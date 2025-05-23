"Мечтайте и не бойтесь": история успеха незрячей чемпионки из Атырау

Эта нежная, красивая, очень приветливая и улыбчивая девушка, несмотря на свой недуг, научилась жить как все, а может, и лучше некоторых из нас. В свои 18 лет жительница Атырау Альфия Тлеккабыл уже успела стать чемпионкой Азии, трехкратной обладательницей Кубка Казахстана по парадзюдо.

А в 2024 году ее признали "Человеком года Атырау". Корреспондент Zakon.kz отправился в гости к этой удивительной девушке, чтобы узнать ее историю.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Комната Альфии встречает мягким светом и ароматом свежих цветов. У окна – белое пианино, на котором бережно разложена бархатная лента с золотыми буквами "Жыл адамы", напоминая ей, что эта награда – только начало пути. Рядом, на подоконнике, словно золотые искры, мерцают медали, кубки и награды.

Здесь каждая деталь – отражение ее пути. 2024 год стал для Альфии особенным: она приняла участие в Паралимпийских играх в Париже, став самой молодой парадзюдоисткой соревнований, а в конце года акимат города Атырау присвоил ей титул "Человек года".

Фото из личного архива героини

Альфия садится за пианино. Легкое движение пальцев – и в комнате рождается мелодия. На минуту забываешь, что перед тобой незрячий человек.

Фото из личного архива героини

Застать Альфию в родных стенах оказалось делом непростым: то соревнования, то тренировки, то плавание, то учеба, то экзамены. Теперь перед ней новая цель – и ни тени сомнения. Сейчас все ее силы сосредоточены на подготовке к Паралимпиаде‑2028.

"Я выступаю в категории G1 – это полная потеря зрения. На соревнования мы ездим со спортсменами категории G2 – слабовидящие. Они мне помогают. Недавно я приехала с чемпионата мира по парадзюдо, который проходил в Астане. А дальше у меня подготовка к Паралимпийским играм, которые пройдут в Лос‑Анджелесе в 2028 году". Альфия Тлеккабыл

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Альфия играет на фортепиано, гитаре, укулеле, домбре, пишет песни, поет и с раннего детства участвует в фестивалях. В ее послужном списке – победы в республиканских фестивалях "Жулдызай", "Аманат", "Бала дауысы" и титул "Народный любитель года" на конкурсе "Жас Оркен".

Сейчас она учится на втором курсе Атырауского университета имени Халела Досмухамедова по специальности "Концертно‑камерный исполнитель" и не представляет своей жизни без сцены.

"Я – четвертый ребенок в семье. У меня трое братьев. Мама всегда занималась нами, всюду водила – то на плавание, то на шахматы. А петь я люблю с детства. Играть на фортепиано и на гитаре я научилась самостоятельно. Музыка меня лечит. Когда я решила поступить туда, преподаватели отнеслись ко мне с недоверием. Сейчас у меня все хорошо". Альфия Тлеккабыл

Альфия начала терять зрение в три года, а после пандемии 2020 года лишилась его полностью.

"Для нас был шок, когда она в три года вдруг сказала: "Мама, папа, где вы?". Начались обследования, поиски лучших врачей. Диагноз – отслойка сетчатки. Мы поехали в Москву. Несколько операций. В одном глазу зрение так и не вернулось, в другом вернулось на 4-5 процентов. Училась она в специальном интернате для слабовидящих детей до 9 класса, затем в частной школе дистанционно. Так окончила 11 класс и поступила в вуз. Зрение окончательно пропало во время пандемии в 2020 году. Мы ездили на обследование в Германию. Этот период был для нее настоящим испытанием: изоляция, головные боли, и все это на фоне страха перед неизвестностью". Жанаргуль, мама Альфии

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

В парадзюдо Альфия попробовала себя впервые в 2021 году. Ее тренером стал дзюдоист Жандос Киянов, который стал для Альфии и наставником, и важным поддерживающим человеком.

"Он объясняет, показывает каждое движение, помогает понять технику руками, ведь в нашем спорте это единственный способ учиться". Альфия Тлеккабыл

Успех пришел к ней уже через два года на чемпионате Азии в индивидуальном и командном зачетах. Это был ее первый серьезный опыт на международной арене.

"Мир я ощущаю через прикосновения. Я не знаю, как выглядит корова. Или каким бывает, к примеру, пожар. Какого цвета огонь?". Альфия Тлеккабыл

Можно сказать, что сейчас Альфия нашла свой баланс. Она уверена, что сочетание спорта и музыки в ее жизни делает ее сильнее.

"Я хочу быть примером. Чтобы каждый ребенок, каждый человек с инвалидностью мог сказать: если Альфия смогла, и я смогу. Главное – мечтайте и не бойтесь. Границы существуют лишь в голове". Альфия Тлеккабыл

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