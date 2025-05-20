Перекресток семи дорог: какие ошибки совершают родители, пытаясь помочь ребенку в выборе профессии

На носу у казахстанских выпускников – поступление в вузы. Кто-то уже оставил ЕНТ за плечами и наконец выдохнул, кто-то еще готовится к "битве с финальным боссом". Но роднит всех одно – как говорят на последних звонках, грядущий "серьезный шаг во взрослую жизнь".

А как тут шагать, если "есть только семь путей – и ты один"? Да тебя еще все время пытаются втолкнуть в красивую, крепкую, дорогую – всем хорошую, словом – но не ту дверь? Zakon.kz попросил психолога, эксперта по лидерству и профориентации Майю Цыганенко рассказать детям, "как повернуть туда, где светит твоя звезда", а родителям – как не сбить чадо с пути.

Ты выбираешь раз и навсегда?

Для начала важно подчеркнуть, что в современном мире все уже далеко не настолько линейно и однозначно. Не зря ведь эксперты отмечают нестабильность, автоматизацию и постоянные технологические сдвиги.

"Согласно данным Всемирного экономического форума, к 2030 году более 40% текущих профессий трансформируются, а многие еще даже не существуют. В таких условиях традиционное понимание профориентации как выбора одного-единственного пути теряет свою актуальность. Сегодня профориентация – это не выбор профессии, а выбор себя. Это процесс, в котором подросток учится понимать свои интересы, склонности, сильные стороны и на их основе выстраивать жизненный и карьерный маршрут. Это – гибкое самоопределение в условиях неопределенного будущего", – говорит Майя Цыганенко.

Так что ситуации из серии "прямо пойдешь – счастье свое найдешь" может и не случиться. Но зато и коня – читать как права выбора и шанса изменить направление в любой момент – не потеряешь.

Однако.

"Сегодня многие родители находятся в тревожной неопределенности: поступление на носу, а ребенок до конца не понимает, чего хочет. А если и говорит, что "вроде бы интересно программирование", то тут же добавляет: "Но я не уверен". Или наоборот – выбирает предметы на ЕНТ "лишь бы пройти на грант", не связывая это с будущим. И это нестрашно. Мы живем в эпоху стремительных изменений, и старые сценарии, когда человек выбирал профессию на всю жизнь, больше не работают", – уверена собеседница.

Видимо, именно упомянутая "тревожная неопределенность" подчас толкает мам и пап на откровенное причинение добра.

Значит, настал твой срок

Проецирование на наследника своих ожиданий, к примеру. И совершенно не важно, идет речь о необходимости держать на плаву "Титаник" семейного бизнеса, жажде не прерывать гордую медицинскую династию или попытке реализовать собственную несбывшуюся грезу о подиуме руками – и ногами – молодой крови. Главное, что...

"Это не про ребенка, а про амбиции его родителей", – считает психолог.

В ту же подложенную кровиночке свинью-копилку падает поиск "гарантий" и "стабильности". Последняя в нашем сумасшедшем мире – и вовсе навык, а не данность. Да и вожделенные высокие зарплаты, как перегоревшие лампочки, "не светят" тем, кто перегорел сам, будучи вынужденным работать по расчету, а не по любви.

К родительским ошибкам Майя Цыганенко относит также обесценивание творческих специальностей – они нынче входят в топ-5 самых востребованных компетенций XXI века – и, как антагонист ему, склонность переоценивать значимость экзаменов:

"Это не выбор судьбы, а всего лишь шаг. Можно поступить, а потом перевестись. Можно пройти тест, а потом дополнить картину через стажировки или проекты. Главное – чтобы в основе была осознанность, а не случайность".

Но в каком бы ни шел строю...

Гораздо эффективнее и полезнее быть рядом.

"Не спешить подталкивать, не требовать определиться "раз и навсегда", а создавать пространство, где подросток может себя услышать. Потому что даже самые самостоятельные дети в этом возрасте все равно нуждаются в опоре и честном разговоре – без давления, но с доверием. Важно, чтобы рядом был взрослый, который не торопит с выводами, а умеет слушать, задавать вопросы и признавать право на поиск. Именно так формируется внутренняя опора – не из страха, а из принятия", – советует эксперт по лидерству и профориентации.

Предоставить вчерашнему дитю возможность разобраться в себе:

какие у него сильные стороны и компетенции,

какие профессиональные направления ему подходят по типу мышления,

в чем его внутренняя мотивация,

как он справляется с неопределенностью и принимает решения.

"Вдобавок вместо того, чтобы искать "надежную специальность", поддержите формирование навыков будущего – универсальных компетенций, которые помогают адаптироваться к изменениям, эффективно взаимодействовать с людьми, принимать решения в неопределенных условиях и осознанно строить свой путь. Эти навыки не зависят от конкретной специальности – они формируют прочную основу, на которой подросток сможет выстраивать карьеру в любой сфере, даже если она еще не существует". Майя Цыганенко

Кстати, к упомянутым полезным скиллам эксперт относит:

умение учиться и развиваться;

критическое мышление;

эмоциональную устойчивость;

коммуникацию и командную работу;

цифровую и информационную грамотность;

ответственность и проактивность.

И наконец, воспринимайте выбор профессии не как финиш, а как начало интересного приключения.

"Поддержите подростка в том, чтобы этот процесс стал не источником тревоги, а возможностью для роста и доверия. Не оценивайте, не сравнивайте, а идите рядом – не как навигатор, а как компас: не указывая путь, а помогая не сбиться с него. Такой подход помогает ребенку обрести внутреннюю опору и веру в себя: "Я имею право ошибаться, менять мнение, искать. Главное – я понимаю себя и осознаю свой следующий шаг", – подытожила собеседница.

А нам остается лишь согласиться с ней и добавить: возвращаться на перекресток и флегматично замечать, мол, "все мне кажется, я опять на тебе стою", сегодня совершенно естественно. И наверное, этому распутью, как и любви – к людям, творчеству, своему делу – все возрасты покорны.