Человек-оркестр: атыраусец играет на более чем 20 музыкальных инструментах

Житель Атырау прославился в Сети, продемонстрировав, как бегло владеет свыше 20 музыкальными инструментами, большая часть из которых – казахские. Мультиинструменталист поделился с Zakon.kz, что мир должен знать, насколько наш народ духовно богат.

Абзал Сигуатолла при знакомстве с корреспондентом Zakon.kz оказался очень скромным, вежливым и совсем не желающим привлекать к себе внимания. Но игра мультиинструменталиста по праву вызывает восторг мировой публики.

Фото: из личного архива Абзала Сигуатоллы

Молодой человек буквально родился с домброй в руках. Казахский кюй сопровождал его всю жизнь. Все благодаря отцу, который привил ему любовь к музыке.



"Я рос в ауле Атырауской области. Хоть папа был обычным водителем, он прекрасно играл на домбре, баяне и синтезаторе. Он и был моим учителем. Потом у меня появилась своя детская домбра, а после гитара. Так начался мой творческий путь. В гостях я обязательно веселил всех, устраивал концерты. Мечтал стать певцом". Абзал Сигуатолла

















Фото: из личного архива Абзала Сигуатоллы

Тогда зрители напутствовали мальчугана, что он станет талантливым артистом. Вслед за заветной мечтой и для развития дарования он переехал в город. Окончил Малую академию искусств имени Нургисы Тлендиева по направлению "вокал-пианино", потом Атырауский университет имени Халела Досмухамедова. А еще пополнил свой багаж знаний в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы в Алматы.

В настоящее время Абзал играет на более, чем 20 музыкальных инструментах. Большинство из них – казахские: домбра, сыбызгы, кобыз, шанкобыз, шертер, жетыген, сазсырнай, дабыл, дауылпаз, асатаяк и других. Также он мастерски владеет и многими другими инструментами - гитара, бас-гитара, пианино, виолончель.

Мультиинструменталист работает в этно-фольклорном ансамбле Sarmad при Академическом оркестре казахских народных инструментов имени Дины Нурпеисовой в Атырау и в команде DD Records в Уральске.

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Недавно Абзал Сигуатолла сыграл хиты 32 стран на казахских традиционных музыкальных инструментах. Исполнение вызвало восторг слушателей.

"Два года я работаю в ансамбле. В основном у нас авторские произведения. Также мы снимаем интересный контент благодаря Данияру Рахметжанову, который взял меня в свою команду, оценил мои способности, я духовно обогащаюсь. Он открыл мне окно в профессию. В этот раз мы хотели охватить 50 стран, но остановились на 32-х. Исполнили их известные хиты на разных инструментах. Мы хотим, чтобы в мире был мир. Также мы хотели объяснить людям других стран, что казахский народ встречает всех друзей с распростертыми объятиями". Абзал Сигуатолла

Недавно ансамбль музыканта с гастролями посетил Гаагу (Нидерланды). По его словам, в других странах хорошо знакомы с домброй, потому что у казахского народа богатое наследие.

"Но казах – это не только домбра. Раньше я не стремился к публичности, но сейчас через свое творчество хочу познакомить зрителей с другими казахскими традиционными музыкальными инструментами, которые также берут за душу. Пока я играю на более, чем 20 инструментах, но многие из них очень похожи, их даже называют родственными. Если мне попадется незнакомый инструмент, то смогу освоить его за несколько часов". Абзал Сигуатолла

Признание зрителей – лучший подарок, считает музыкант. Дарить людям эмоции - это не только большое удовольствие, но и сохранение многовековых традиций.

"Если заметили, - люди больше проявляют интерес к певцам, обделяя вниманием музыкантов. Но мы все одинаково служим народу. И дарить им эмоции – для нас честь. Наши предки, как Курмангазы, оставили нам много шедевров и хотелось бы озвучить их в современной интерпретации. Я пробую себя, как композитор. Несколько авторских произведений звучат в нашем ансамбле". Абзал Сигуатолла

Впереди у атыраусца концерты не только вместе с ансамблем, он планирует сольное исполнение, в качестве музыканта и певца.