь и отсутствие присмотра со стороны взрослых.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Сложность с открытием официального пляжа заключается в самой разрешительной процедуре. Нужно обследовать и очистить дно, оборудовать место для спасателей и медика, закупить необходимое оборудование. Частники нанимают спасателей сами, на коммунальных пляжах за безопасностью следят сотрудники ДЧС.

В 2025-м к открытию готовят второй коммунальный пляж в Рудном. Первый открыли минувшим летом. Акиматы пытаются удлинять пляжи, благоустраивать, помогать спасателям лодками. Но о расширении парка водного транспорта за счет бюджета, несмотря на ежегодные смерти, речи почти нет.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

С начала прошлого купального сезона костанайцы унесли с нелегальных пляжей почти все 25 знаков, запрещающих там купание. Оштрафовать за нарушение правил безопасности на городских водоемах в 2024 году успели лишь девять человек.

"Мы этой весной начали ревизию, проехали по местам купания на минувших выходных. Ни одного знака не было. Мы их бетонируем, но люди, видимо, на металлолом забирают", – поделился и.о. начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Костаная Игорь Вальтер.

В городском Управлении ЧС планируют установить новые знаки, а в акимате предлагают удешевить процесс, перейдя на указатели из дерева.

"Акимату предлагали купить программу по видеонаблюдению за акваторией реки. Надо будет в этом направлении нам тоже двигаться. Будет легче мониторить и предупреждать несчастные случаи на воде", – заметил аким города Костаная Марат Жундубаев.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Атырау

Летом 2024 года в Атырау ни о каком отдыхе на воде не могло быть и речи. Тогда при наводнении все пляжи затопило, а когда вода отступила, берег реки стал высоким и обрывистым. В коричневой воде плавали коряги, находили и трупы домашних животных. Однако некоторых атыраусцев подобное обстоятельство ничуть не смущало.

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

Каждый день спасатели отгоняли людей от пирсов, и никакие предостережения, что нырять в воду в необорудованных местах, прыгать с мостков категорически запрещено, что там может быть арматура, не действовали. Едва увидев патрулирующих спасателей, они спешно уходили, а потом возвращались.

Спасатели Атырау, проводя профилактические мероприятия на разных уровнях, призывали жителей не отпускать несовершеннолетних детей на водоемы. Некоторые атыраусцы запрет проигнорировали, и трагических последствий избежать не удалось.

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

Временно исполняющий обязанности начальника Управления гражданской обороны ДЧС Атырауской области Дарын Ануарбеков рассказал печальную статистику – в 2024 году утонули 13 человек, из них восемь детей. А уже с начала 2025 года – два жителя Атырау.

Как пояснил Дарын Ануарбеков, распознать тонущего сложно.

"Утопление происходит в считаные минуты. Голова уходит под воду, а появляясь на поверхности, тонущий начинает захватывать воздух, чтобы дышать. Времени на крик элементарно не хватает. Тонущий человек не всегда машет руками и барахтается. Борьба за жизнь длится от 20 до 60 секунд, далее он уходит под воду". Дарын Ануарбеков

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

Сауле Асылхановой 54 года, и она до сих пор помнит тот ужас, как ребенком едва не погибла в водоеме. Можно назвать чудом, что странные движения девочки, чья голова то появлялась над мутной зеленой водой, то исчезала, увидел мужчина. Внимательный человек сообразил: происходит неладное.

"Когда я была маленькая, лет 5-6, мы с родителями поехали в город Балхаш на свадьбу к родственникам. Естественно, взрослые отправились на озеро Балхаш. Шумная свадьба, весело, и родители отвлеклись. Я была в воде и почувствовала, что дно уходит у меня из-под ног. Начала отталкиваться от дна и подпрыгивать. Но я каким-то чудом успевала крикнуть "ма". И снова уходила под воду. Воздуха мне хватало только на один слог. Ощущения, которые я помню до сих пор, непередаваемые – ужас, нехватка воздуха, а еще я наглоталась воды. Меня спас мужчина, который случайно обратил на меня внимание. Он меня и вытащил на берег. То, что показывают в фильмах, не всегда соответствует действительности – человек не машет руками, не кричит, а сил хватает только на то, чтобы набрать воздуха в легкие". Сауле Асылханова

Между тем пляжный сезон 2025 года в Атырау остается под вопросом. Ожидание заявок на обслуживание оборудованных для купания мест предпринимателями затянулось. А одно из ранее популярных для летнего отдыха мест в городе пока представляет собой территорию с густо заросшей высокой травой и обрывистым берегом.

Усть-Каменогорск

Ольга Семина из Усть-Каменогорска называет себя сборником несчастных случаев на воде, ведь тонула она трижды. Правда, ей невероятно везло – оставалась жива, более того – научилась отлично плавать, хотя и это умение не стало гарантией безопасности на воде.

Первое серьезное "знакомство " с водой у Ольги произошло лет в 8. Тогда она отдыхала с родителями на даче, была сильная жара, семья пошла искупаться.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Казалось бы, и речка маленькая – всего-то метров 20 в ширину – со спокойной водой, пологим берегом, а потому никаких неприятностей она принести не могла. К тому же все всегда здесь купались. Правда, противоположный берег был очень крутой, его периодически подмывало водой, поэтому деревья, которые росли на том берегу, падали прямо в воду. Из поселка приходили мужчины, распиливали бревна, но сами корни от деревьев убирали не сразу. Вот мы и запутались в этих корнях, причем всей семьей ", – вспоминает Ольга.

