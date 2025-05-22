Туризм в Алматы: кто приезжает, зачем и как город становится точкой притяжения Центральной Азии

Алматы сегодня – не только крупнейший мегаполис Казахстана, но и признанный туристический центр региона. По итогам 2024 года город посетили 2,3 млн туристов, из них более 686 тыс. – иностранцы, сообщает Zakon.kz.

Visit Almaty отмечает, что рост достиг почти 27% за год. Каждый второй иностранный турист, приезжающий в Казахстан, выбирает именно Алматы.

Наибольший интерес к городу проявляют гости из Индии (рост в 2,4 раза), Китая (+50%), США, Турции и Южной Кореи. Это не случайность: в 2024-2025 годах активно развивалось авиасообщение, открыты рейсы в Гуанчжоу, Дананг, Нячанг, Инин, а также планируется открытие прямых рейсов в Шанхай, Пусан и Чэнду. Сотрудничество с авиакомпаниями Air China и China Eastern закреплено на официальном уровне.

Фото: Visit Almaty

Вместе с тем в городе работают 387 объектов размещения, включая отели международного уровня.

"В пиковые месяцы загрузка гостиниц достигает 90%. Интерес к городу поддерживают и события: от участия в международных выставках (TMS APAC Singapore, IMEX Frankfurt, GITF Guangzhou) до оригинальных инициатив на Наурыз и гастрономических фестивалей. Так, в марте в аэропорту вручались специальные путеводители по городу, которые помогут легко ориентироваться, узнавать о главных достопримечательностях и отмечать посещенные локации. Кроме того, в поддержку онлайн-фестиваля #Наурыз2025 в центре города впервые появилась TikTok-зона, которая стала цифровой площадкой для объединения молодежи со всего Казахстана и продвижения национальной культуры в современном формате", – рассказали в Visit Almaty.

Фото: Visit Almaty

По словам экспертов, для повышения узнаваемости Алматы за рубежом город стал участником платформы SmoothTravel (КНР), а также стал частью эпизода шоу Travel by Dart на Amazon Prime. Эти шаги усиливают имидж южной столицы как современной, безопасной и открытой точки на туристической карте мира.

Большое внимание уделяется гастрономическому направлению. В мае был представлен первый гастрогид по мегаполису, включающий более 140 заведений. Издание выпущено на трех языках – русском, казахском и английском – и будет доступно туристам в печатном и цифровом формате.

Фото: Visit Almaty

Город активно инвестирует и в развитие природного туризма. Уже создаются новые горные маршруты, кемпинги в труднодоступных местах, реконструируются объекты вроде Алма-Арасана. Запланированы образовательные программы для гидов, установка счетчиков на популярных вершинах и проведение международных мероприятий.

Алматы шаг за шагом формирует образ современного туристического центра. Сюда едут за природой, гастрономией, культурой и городским комфортом. И это не пиковый успех, а начало устойчивой и продуманной стратегии.