По ее словам, в силу своего возраста она тогда не осознала всю опасность, к тому же родители отлично плавали, а потому никакого страха у девочки рядом с ними не возникло – чтобы не напугать ребенка, папа с мамой даже пытались шутить.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Но выбраться из воды не могли долго. Я только сейчас осознаю, как им было страшно: вроде и берег рядом, а вода как будто не пускает, ногами в корнях путаешься, а до дна не достаешь. Папа стал нырять, смог найти расстояние между корнями, через которое мы и выбрались. Помню, как долго они молча сидели на берегу. А осенью меня отвели в бассейн на плавание", – рассказывает Ольга.

Прошло много лет. Ольга стала взрослой, самостоятельной и уверенно держалась на воде – благодаря занятиям не боялась ни долгих заплывов, ни прыжков в воду даже с самых крутых берегов.

"Был август – последний вечер нашего отпуска на Алаколе, где мы с друзьями отдыхали. В этот период на озере очень большие волны – красивое и немного страшное зрелище. Решила напоследок искупаться. Последний раз в этом сезоне – еще подумала я. Оказавшись по грудь в воде, поняла, что не могу даже повернуться лицом к берегу: ноги перестали чувствовать дно, вода мощной волной накрывала с головой. Я даже кричать не могла. За два гребка меня унесло метров на двадцать от берега. Вот тогда я действительно подумала, что – все, на берег я не выберусь", – рассказывает женщина.

На помощь пришли спасатели. По счастливой случайности они патрулировали берег, предупреждая отдыхающих о надвигающемся шторме, и заметили тонущую женщину. Но самое абсурдное, по словам Ольги, случилось в 2024 году.

"Да, смешно – не в море, не в реке, а в обычном бассейне, причем в детском. Сосед сам сделал небольшой бассейн для детей – ребятишки купались там в жару. Я приглядывала за трехлетним сыном соседей, который плюхался в воде, и решила сама немного охладиться – просто намочить ноги. Присела на край бассейна и поскользнулась, ударившись головой о лавочку, на которой только что сидела. Я даже представить не могу, как это глупо выглядело со стороны, но факт остается фактом – я разбила лоб и упала в этот детский бассейн, потеряв сознание и напугав ребенка. Он побежал к маме, что меня и спасло. Если бы не они, я – взрослая женщина – утонула бы в 40 сантиметрах воды", – с шутливыми нотками в голосе рассказывает Ольга.

Она говорит, что не ищет в своих историях никакого магического смысла, наоборот, достаточно практично относится к случившемуся.

"После третьего раза я точно знаю – вода никому не прощает беспечности. Каждый раз я думала, что все под контролем. И каждый раз ошибалась. Теперь я купаюсь только там, где есть спасатели, причем только в светлое время суток и с кем-то рядом. И советую всем: не играйте с водой. Не будьте смелыми, будьте разумными. Тонет не тот, кто не умеет плавать. А тот, кто недооценивает, насколько быстро все может пойти не так", – говорит женщина.

Главное, уверена Ольга, надо помнить – безопасность начинается с выбора места для купания. А как раз этим, по словам представителей ДЧС ВКО, многие отдыхающие и пренебрегают.

"Вода не прощает беспечности. Именно поэтому в ВКО заранее определили 25 официальных мест для массового отдыха у воды. Это участки, где обеспечена безопасность: есть спасатели, обследовано дно, выставлены знаки и буи. В то же время 74 водоема признаны опасными для купания, и еще 29 участков запрещены для плавания на лодках и катерах. Все это закреплено решением маслихата и постановлением акимата", – сообщил заместитель начальника ДЧС Восточно-Казахстанской области Исхар Савазов.

По данным ДЧС ВКО, прошлый купальный сезон в регионе показал, насколько важно соблюдать правила. 23 человека удалось спасти, среди них 4 детей. Но, к сожалению, 4 человека погибли. Один из них – ребенок. Все трагедии произошли в неразрешенных для купания местах. Причины традиционные: неосторожность, отсутствие навыков плавания, отдых без присмотра взрослых.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Накануне открытия купального сезона спасатели в очередной раз напоминают: купаться можно только в разрешенных местах. Там, где установлены знак "купание запрещено", часто бывают ямы, водовороты, сильное течение. И если произойдет беда – рядом может не оказаться никого, кто успеет помочь.

Фото: пресс-служба ДЧС по Кызылординской области

Кызылорда

С начала 2025 года в Кызылординской области уже утонули три человека, из них один ребенок. 11-летний мальчик, играя, упал в глубокий канал и не смог выбраться из воды. Двое других утонувших — взрослые. В 2024 году в области утонули 24 человека, 11 из которых были дети. 9 человек удалось спасти.

"Основная причина всех несчастных случаев на воде – нарушение правил безопасности. Нужно быть более бдительными. В первую очередь не заходить в те водоемы, где запрещено купаться. Для того чтобы люди этого не делали, с начала 2025 года наши сотрудники и волонтеры провели более 200 рейдов, разъясняя жителям области правила безопасности на воде и раздавая листовки", – рассказал и.о. начальника Управления гражданской обороны Гафур Акмырзаев.

Фото: пресс-служба ДЧС по Кызылординской области

В школах Кызылординской области созданы клубы "Юный спасатель". Сейчас их уже 187.

"Когда пришел в кружок, даже не знал, что раньше вел себя на воде неправильно. Мог пойти с друзьями купаться вечером на незнакомый канал. Многое узнал в кружке, а самое главное – научился ценить жизнь и не хочу по глупости ее потерять", – говорит юный кружковец Сабит Молдабеков.

По всей территории Кызылординской области протекает река Сырдарья. Кроме того, есть более 200 озер и Аральское море. Работают 7 коммунальных пляжей, установлено 63 участка, где купаться нельзя. Нарушителей штрафуют, например, за незаконную рыбалку и за купание в неустановленных местах. Тем не менее трагедии на воде происходят.

О том, как оказать первую помощь при утоплении, Zakon.kz рассказывал в этом материале.